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الرئيسية | مال وأعمال | عجز الميزانية 74 مليون درهم في بداية 2019

عجز الميزانية 74 مليون درهم في بداية 2019

عجز الميزانية 74 مليون درهم في بداية 2019
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 01 مارس 2019 - 04:40

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت في شهر يناير 2019 إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 74 مليون درهم، مقابل فائض حدد في 557 مليون درهم خلال الشهر نفسه من سنة 2018 .

وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية برسم شهر يناير 2019، أن هذا العجز يعزى إلى رصيد سلبي بلغ 3ر11 مليار درهم ، هم الحسابات الخاصة للخزينة ، ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.

وأضافت النشرة أن المداخيل العادية بلغت 19.1 مليار درهم في شهر يناير 2019 ، مقابل 16.7 مليار درهم في الشهر نفسه من سنة 2018، أي بتسجيل زيادة حددت نسبتها في 14.1 بالمائة.

ويعزى ذلك ، كما جاء في النشرة ، إلى الارتفاع المسجل في الشق المتعلق بالضرائب المباشرة ( زائد 6.5 بالمائة) ، والضرائب غير المباشرة ( زائد 21.5 بالمائة) ، ورسوم التسجيل والتنبر (زائد 7.3 بالمائة)، والمداخيل غير الضريببة ( زائد 79.2 بالمائة).

وحسب النشرة ، فإن النفقات برسم الميزانية العادية سجلت ارتفاعا بنسبة 18.9 في المائة ( 31.2 مليار درهم في شهر يناير 2019) ، مبرزة أن هذه الزيادة تعزى بشكل خاص إلى الارتفاع المسجل في نفقات التسيير بنسبة 16.6 بالمائة ، ونفقة الاستثمار بنسبة 25.8 بالمائة.

وأضافت النشرة أن الإيرادات من الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 15.2 مليار درهم ، مع الأخذ بعين الاعتبار التحويلات التي مصدرها الميزانية العامة للاستثمار البالغة (10.4 مليار درهم ). في حين حددت النفقات في 3.9 مليار درهم .

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