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الرئيسية | مال وأعمال | انخفاض الأسعار يرفع واردات المغرب من التوابل والسمك الصيني

انخفاض الأسعار يرفع واردات المغرب من التوابل والسمك الصيني

انخفاض الأسعار يرفع واردات المغرب من التوابل والسمك الصيني
هسبريس ــ محمد لديب
الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 15:00

استوردت الشركات المغربية ما يناهز 170 ألف طن من المواد الغذائية الصينية، خلال الفترة المتراوحة ما بين يناير2017 وشتنبر 2018، بقيمة إجمالية تجاوزت 4.6 مليارات من الدراهم.

واستورد التجار المغاربة ما يزيد عن 4.8 آلاف طن من التوابل الصينية في أقل من 21 شهرا، بقيمة إجمالية بلغت 74 مليون درهم.

وضاعفت الشركات المغربية من حجم وارداتها من الأسماك الطرية والمملحة والمجففة والمدخنة الصينية بشكل لافت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، نتيجة انخفاض أسعارها في بلدها الأصلي.

وكانت الواردات المغربية من الأسماك الصينية قد بلغت، سنة 2015، ما يناهز 76 مليون درهم، وبكميات تجاوزت 2.5 آلاف طن.

بدورها، واردات الشاي الصيني شهدت نموا ملحوظا في السنتين الأخيرتين، حيث بلغت ما يقارب 123 ألف طن بقيمة إجمالية ناهزت 3.6 ملايير درهم.

إجمالا، استوردت الشركات المغربية، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2017 وشتنبر 2018، نحو 992 ألف طن من المنتجات نصف المصنعة بقيمة 11 مليار درهم، وما يناهز 240 مليون درهم من المنتجات الخام ذات الأصل الحيواني والنباتي.

كما استورد المغرب، في السنتين الأخيرتين، نحو 27 مليار درهم من المنتجات الاستهلاكية النهائية ونحو 31.2 مليار درهم من المنتجات الصناعية و210 ملايين درهم من التجهيزات الموجهة إلى القطاع الفلاحي.

وتفيد المعطيات الصادرة عن مصالح وزارة المالية بأن قيمة المبادلات التجارية بين المملكة المغربية والجمهورية الصينية بلغت حوالي 39.5 مليارات درهم سنة 2016.

واستحوذت الصين على حصة من إجمالي المبادلات التجارية للمملكة بحوالي 6.2 في المائة، إذ استوردت الرباط ما قيمته 37.3 مليار درهم من الصين.

في المقابل، يبقى عرض التصدير المغربي إلى الصين ضعيفاً، وهذا طبيعي مقارنة مع عملاق اقتصادي، ويظهر بشكل جلي في قيمة الصادرات المغربية إليه، والتي لا تتجاوز 2.3 مليارات درهم؛ وهو ما ينتج عجزاً تجارياً يبلغ 35 مليار درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ahmed canada الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 15:12
Le poisson chinois est l un des plus contaminé au monde
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33
2 - AMAL الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 15:15
عندنا جوج بحورا نبيعوهم لأوروبا ونشريو السمك الصيني البلاستيكي حسبنا الله ونعم الوكيل
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62
3 - مغترب الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 15:19
مفارقة عجيبة وغريبة غرابة الزمن السياسي الذي يعيشه المغرب......!!!!
الصين تطعم مليار و250 مليون من سكانها في حين نجد المتشدقين بأن المغرب بلد فلاحي لا يستطيع إطعام 38مليون من سكانه بل الاغرب حتى السمك يستورد ؟؟؟؟!!!
اين مخططكم الاخضر التي تطبلون له صباح مساء
والمغرب لم يوفر الخبز لسكانه حيث يستورد الحبوب من قمح صلب وطري والتوابل والقحطاني.... التي تكلف فواتير ه خزينة الدولة الكثير من العملة الصعبة ....
في حين تتجه الفلاحة لتصدير كماليات للمواطن الاوربي وتستنزف الثروة المائية ....والتملص من ضرائب الفلاحة (الاعفاء) ما يفوت ع البلاد مداخيل كبرى وضياع ثروة ماىءية
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42
4 - Abde الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 15:35
اطاب المغاربة مقاطعةالاسماك الصينية البلاصتكية
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12
5 - marroqui الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 15:37
quelle aberration
on importe des poissons alors qu'on a des réserves énormes et variés de cette richesse naturelle dans nos océans
les portugais pèchent des sardines marocaines dans les eaux marocaines et les vendent en Amérique et au Canada comme étant d'origine portugaises
mais que dire d'un gouvernement qui ne peut même pas ramasser et traiter ces ordures
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10
6 - الطموح الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 15:40
بالنسبة للسمك الصيني .لا أنصح به. الشاي تتم معالجته بمواد خطيرة. التوابل لا أعلم. سمك السردين المغربي أغنى سمك قيمة من حيث التغدية على الصعيد العالمي. بالنسبة للشاي و التوابل فأرض المغرب متنوعة و يمكن الإستثمار في زراعتهم. راه كاين ما يدار
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14
7 - aziz الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 15:41
الآن فهمت لماذا نسبة السرطانات بمختلف الوانها تغزو المغاربة.شكرا لكم ايتها الحكومة التعسة على تسميمنا بالبلاستيك الصيني و اهداء بحرنا وارضنا لسيادكم الغرب يعبثون بخيراتها ويطعمون مواطنوهم بما تجود من نعم صحية عليهم.فهل هناك مسؤول في العالم يستورد السم الزعاف لوطنه ويهدي خيرات البلد لأسياده!!طبعا لا يوجد هاذا الا في بلد الإستثناآت:المغرب!؟
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17
8 - مغربي أمريكي الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 15:41
تتم تربية سمك talapia في صهاريج تحت بيوت الدجاج و يتغدى هذا السمك على بزاق الدجاج. و تسمى هذه العملية تدوير فضلات الدجاج.
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17
9 - waladUSA الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 15:45
I WOULD NOT EAT CHINESE FISH EVEN IF IT IS FREE.
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6
10 - مغترب1 الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 15:48
هذه هي السياسة ولافلا هكذا سنتقدم الى الأمام؟ العجب العجاب نبيع السمك لي أوروبا ونشتري السمك من الصين هل فهمتم شيء؟؟؟؟؟،؟؟،،،
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6
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