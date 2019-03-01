"لارام" تخطط لتوسيع حصصها السوقية في إفريقيا

هسبريس من بوركينافاسو

تواصل الخطوط الملكية المغربية توسيع حصصها التجارية في السوق الإفريقية، للاستجابة للطلب المتزايد على خدمات النقل الجوي من كبريات العواصم لدول جنوب الصحراء في اتجاه أوربا وأمريكا، عبر مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقال أحمد بنربيعة، المدير العام المنتدب لإفريقيا، إن عدد وجهات النقل الجوي التي تؤمنها الخطوط الملكية المغربية نحو باقي دول إفريقيا انتقل من 15 وجهة سنة 2004 إلى 33 وجهة في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الخطوط الملكية عازمة على مواصلة توسيع حصصها السوقية في إفريقيا.

وأوضح بنربيعة، خلال لقاء صحافي عقده بمقر النقابة الجوية المغربية في العاصمة واغادوغو، إن عدد المسافرين عبر رحلات الخطوط الملكية المغربية صوب العواصم الإفريقية يفوق 1.7 ملايين مسافر سنويا، وهو ما يوازي 24 في المائة من مجموع المسافرين الذين يسافرون مع "لارام" عبر العالم.

وفي معرض تطرقه لسوق بوركينافاسو، أوضح مصطفى لوداغ، المدير الإقليمي لشركة الخطوط الملكية المغربية في بوركينافاسو، أن شركة "لارام" دخلت إلى سوق واغادوغو سنة 2005، وخصصت رحلتين أسبوعيتين من خلال خط جوي ثلاثي يربط الدار البيضاء بالعاصمة نيامي ثم واغادوغو.

وأضاف لوداغ: "رفعت لارام من وتيرة رحلاتها الجوية صوب واغادوغو، لتصبح 7 رحلات جوية أسبوعيا في فترات الذروة و5 رحلات في الفترات العادية".

ويؤكد مسؤولو "لارام" أن الخطوط الملكية المغربية هي شركة النقل الجوي الوحيدة التي حققت نموا من بين جميع الشركات المنافسة الأخرى، رغم التراجع الملموس الذي شهده قطاع النقل الجوي في هذا البلد، بنسبة تراوحت ما بين 10 و15 في المائة، إلى جانب أنها الناقلة الجوية الوحيدة التي لم تلغ أبدا رحلاتها صوب مطار واغادوغو حتى في لحظات الأزمات، وهو ما أكسبها ثقة أكبر في أوساط البوركنابيين.