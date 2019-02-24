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الرئيسية | مال وأعمال | "أدنوك" الإماراتية تبرم شراكة مع فاعلين عالميّين

"أدنوك" الإماراتية تبرم شراكة مع فاعلين عالميّين

"أدنوك" الإماراتية تبرم شراكة مع فاعلين عالميّين
هسبريس من الرباط
الأحد 24 فبراير 2019 - 14:05

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية في مجال البنية التحتية لأنابيب نقل وتوزيع النفط مع "كي كي آر" و"بلاك روك"، اللتين تُعدان من المؤسسات الاستثمارية الرائدة على مستوى العالم.

وقّع الاتفاقية الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ولورانس دي فنك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، وهنري كرافيس، رئيس مجلس الإدارة المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لشركة "كي كي آر"، في المقر الرئيسي لشركة أدنوك.

ووفقاً للاتفاقية، ستقوم "أدنوك لأنابيب النفط"، التي أنشئت حديثاً باعتبارها شركة فردية ذات مسؤولية محدودة، باستئجار حصة أدنوك في 18 أنبوباً تنقل النفط الخام والمكثفات من امتيازات أدنوك البرية والبحرية لمدة 23 عاماً.

وبدورها، تحصل "أدنوك لأنابيب النفط ذ.م.م" على تعرفة تدفعها أدنوك مقابل حصتها من كميات النفط الخام والمكثفات التي يتم ضخها عبر الأنابيب، مع تحديد التزام بحدٍّ أدنى من هذه الكميات.

وستقوم الصناديق، التي تديرها كل من "بلاك روك" و"كي كي آر"، بتأسيس ائتلاف تحصلان من خلاله على نسبة 40% في شركة "أدنوك لأنابيب النفط ذ.م.م"؛ فيما تحتفظ أدنوك (الرئيسية) بحصة الأغلبية المتبقية والتي تبلغ 60% وكذلك بحق التحكم وإدارة عمليات الأنابيب.

وستحقق هذه الاتفاقية عوائد لأدنوك تقدر بـ14.7 مليار درهم تدفع مقدما.

ويشكل هذا الاستثمار طويل الأجل لشركتي "بلاك روك" و"كي كي آر" تأكيداً على مكانة دولة الإمارات وأبوظبي كوجهة استثمارية تشهد نمواً متسارعاً في جذب رأس المال الخارجي. وتمثل هذه الاتفاقية المرة الأولى التي توظف فيها مؤسسات استثمارية عالمية رائدة رؤوس أموال في أصول البنية التحتية الرئيسية لشركة نفط وطنية في منطقة الشرق الأوسط.

سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك، أورد أن الاتفاق يؤكد نهج أدنوك "للشراكات النوعية والذكية التي تحقق أقصى قيمة من محفظة أصولها مع الاحتفاظ بحق التحكم بملكية وتشغيل هذه الأصول".

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