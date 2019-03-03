نظام الضمانات المنقولة يخضع لتعديلات جديدة لتسهيل تمويل المقاولة

هسبريس من الرباط

سيخضع نظام الضمانات المنقولة بالمغرب لتعديلات جديدة بهدف تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من الولوج إلى التمويل، وضمان حصولها على القروض لتحقيق حركية في الاقتصاد الوطني.

إعلان هذا التوجه جاء ضمن تقرير قدمه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أمام أعضاء الحكومة في اجتماعها الأسبوع الجاري، بعدما قام بمشاورات واسعة مع القطاعات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.

ومن المنتظر أن يصادق مجلس الحكومة في غضون الأسابيع المقبلة على مشروع قانون خاص بذلك، سيكون له أثر على تصنيف المغرب في التقارير الدولية حول مناخ الأعمال، كما يعتبر أداة هامة وإستراتيجية لدعم القطاع الخاص وتقوية ركائز النظام المالي الحديث.

ويأتي هذا التحرك بعدما سبق للحكومة أن أجرت مراجعات على مستوى قانون الالتزامات والعقود ومدونة التجارة. لكن رغم ذلك بقيت الحاجة إلى اعتماد إطار قانوني متكامل لوضع منظومة واضح لفائدة المقاولة.

ومن أجل ذلك، أعدت الحكومة مشروع قانون نظام الضمانات المنقولة ووضعت ضمن أهدافه تسهيل حصول المقاولات التي لا تمتلك إلا بعض المنقولات على التمويل، وتطوير مستويات الائتمان وتخفيض تكلفته.

وتراهن الحكومة على هذا القانون من أجل المساهمة في تعزيز إشعاع وتنافسية القطب المالي للدار البيضاء عبر تطوير الإطار القانوني للضمانات، والذي سيوضح المصطلحات ويدققها ويوضح شروط كل واحدة.

وبموجب هذا القانون، الذي ستصادق عليه الحكومة قريباً قبل إحالته على البرلمان، سيتم تسهيل الضمانات المنقولة وتبسيطها، كما سيتم إحداث سجل وطني إلكتروني للضمانات المنقولة يتم تدبيره من قبل وزارة العدل بهدف إخبار الدائنين بالتقييدات المسجلة على الأصول المنقولة المستعلمة كضمان، وتحديد ترتيب المستفيدين من حق الأولوية على هذه الأصول.

تحرك الحكومة لتعديل هذه المقتضيات مرده، حسب مصادر مطلعة، إلى أخذ الوضعية المالية لبعض المقاولات الصغرى والمتوسطة بعين الاعتبار، إذ لا تسمح وضعيتها بطمأنة الدائنين؛ ولذلك سيتم السعي إلى تقوية الإمكانات المتاحة للمقاولات وتمكينها من تقديم الأصول المنقولة المادية وغير المادية كضمان لتعزيز فرصها في الحصول على التمويل.

كما سيعمل القانون الجديد على الحد من التأويلات المتضاربة للمصطلحات المرتبطة المستعملة في الضمانات المنقولة، إذ سيبقي في هذا الصدد على "الرهن الحيازي" المعرف كضمان، مع الحيازة و"الرهن" كضمان من دون حيازة.

كما يفصل مشروع القانون الجديد أيضاً أنواع الضمانات المنقولة الأخرى، من قبيل الراهن المهني الذي يعني كل شخص ذاتي يقدم مالاً مرتبطاً بنشاطه المهني أو شخص معنوي كضمانة، والرهن، والامتياز والضمان المنقول.