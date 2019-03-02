رسائل احتيال تستهدف معطيات زبناء بنك مغربي

هسبريس من الرباط

توصل عدد من زبناء "البنك الشعبي" برسائل إلكترونية احتيالية، تستعمل شعار المؤسسة البنكية وتتضمن طلب تأكيد الحصول على تحويل مالي إلى حساباتهم.

وحذّر البنك المغربي زبناءه من النقر على الروابط التي تتضمنها الرسائل الإلكترونية، وأكدت أنها رسائل لمحاولات احتيالية أو ما يسمى بـ"Tentatives de pishing".

ويقوم هذا العمل الاحتيالي على إرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني تُحاكي هوية البنك وتدعو الزبناء إلى إدخال كلمات المرور أو رقم الحساب أو رقم البطاقة البنكية عبر موقع أو بريد إلكتروني خاص.

إحدى الرسائل التي تلقاها بعض الزبناء موقعة باسم "محمد بناني" باعتباره "مكلفاً بالحسابات"، ويدعو صاحب الحساب لتأكيد معلوماته البنكية الخاصة لإجراء تحويل مالي إلى حسابه.

البنك دعا زبناءه إلى تجاهل هذا النوع الرسائل المجهولة وعدم النقر على الروابط التي تحتويها، وأكد أنه يولي اهتماماً بالغاً لحماية المعطيات البنكية لزبنائه وللمواقع الرسمية الخاص به.

ولتجاوز هذه المخاطر، قدم البنك بعض الإرشادات للتحقق من حالات الاحتيال؛ من بينها فحص البريد الإلكتروني المُرسِل وجودة الكتابة وبناؤها، وعدم النقر على أي رابط دون التأكد من صحته. كما أكد أنه لا يطلب المعلومات البنكية مطلقاً عبر البريد الإلكتروني.

كما أوصت المؤسسة البنكية بالتأكد من كون المتصفح في وضع أمان عند إدخال المعلومات الحساسة، خصوصاً المعلومات البنكية، وأن يكون اسم الموقع متبدئاً بـHttps بجانبه يظهر صورة قفل صغير.