24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2607:5113:4416:5619:2920:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. محامون يبحثون عن صيدلي طالب بـ"رحيل السيسي" (5.00)

  2. الجزائريون يترقبون ردّ "معسكر الرئاسة" على رفض ترشح بوتفليقة (5.00)

  3. الكعبي يفتتح سجله التهديفي في الدوري الصيني (5.00)

  4. سلطات القصر الكبير تتصدى للعربات المجرورة (5.00)

  5. أساتذة غاضبون يجربون "الطنطنة" والصافرات لرفض عرض أمزازي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | فرنسا تعتزم "تضريب" شركات الإنترنت العملاقة

فرنسا تعتزم "تضريب" شركات الإنترنت العملاقة

فرنسا تعتزم "تضريب" شركات الإنترنت العملاقة
هسبريس من الرباط
الأحد 03 مارس 2019 - 17:50

من المرتقب أن تفرض فرنسا ضرائب على إيرادات نحو 30 شركة عملاقة تنفذ أنشطتها عبر الإنترنيت "للمساعدة في ضمان العدالة المالية"، وفق ما جاء في تصريحات صحافية أدلى بها برونو لومير، وزير المالية الفرنسي.

واعتبر لومير، في تصريحه لصحيفة "لوباريزيان"، أن التدابير الضريبية الجديدة "لا تتعارض مع اتفاقية الضرائب الموقعة بين فرنسا والولايات المتحدة"، مضيفا أنه ناقش الخطة مع ستيفن منوشين، وزير الخزانة الأمريكي، لدى زيارته باريس أواخر الشهر الماضي.

ووفق المتحدث، فإن هذه الضرائب، التي تصل إلى 5% على المبيعات، "سيجري تطبيقها بأثر رجعي بدءا من يناير الماضي، ومن المقدر أن تجلب إيرادات بنحو 500 مليون يورو لفرنسا"، حيث يتوقع أن تخضع الشركات الأمريكية والصينية والأوروبية للضريبة الجديدة، إلى جانب عدد قليل من الشركات الفرنسية.

وتتضمن خطة فرنسا فرض ضرائب على إيرادات شركات الإنترنيت من الإعلانات التي تستهدف سوقها المحلية، وأنشطة إعادة بيع البيانات الشخصية، والمبيعات الرقمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.