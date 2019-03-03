أخنوش يطلق في سوس مشاريع ومهرجان اللوز

هسبريس من الرباط

حلّ عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات، بإقليم تيزنيت، للإشراف على إطلاق مشاريع فلاحية مرتبطة بفك العزلة، مرفوقا بكل من أحمد حجي، والي جهة سوس ماسة، وحسن خليل، عامل إقليم تيزنيت، وإبراهيم حافيدي، رئيس جهة سوس ماسة، ومسؤولين بالمصالح الوزارية.

كما أشرف المسؤول الحكومي ذاته على افتتاح مهرجان اللوز بتافراوت و"الذي يعد ملتقى مهما، سواء من حيث الإشعاع الاقتصادي والثقافي الذي يخلقه، أو من حيث المشاريع المنجزة المصاحبة له وآثارها التنموية على الساكنة، وعلى مستوى مدينة تافراوت التي تعد اليوم قبلة متميزة في إقليم تيزنيت من حيث استقطابها للأنشطة الثقافية والاجتماعية المتنوعة".

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات عاين، خلال هذه الزيارة، مركز الاستشارة الفلاحي المحدث حديثا بتافراوت، والمنتظر أن يلعب دورا مهما في مصاحبة وتأطير فلاحي المنطقة.

وعلى مستوى جماعة أفلا اغير، اطلع أخنوش والوفد المرافق له على مشروع تزويد 6 دواوير بالماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى مشروع التهيئة العقارية بالمنطقة.

وبجماعة أملن بالإقليم ذاته، وقف أخنوش على مشروع حماية المحيطات الفلاحية من أضرار الخنزير البري بجهة سوس ماسة والذي يهدف إلى إيجاد حلول ناجعة لحماية الأراضي الفلاحية من أضرار قطعان الخنازير، حيث مكن هذا البرنامج من القضاء على 2183 خنزيرا بريا من الفترة الممتدة ما بين بداية 2018 إلى غاية 24 فبراير 2019.