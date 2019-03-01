سفير: الجهات تحتاج 50 مليار دولار .. ومواردها الذاتية لا تكفي

هسبريس – يوسف لخضر

كشف خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، أن الجهات الاثنتي عشرة والجماعات الترابية في حاجة إلى 50 مليار دولار، ما يُعادل 477 مليار درهم، لتحقيق التنمية في السنوات المقبلة؛ لكن مواردها الذاتية تبقى غير كافية.

وأضاف سفير، في ورشة نُظمت ضمن المنتدى الثاني للشراكات بين القطاعين العام والخاص للبنك الإسلامي للتنمية اليوم بالرباط، أن جهات المغرب يلزمها هذا المبلغ فيما يخص ميزانيات التنمية؛ لكن مواردها المالية السنوية لا تتجاوز ملياريْ دولار.

ويعني هذا الرقم الضعيف أن الجهات ستحتاج إلـى 25 سنة على الأقل لإحداث بنياتها الأساسية لتحسين ظروف عيش الساكنة والمقاولات في حالة أرادت الاعتماد على مواردها المالية الذاتية، وهو ما يُحتم البحث عن سبل وآليات جديدة للتمويل.

ويرى المسؤول بوزارة الداخلية أن الاعتماد على الآليات التقليدية للتمويل، من خلال رفع الضرائب والرسوم، سيتطلب وقتاً طويلاً؛ وهو ما يطرح تحدي التفكير في وسائل أخرى للتمويل، مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل مساعدة ومواكبة الجهات لتمويل حاجياتها في البنيات الأساسية.

وتشمل الحاجيات المعبرة عنها من قبل جهات المملكة، حسب وزارة الداخلية، مجالات عدة، خصوصاً النقل الحضري العمومي إضافة إلى قطاع تدبير النفايات الذي يُعد عبئاً كبيراً بالنسبة إلى المدن الكبيرة، خصوصاً مع ضرورة الالتزام بمتطلبات احترام البيئة.

كما تضم الحاجيات أيضاً القطاع الاقتصادي، مثل إحداث مراكز الندوات والمناطق الصناعية وأسواق الجملة والمجازر، وهي بنيات اقتصادية، يؤكد خالد سفير، أن بإمكانها أن تُحقق مداخيل مالية وبالتالي فهي مناسبة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار المسؤول بوزارة الداخلية إلى أن فكرة المدن الذكية لا تعني فقط توفر مدينة تكنولوجية، بل يتطلب الأمر "مدينة تمنح لكل قواها الحية إمكانية المشاركة في تطوير المدينة من منتخبين وإدارات ومثقفين وجامعيين ومقاولات، من خلال المرور من الآليات التقليدية للتدبير إلى آليات المبتكرة تتجاوز علاقة المُسير مع المُسَير أو المستهلكين مع مقدمي الخدمات.

ويحتل النقل العمومي مكانة مهمة في فكرة المدن الذكية، ويؤكد خالد سفير أن أي حي لا يمكن الوصول إليه عبر وسائل النقل العمومي سيعيش على هامش المدينة ولن يستفيد من الخدمات المتوفرة وبالتالي لن يحس المواطنون القاطنون به بأنهم جزء من المدينة.

وأضاف سفير قائلاً: "لحسن الحظ، أن المغرب يتوفر على ترسانة تشريعية تُمكن من التحول إلى مدن ذكية؛ فالدستور ينص على إعمال الديمقراطية التشاركية إلى جانب الديمقراطية التمثيلية، ناهيك عن التنصيص على الحق في الوصول إلى المعلومة من خلال قانون خاص؛ وهو ما يجعل تحقيق المدينة الذكية رهيناً بتعبئة كل المتدخلين وتحرير المعلومة والبيانات".

وأوضح الوالي أن الديمقراطية التشاركية محددة في قانون تنظيمي يُعطي للجهات والمجالس الإقليمية والجماعات الترابية صلاحيات وآليات لإشراك المواطنين والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين في اتخاذ القرارات محلياً وجهوياً.

كما أورد أن القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة دخل حيز التنفيذ؛ وهو ما يعني، حسبه، أن "العناصر الأساسية متوفرة والتحدي بالنسبة إلى السلطات العمومية هو إسراع هذه العملية لتحقيق اندماج وتعبئة مختلف الفاعلين للمساهمة في تنمية المدن".

خالد سفير أكد أن اللجوء إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص لا يجب أن يتم إلا إذا تم التأكد من أنها الوسيلة الأفضل لتمويل خدمة أو بنية، وزاد قائلاً: "في المغرب لدينا شراكات مع عدد من البنوك؛ منها البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي، وهما مؤسستان لا تهدفان فقط لربح المال بل لمواكبة البلاد للتنمية واكتساب خبرة وتقنيات مختلفة".