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دركي الاتصال يشرف على تعميم النت فائق السرعة

دركي الاتصال يشرف على تعميم النت فائق السرعة
هسبريس - محمد لديب
الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 10:30

ستشرع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في الإجراءات العملية لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا، عبر تحديث وتعريف الخدمة الأساسية ومفهوم الإعداد الرقمي للتراب الوطني وتأطير نشر البنيات التحتية، سواء من قبل المتعهدين أو من لدن أصحاب التجزئات أو المجهزين بخصوص التجزئات العقارية والبنايات الجديدة.

ومنح القانون رقم 121.12 المغير والمتمم للقانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، الذي صدر الأسبوع الماضي في الجريدة الرسمية، سلطات واسعة للمدير العام للوكالة الوطنية للمواصلات، من أجل الدفع قدما بتسريع وتيرة تطوير قطاع الاتصالات والإنترنيت فائق السرعة بمجموع المدن والقرى المغربية، إلى جانب النظر في الملفات المستعجلة التي ترد على مكتبه ومعالجتها بسرعة لضمان السير العادي لقطاع الاتصالات.

وقد تمحور القانون رقم 121.12، المغير والمتمم للقانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 فبراير 2019، حول ثلاثة محاور رئيسية، تهم وضع آليات لحماية المستهلك من خلال، على الخصوص، إخبار المستخدمين بالشروط العامة والتعاقدية للعروض والخدمات المقدمة من لدن متعهدي الشبكات العامة للمواصلات، والتحديث الدوري والمنتظم للالتزامات الملقاة على عاتق هؤلاء المتعهدين من حيث جودة الخدمة ونشر خرائط التغطية.

وسمح هذا القانون الجديد لدركي الاتصالات بالاضطلاع بمهمة تعزيز رافعات التقنين، على غرار اقتسام البنيات التحتية والولوج والتجوال الوطني، وتفعيل تدابير موضوعية وملائمة وشفافة وغير تمييزية تهدف إلى تسهيل إدخال خدمات جديدة وتشجيع ﺗﻜﻴﻒ أﺳﻮاق اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.

كما أذن هذا القانون لشركة "اتصالات المغرب" باستغلال التردادت اللاسلكية، المرتبطة بشبكة المكتب الوطني للبريد والاتصالات، مقابل أداء "ماروك تيليكوم" للمبالغ المالية المحددة في القانون رقم 121.12 المغير والمتمم للقانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات؛ وهو القانون نفسه الذي سمح به دركي الاتصالات للحكومة من أجل تفويت حصصها في "اتصالات المغرب" للمستثمرين الخواص.

نص هذا القانون يتطرق، أيضا، إلى نقل كافة الشبكات وخدمات الاتصالات التي تستغلها مؤسسة المكتب الوطني للبريد والاتصالات إلى "اتصالات المغرب، حيث تم تحديد كافة الشروط المتعلقة بهذا الاستغلال في دفتر للتحملات ينظم هذه المسألة.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - حنضلة الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 11:21
لم يشر التقرير الى تحسين خدمات الهاتف الثابت وADCL الانترنيت رغم رداءته وجميع المشتركين عبر ربوع البلاد يشتكون ومنهم من الغى اشتراكه مع اتصالات ألا مغربية
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