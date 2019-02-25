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كُتّاب وآراء
الأردن تحتضن الاجتماع السنوي لدول اتفاقية أكادير
يعقد اليوم الاثنين، في العاصمة الأردنية عمان، الاجتماع السنوي لدول اتفاقية أكادير للتجارة الحرة، بهدف التشاور حول مجالات التعاون الجمركي، وتسهيل التجارة، ومكافحة الدعم والإغراق.
وقال الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية للاتفاقية، فخري الهزايمة، إن الاجتماعيعقد مرة واحدة سنويا ويحضره سفير الاتحاد الأوروبي بعمان، مع مفوضية الاتحاد الأوروبي ببروكسل، وسيناقش أولويات العمل للعام الحالي والإنجازات التي حققتها الوحدة.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يعمل منذ الاتفاقية عام 2007 على تقديم الدعم لمسار اتفاقية أكادير والوحدة الفنية بصفة خاصة لكي تتمكن من تقديم المشورة الفنية وبناء القدرات في الدول الأعضاء للاستفادة الكاملة من أحكام الاتفاقية.
وجاءت اتفاقية أكادير، التي تضم دول المغرب والأردن وتونس ومصر، استجابة لمسار الشراكة الأورو- متوسطي الذي بدأ مع إعلان برشلونة عام 1995، والذي حث الدول جنوب المتوسط على توقيع اتفاقيات تجارة حرة فيما بينها "جنوب - جنوب"، تمهيدا لإقامة منطقة التجارة الحرة الأورو- متوسطية، وهي مفتوحة لانضمام باقي الدول العربية أعضاء جامعة الدول العربية ممن يرتبطون باتفاقية مشاركة مع الاتحاد الأوروبي.