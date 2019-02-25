"هواوي" تشرع في تسويق هاتف ذكي بـ1899 درهما

هسبريس من الدار البيضاء

للذكاء لدى Huawei تعريف خاص، ومفهوم شامل تضيفه لكل ما تنتج، تسوّق، وتطرح في الأسواق.

ومنذ اللحظة الأولى لإعلانها عن حقبة الذكاء المستقبلي، عملت الشركة على تقديم أجهزة متنوعة وبقدرات متفاوتة، لتستخدم الذكاء حتى في تلبية احتياجات زبائنها!

وبالطريقة ذاتها، أعلنت الشركة عن الجهاز الذكي الجديد Y7 Prime 2019 الذي وصل إلى المغرب وشرع في تسويقه يوم السبت الماضي بمجموع المدن المغربية بسعر 1899 درهما.

ويتميز هذا الهاتف الجديد من هواوي بتصميم انسيابي رائع وتنوع ألوان، من الأسود خفيف اللمعان والأحمر المرجاني والأزرق المموج، والكثير من المواصفات المتميزة.

ويتوفر الهاتف على شاشة Y7 Prime 2019 من نوع Dewdrop الشكل تقدم صيغة عرض HD+ فائقة الوضوح، وبحجم 6.26 إنش، وعلى 86.7 في المائة من الحجم الكلي للشاشة سيأخذك الجهاز الجديد إلى مستوى جديد كلياً من تجربة المشاهدة، وبالحد الأدنى من "مقاطع الحواف".

على أعلى الشاشة زودت Huawei جهاز Y7 Prime 2019 بكاميرا أمامية لسيلفي أكثر روعة، وبطريقتين مختلفتين من "التحكم عن بُعد" وهي التعرف على الابتسامات، و"التحكم الإيمائي".

ويقدم جهاز Y7 Prime 2019 كاميرا رئيسية مزدوجة بقدرة 13+2 ميغابيكسل وفتحة عدسة 1.8 لنتائج أكثر وضوحاً وامتصاص إضاءة أكثر فاعلية، وببصمة واضحة للذكاء الصناعي عن طريق التعرف على العناصر من 22 فئة، وتقديم تعديلات محددة بحسب ما يقتضيه السيناريو الذي تم التعرف عليه مثل السماء الزرقاء، القطط، الشاطئ وغيرها.

وقت عمل يزيد على يوم كامل في الشحنة الواحدة، مع البطارية ذات الـ4000 مللي أمبير. وحتى بعد سنتين من الاستخدام العادي أو ما يقارب الـ700 شحنة؛ سيظل الجهاز محافظاً على 80% من قدرة الطاقة القياسية، إضافة إلى خاصية إدارة الطاقة الذكي المدعوم بالذكاء الصناعي الذي يوصل الطاقة إلى البرامج والتطبيقات بحسب الأولوية.