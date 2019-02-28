ساجد يلتقي دبلوماسيين في منظمة السياحة العالمية

هسبريس من الرباط

عقد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، الأربعاء، لقاء تواصليا مع رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول الأوروبية والدول الأمريكية الأعضاء في منظمة السياحة العالمية (UNWTO)، والمعتمدة بالمغرب، في إطار الحملة التحسيسية من أجل دعم ترشيح المغرب لدى الأمانة العامة للمنظمة العالمية للسياحة لاحتضان الدورة الرابعة والعشرين لجمعها العام بمراكش سنة 2021.

وقال ساجد إن "المملكة المغربية وضعت، بتاريخ 30 مارس الماضي، ترشيحها رسميا لدى الأمانة العامة لمنظمة السياحة العالمية (UNWTO) قصد احتضان هذه الدورة؛ والمغرب، بصفته عضوا مؤسسا لمنظمة السياحة العالمية، ويسهم بشكل فعال ومنتظم في أشغال الهيئات العضوية واللجان التقنية التابعة للمنظمة، يضطلع، من خلال هذا الترشيح الذي يعتبر ترشيحا للقارة الإفريقية، إلى تعزيز تعاونه السياحي مع المنظمة المذكورة وكذا مع مختلف الدول الأعضاء".

وأوضح الوزير أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، "تسعى جاهدة إلى المساهمة في تطوير السياحة المستدامة والمسؤولة على الصعيد الدولي، وكذا لتموقعها كوجهة مرجعية فيما يخص احتضان التظاهرات والملتقيات الدولية الكبرى"، مضيفا أن "ترشيح المغرب يرتكز على رؤية واضحة والتزام ثابت لضمان تنظيم محكم لهذا الحدث العالمي، وتقديم تجربة سياحية استثنائية لفائدة منظمة السياحة العالمية وأيضا لمختلف المشاركين".

وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي أشار أيضا إلى "أهمية الدول الأوروبية والأمريكية"، موضحا علاقات الصداقة والتعاون التي تجمعها بالمملكة المغربية، مبرزا في الوقت ذاته "دور السياحة في تنمية الاقتصاد الوطني"، ومؤكدا على العناية الكبيرة التي يوليها الملك محمد السادس لقطاع السياحة، نظرا لدوره في التنمية المجالية والاقتصادية والاجتماعية.

وعلى هامش هذا اللقاء، نوّه الوزير بـ"العمل الجاد والمهني الذي تقوم به جميع المديريات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومواكبتها لدعم ترشيح المغرب لاحتضان الجمع العام للمنظمة العالمية للسياحة بمراكش لسنة 2021"، مختتما تدخله بـ"الإشادة بعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين المغرب وباقي دول أوروبا وأمريكا؛ إذ قامت عدة دول ببعث رسالة دعم ترشيح المملكة"، مبديا أمله أن "تقوم باقي الدول بدعم الترشيح المغربي ومساندته".