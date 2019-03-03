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الرئيسية | مال وأعمال | هكذا ساهم الصندوق الكويتي للتنمية في مشاريع بنيوية بالمغرب

هكذا ساهم الصندوق الكويتي للتنمية في مشاريع بنيوية بالمغرب

هكذا ساهم الصندوق الكويتي للتنمية في مشاريع بنيوية بالمغرب
هسبريس من الرباط
الأحد 03 مارس 2019 - 10:00

ساهمت دولة الكويت في دعم جهود التنمية في المغرب منذ منتصف القرن الماضي من خلال مشاريع اقتصادية همّت مجالات الزراعة والصناعة والتعليم والتكنولوجيا والطب، إضافة إلى الطاقة والسدود، والقطار فائق السرعة، وهو ما ساهم في دعم النهضة الاقتصادية للمملكة.

وتعد المملكة المغربية نموذجاً للدول التي يمكن متابعة الجهود والمشاريع التنموية فيها بشكل جلي، فشبكة الطرق الحديثة لا تخطئها عين هناك، وكذلك السدود العديدة المنتشرة في مناطق عديدة في البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، يحظى المغرب باهتمام ودعم الدول الخليجية لمسيرته التنموية، وكان إحدى أربع دول، هي مملكة البحرين والمملكة الأردنية وسلطنة عمان، التي وجهت إليها منحة خليجية لإقامة العديد من المشروعات التنموية بلغت قيمتها 1.250 مليار دولار أمريكي.

ويعود التعاون القائم بين الصندوق الكويتي للتنمية والمملكة المغربية إلى سنة 1966، التي تعتبر الانطلاقة الحقيقية للتعاون بين الجانبين؛ ففي هذه السنة، تمّ توقيع اتفاقية حصل المغرب بموجبها على قرض لتمويل "مشروع تساوت الزراعي".

لاحقا، امتدّ التعاون بين الجانبين ليشملَ قطاعات اقتصادية مختلفة، فبالإضافة إلى القطاع الزراعي، الذي يأتي في مقدمة مجالات التعاون بـ 13 قرضا، نجد قطاع النقل في المرتبة الثانية بـ 12 قرضا، ثم قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحّي، وقطاعي الصناعة وبنوك التنمية.

ويُعد ميناء آسفي أحد المشاريع التي استفادت من دعم الكويت، ويقع هذا المشروع على مساحة تبلغ 54 هكتاراً ويشرف عليه الصندوق الكويتي للتنمية، ويعتبر أحد أهم الموانئ في المغرب الذي سيصدر الفوسفاط وينقل الفحم الحجري إلى المحطة الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية التي سوق تغطي حوالي 25 في المائة من مجموع استهلاك البلاد من الكهرباء.

ومن ضمن المشاريع التي يدعمها الصندوق "سد ولجة السلطان" الذي يوجد بإقليم الخميسات. وقد جاء هذا المشروع لمواجهة شح الموارد المائية وأخطار الفيضانات والسيولة من جهة، وضعف موارد الطاقة والكهرباء من جهة أخرى. وسينضاف إلى سدي سيدي عبد الله وسد تيوين لكي يساهم في حماية الوديان والمناطق المجاورة من مخاطر الفيضانات والسيول.

ومن المرتقب أن يبدأ السد بتخزين حوالي 510 ملايين متر مكعب من المياه بعد الانتهاء من أعمال التشييد، كما سيستخدم لتوليد الطاقة الكهرومائية التي ستغذي جميع المناطق، وسيمد السد كلا من مدن مكناس والخميسات وتيفلت والقرى المحيطة بالمياه الصالحة للشرب والسقي والزراعة.

ويمثل بناء هذا السد نقلة نوعية غير مسبوقة في مستقبل واقتصاد هذه المناطق، فضلاً عن توفيره لما يقرب 500 فرصة عمل لأبناء المنطقة.

ويشمل دعم الصندوق أيضاً البنية التحتية للطرق، ويتجلى ذلك في الطريق السريع الدار البيضاء – الجديدة، الذي يأتي لحل وعورة التضاريس الجغرافية وتقصير المسافات بين المدن في السفر والتنقل. وتكمن أهمية هذا المشروع في تسهيل حركة النقل التجاري والبضائع بين المدن وتنقلات المواطنين، ويمتد على طول 79 كيلومترا، ويساهم فيه الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة تناهز 37 مليون دولار أمريكي.

كما شمل دعم الصندوق القطار فائق السرعة الذي جاء في إطار دفع جهود التنمية في قطاع النقل والمواصلات بهدف تقريب المسافات الجغرافية، ويعتبر هذا المشروع، الذي أطلق رسمياً نهاية السنة الماضية، الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، ويربط مدينة طنجة بالدار البيضاء بسرعة فائقة.

وقد بلغت مساهمة الصندوق في تمويل هذا المشروع 136 مليون دولار أمريكي من أصل 360 مليون دولار، وتساهم فيه عدد من الجهات التمويلية الأخرى.

وتتواصل جهود الصندوق من قطاع إلى قطاع لتصل إلى الاهتمام بكل ما يتعلق بالجوانب التعليمية والتربوية والعلمية الثقافية، وهذا يتجلى من خلال إنشاء الحي الجامعي للطالبات في مكناس إيماناً من الصندوق بدور المرأة وأهميتها في المجتمع.

وقد ساهم هذا المشروع في إنهاء المشاكل التي تواجه الطالبات فيما يخص الصعوبة في الانتظام الدراسي لكون المناطق السكنية تقع بعيداً عن الجامعات؛ إذ أصبحن بفضل هذا المشروع يعشن في ظروف جيدة.

وكلف هذا المشروع، الذي يقع على مساحة تصل إلى 20 ألف متر مربع، حوالي 21 مليون دولار. ويسع الحي الجامعي لـ 2230 طالبة من مدينتي فاس ومكناس وبعض المناطق المجاورة.

أكثر من ذلك، فقد ساهمت دولة الكويت في دعم تطوير مؤسسات التربية والتعليم بالمملكة سنة 2012 بميزانية قدرها 480 مليون دولار، تم بفضلها بناء وتجديد 75 مؤسسة تعليمية على الصعيدين الطلابي والإداري، وقد وفر مشروع تطوير هذه المؤسسات حوالي 100 ألف فرصة تعليمية لطلاب المراحل التعليمية المختلفة.

كما قامت المملكة المغربية بالتعاون مع دولة الكويت بإنشاء مشروع قطب الجودة الغذائية، بتكلفة قدرها حوالي 87 مليون دولار، ويشمل إقامة العديد من المشاريع الزراعية في عدد من مدن المملكة.

ويهتم هذا المشروع بالرقابة على جودة المنتجات الزراعية في المغرب من خلال عرضها على مختبرين لقياس جودتها قبل طرحها في الأسوق للاستهلاك المحلي، وأيضاً تلك المصدرة إلى أوروبا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - رشيد البارابول الأحد 03 مارس 2019 - 10:14
من هدا الصندوق كويتي ....على فلوسنا اش درتو بها هناري ؟؟؟ ها الضريبة ها الرادارات ها الديوانة....
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19
2 - anversois الأحد 03 مارس 2019 - 10:14
بلادي اجمل البلدان صراحة. تقدم ملموس في جميع المجالات اسوء ما فيها الساكنة السلبية المتذمرة..
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-6
3 - كريمو الأحد 03 مارس 2019 - 10:20
جزاهم الله خيرا عنا.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِما سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاَللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ؛ إلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ أَبَطْأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ". رَوَاه مُسْلِمٌ [رقم: 2699] بهذا اللفظ
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19
4 - oujdi الأحد 03 مارس 2019 - 10:36
و الصندوق المغربي ساهم في ارتفاع رأس مال المسؤولين و تفقير الطبقة الفقيرة و المتوسطة
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0
5 - mustafa dr الأحد 03 مارس 2019 - 10:39
صراحة الكويت الدولة الوحيدة في الخليج العربي التي تدعم وتساهم في مشاريع تنموية في المغرب بدون أهداف سياسية كما يفعل بعظ جيرانها. نشكرهم على ذالك
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6 - سائح الأحد 03 مارس 2019 - 10:41
اولا ما شاء الله علي الطرق السريعة في المغرب. فقط ملاحظتي الوحيدة تتمثل في انك لمن تدخل علي الطريق السريع وبدك ترجع في الاتجاه الآخر مافيش مخرج يقودك الا تكمل الرحلة إلي المدينة متجه إليها. وهذا ضياع للزمن والفلوس. والأهم اذا جاك خبر مستعجل وبدك ترجع ماذا تفعل يعني اطير. حد يفهمني؟
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7 - عبدالكريم بوشيخي الأحد 03 مارس 2019 - 10:50
نشكر اشقاءنا الكويتيين على مساهمتهم القيمة في تطوير الاقتصاد المغربي و البنية التحتية الشعب المغربي يعرف قيمة تلك المساعدات التي تواصلت على مدى 45 سنة كما هو حال اشقاءنا السعوديين و الاماراتيين و القطريين فالدول الخليجية اعطت النموذج الذي يقتدى به عن التعاون العربي العربي و المغاربة يمتنون لاشقائهم و سيبقى دعمهم مثالا يحتدى به عن الصداقة و الشهامة و الكرم العربي و ياريت لو قامت الدول العربية الاخرى المنتجة و المصدرة للنفط و الغاز امثال ليبيا القذافي و جزائر العسكر و المخابرات بما قامت به الدول الخليجية اتجاه الدول العربية او الاجنبية الاخرى الغير المصدرة للنفط و الغاز التي لم تسعد حتى شعوبها بل كانت وبالا عليها و على جيرانها بافتعال الازمات و تسخير ثروة النفط و الغاز لتفتيت الوحدة الترابية للشعوب العربية كما فعلوا مع جنوب السودان و ما يقوم به النظام الجزائري حاليا ضد المغرب فشتانا بين اشقاءنا الخليجيين و ما قدموه لبلدنا من مساعدات و ايادي بيضاء و ما بين هذا النظام الذي يجاورنا من جهة الشرق الذي سخر كل امكانيات شعبه لضرب استقرار بلدنا و تفتيت وحدته الترابية فالف تحية لاشقاءنا الخليجيين
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