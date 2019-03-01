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الرئيسية | مال وأعمال | سفير: الجهات تحتاج 50 مليار دولار .. ومواردها الذاتية لا تكفي

سفير: الجهات تحتاج 50 مليار دولار .. ومواردها الذاتية لا تكفي

سفير: الجهات تحتاج 50 مليار دولار .. ومواردها الذاتية لا تكفي
هسبريس – يوسف لخضر
الجمعة 01 مارس 2019 - 00:00

كشف خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، أن الجهات الاثنتي عشرة والجماعات الترابية في حاجة إلى 50 مليار دولار، ما يُعادل 477 مليار درهم، لتحقيق التنمية في السنوات المقبلة؛ لكن مواردها الذاتية تبقى غير كافية.

وأضاف سفير، في ورشة نُظمت ضمن المنتدى الثاني للشراكات بين القطاعين العام والخاص للبنك الإسلامي للتنمية اليوم بالرباط، أن جهات المغرب يلزمها هذا المبلغ فيما يخص ميزانيات التنمية؛ لكن مواردها المالية السنوية لا تتجاوز ملياريْ دولار.

ويعني هذا الرقم الضعيف أن الجهات ستحتاج إلـى 25 سنة على الأقل لإحداث بنياتها الأساسية لتحسين ظروف عيش الساكنة والمقاولات في حالة أرادت الاعتماد على مواردها المالية الذاتية، وهو ما يُحتم البحث عن سبل وآليات جديدة للتمويل.

ويرى المسؤول بوزارة الداخلية أن الاعتماد على الآليات التقليدية للتمويل، من خلال رفع الضرائب والرسوم، سيتطلب وقتاً طويلاً؛ وهو ما يطرح تحدي التفكير في وسائل أخرى للتمويل، مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل مساعدة ومواكبة الجهات لتمويل حاجياتها في البنيات الأساسية.

وتشمل الحاجيات المعبرة عنها من قبل جهات المملكة، حسب وزارة الداخلية، مجالات عدة، خصوصاً النقل الحضري العمومي إضافة إلى قطاع تدبير النفايات الذي يُعد عبئاً كبيراً بالنسبة إلى المدن الكبيرة، خصوصاً مع ضرورة الالتزام بمتطلبات احترام البيئة.

كما تضم الحاجيات أيضاً القطاع الاقتصادي، مثل إحداث مراكز الندوات والمناطق الصناعية وأسواق الجملة والمجازر، وهي بنيات اقتصادية، يؤكد خالد سفير، أن بإمكانها أن تُحقق مداخيل مالية وبالتالي فهي مناسبة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار المسؤول بوزارة الداخلية إلى أن فكرة المدن الذكية لا تعني فقط توفر مدينة تكنولوجية، بل يتطلب الأمر "مدينة تمنح لكل قواها الحية إمكانية المشاركة في تطوير المدينة من منتخبين وإدارات ومثقفين وجامعيين ومقاولات، من خلال المرور من الآليات التقليدية للتدبير إلى آليات المبتكرة تتجاوز علاقة المُسير مع المُسَير أو المستهلكين مع مقدمي الخدمات.

ويحتل النقل العمومي مكانة مهمة في فكرة المدن الذكية، ويؤكد خالد سفير أن أي حي لا يمكن الوصول إليه عبر وسائل النقل العمومي سيعيش على هامش المدينة ولن يستفيد من الخدمات المتوفرة وبالتالي لن يحس المواطنون القاطنون به بأنهم جزء من المدينة.

وأضاف سفير قائلاً: "لحسن الحظ، أن المغرب يتوفر على ترسانة تشريعية تُمكن من التحول إلى مدن ذكية؛ فالدستور ينص على إعمال الديمقراطية التشاركية إلى جانب الديمقراطية التمثيلية، ناهيك عن التنصيص على الحق في الوصول إلى المعلومة من خلال قانون خاص؛ وهو ما يجعل تحقيق المدينة الذكية رهيناً بتعبئة كل المتدخلين وتحرير المعلومة والبيانات".

وأوضح الوالي أن الديمقراطية التشاركية محددة في قانون تنظيمي يُعطي للجهات والمجالس الإقليمية والجماعات الترابية صلاحيات وآليات لإشراك المواطنين والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين في اتخاذ القرارات محلياً وجهوياً.

كما أورد أن القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة دخل حيز التنفيذ؛ وهو ما يعني، حسبه، أن "العناصر الأساسية متوفرة والتحدي بالنسبة إلى السلطات العمومية هو إسراع هذه العملية لتحقيق اندماج وتعبئة مختلف الفاعلين للمساهمة في تنمية المدن".

خالد سفير أكد أن اللجوء إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص لا يجب أن يتم إلا إذا تم التأكد من أنها الوسيلة الأفضل لتمويل خدمة أو بنية، وزاد قائلاً: "في المغرب لدينا شراكات مع عدد من البنوك؛ منها البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي، وهما مؤسستان لا تهدفان فقط لربح المال بل لمواكبة البلاد للتنمية واكتساب خبرة وتقنيات مختلفة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - دادي الجمعة 01 مارس 2019 - 00:13
في نظري المتواضع المغرب بجهاته و جماعاته ، يحتاج إلى رجال شرفاء ، و إلى الفصل مع سياسة الريع و المال السايب و تبادل نفس الوجوه لمراكز القرار و الموارد المالية التي تستنزف من الخزينة دون حسيب أو رقيب .
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36
2 - درياس عمر الجمعة 01 مارس 2019 - 00:17
السؤال هو الى حسابات خاصة ستذهب حتما الخمسون مليار !! ومذا فعلتم بملايير منذ ستون سنة سوى بطالة وفقر وأحزمة مدن الصفيح وانهيار البنيات التحتية والواقع يوضح ذلك بجلاء
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11
3 - أكاديري من ألمانيا الجمعة 01 مارس 2019 - 00:26
الفلوس راها كاينة لكن خدام الدولة والوزراء والبرلمانيين والمستشارين وبن كيران ماخلاو للجهات والو هههههه .
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11
4 - محسن المغربي الجمعة 01 مارس 2019 - 00:34
عشرة مشاريع مهمة يجب أن تنفد وبلا تأخير قبل أفق 2030 لبلدنا الغالي أسد إفريقيا العضيم المغرب الشريف المشروع 1 الربط القاري مع الجارة إسبانيا بالقنطرة والنفق 2 الربط السككي بين مراكش والصويرة 3 مراكش أكادير 4 العيون 5 الداخلة 6 القطار بين الدارالبيضاء بني ملال 7 الطريق السيار بين مراكش ورزازات عبر أنفاق تيشكا 8 أكبر ملعب فإفريقيا ملعب محمد السادس الكبير بالدار البيضاء 9 ميناء الداخلة الأطلسي 10 تهيءة ضفتي نهر سبو بالقنيطرة مثل ضفتي نهر أبي رقراق
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-2
5 - frs الجمعة 01 مارس 2019 - 00:37
مدن ذكية ههههه الطنز على. شعي مالي... ولا..... شوارع المملكة تعج بالعشوائية. الفراشة و احتلا ل الملك العام داخل محطات الحافلات و التاكسيات و المستشفيات الحمير و البغال و الغنم و البقر و عوالم القرية في قلب المدن... باعة متجولون بكرارصهم.... سعاية. و كلينكس. و شمكارة و حمى بالالاف في المدن. سندوتشات سوسيط الحمير و الكلاب. والجيفة.... في عربات بالالاف...... هذا هو الذكاء
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3
6 - منير بن سعيد الجمعة 01 مارس 2019 - 00:39
أين تذهب أموال الفوسفاط و الذهب و الفضة و الضرائب التي يأديها المواطن و الجمارك و إتفاقية الصيد البحري وصناعة السيارات وووو ؟؟؟؟ هذا سؤال بريئ فقط أريد الإجابة
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3
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