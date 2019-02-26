ميناء الدار البيضاء يبرمج استلام الحاويات رقميا

هسبريس من الرباط

أعلنت الوكالة الوطنية للموانئ إطلاق خدمة إلكترونية جديدة لبرمجة مواعيد خروج الحاويات من ميناء مدينة الدار البيضاء، عبر المنصة التشاركية للشباك الوطني لتبسيط مساطر التجارة الخارجية بورتنيت.

وستمكن هذه الخدمة، حسب الوكالة، من ضمان إدارة مثلى لكل عمليات حجز مواعيد خروج البضائع التي تتم بين المستوردين أو عملاء التخليص الجمركي المفوض لهم من جهة، ومشغلي المحطات والأرصفة المينائية من جهة أخرى.

وسيبدأ الشروع في العمل بهذه الخدمة الجديدة اعتباراً من فاتح مارس المقبل في إطار مرحلة تجريبية على صعيد ميناء الدار البيضاء، في أفق تعميمها على الموانئ الأخرى.

وقالت الوكالة في بلاغ لها إن خدمة البرمجة الإلكترونية التفاعلية لمواعيد خروج الحاويات عبر منصة بورتنيت تندرج ضمن الجهود المبذولة من أجل تعزيز تكامل وتنافسية البنى اللوجستيكية للموانئ.

وسيمكن هذا الإجراء من طلب المواعيد عن بُعد وبصفة لا مادية بين المستورد أو المخلص الجمركي ومشغل المحطة المينائية، وذلك في كل أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة؛ ناهيك عن اختيار التاريخ والفترة الزمنية المرغوب فيهما من خلال تحديد تدقيق لكل المعلومات المتعلقة بالموعد والبضاعة.

الإجراء يفتح المجال لمشغل المحطة المينائية للتفاعل مع الطلب وإرسال تأكيد الموعد أو رفضه مع التعليل إلى العميل المعني بالطلب؛ وهو ما سيمكن الطرفين من تدبير أمثل للطلبات وربح الوقت بالاعتماد على نظام الأولوية والاستباقية في الإعداد لمعالجة المواعيد المتفق عليها.

الوكالة الوطنية للموانئ قالت إن هذه الخدمة تأتي في إطار برنامج الموانئ الذكية، الذي يهدف إلى تقليص آجال الانتظار وتسهيل مرور الشاحنات في محيط الميناء؛ كما ستمكن الفاعلين الاقتصاديين من الاستفادة من النجاعة والاستباقية في عمليات تخطيط استلام البضائع وخفض الكلفة المرتبطة باستخلاصها وبنقلها.