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الرئيسية | مال وأعمال | الحكومة ترضخ لضغط شركات المحروقات والداودي يعد بـ"أخبار سارّة"

الحكومة ترضخ لضغط شركات المحروقات والداودي يعد بـ"أخبار سارّة"

الحكومة ترضخ لضغط شركات المحروقات والداودي يعد بـ"أخبار سارّة"
هسبريس - عبد الرحيم العسري (كاريكاتير: عماد السنوني)
الاثنين 04 مارس 2019 - 13:00

تغيرت نبرة الحكومة تجاه موضوع تقنين أسعار المحروقات منذ صدور رد مجلس المنافسة الذي اعتبر التسقيف لا يستجيب للشروط القانونية المحددة في قانون حرية الأسعار والمنافسة.

وفي ظل رفض شركات المحروقات تسقيف أسعار البنزين والغازوال، قررت الحكومة التخلي عن التسقيف الأحادي واللجوء إلى خيار التوافق الودي مع الفاعلين في القطاع؛ بعد معركة شد وجذب بين الطرفين دامت لشهور طويلة.

لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن "تسقيف الأسعار فعلاً سيكون متوافقا عليه مع شركات المحروقات"، نافيا تخلي الحكومة عن التسقيف بصفة عامة.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أن "التسقيف المتوافق عليه من شأنه أن يحافظ على التوازن واستدامة القرار".

وردا على تأخر الحكومة في اعتماد قرار التسقيف بعدما حددت لذلك شهر مارس الحالي على أبعد تقدير، خصوصا بعد التوصل برأي مجلس المنافسة، قال الداودي: "كنت أصارع من أجل أن يعتمد القرار في هذا الشهر، ولكن هناك آجالا ونحن نتفاوض".

وأضاف الداودي أن تحديد سقف زمني لتحديد أسعار المحروقات كان وقت اتخاذ قرار التسقيف الأحادي، مضيفا: "حْنَا رَاهْ دَابَا خْدَّامِين، وسنفاجئ المغاربة بأخبار سارة".

ووضع رأي مجلس المنافسة الحكومة في موقف محرج بعد تأكيده أن "حرية الأسعار والمنافسة تشترطُ اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى الاستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الأسعار إذا تحقق شرطان مجتمعان، وهما حصول ارتفاع أو انخفاض فاحش للأسعار، وتبريره بظروف استثنائية، أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية واضحة للسوق في القطاع المعني".

مجلس المنافسة اعتبر أن اختيار الحكومة تسقيف هوامش الربح للمحروقات "لن يكون كافياً ومجدياً من الناحية الاقتصادية والتنافسية، ومن زاوية العدالة الاجتماعية"؛ وهو الرأي الذي دفع الحكومة إلى مراجعة طريقة مراقبة أسعار المحروقات.

وترفض شركات المحروقات بالمغرب استمرار الجدل حول القطاع، وقال عادي الزيادي، رئيس تجمع البتروليين المغاربة، إن الشركات "لا تفهم السبب الحقيقي وراء استمرار هذا النقاش، لأنه لا يوجد أي مشكل في الأصل"، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر "أرخص دولة في محيطها المتوسطي من حيث أسعار المحروقات".

وأكد المتحدث، في تصريح سابق لجريدة هسبريس، أن "تقلبات أسعار المحروقات بالمغرب هي اليوم واضحة ويحددها السعر العالمي والضريبة على الاستهلاك الداخلي؛ وذلك بنسبة 90 في المائة"، وزاد متسائلا: "إذن؛ ماذا تبقى لنا من أرباح؟".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - خليلوفيتش الاثنين 04 مارس 2019 - 13:07
لم أستغرب من هذا الخبر فهو عادي مادامت الحكومة محكومة.
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66
2 - عبدو الاثنين 04 مارس 2019 - 13:11
منذ متى كانت هذه الحكومة قادرة على إتخاذ قرار يمس مصلحة الباطىونا لتتخذه اليوم،إنهم مجرد موظفون لدى الباطرونا بصلاحيات محددة سلفا و سقف اتخاذ القرار محدد سلفا كذلك.
كفى من الضحك على الذقون .
كملوا سربيسكوم وسيرو تقاعدوا .و نكحوا مثنى ثلاث ورباع.هاد الحكومة فالحة غير فالزواج والطلاق والعلاقات الغرامية.
انشري هسبريس ولك جزيل الشكر.
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60
3 - TEXAS الاثنين 04 مارس 2019 - 13:11
كلكم فاشلين غادين بنا الى الهاوية غادي تجي فينا غير حنا اما نتوما راه عندكم الباسبور لحمر من هنا دازوا
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49
4 - سوسي حر. الاثنين 04 مارس 2019 - 13:12
اوا سير تكمش اسي داودي..فيك ها الهضرة و تخراج العينين و لكن هادو سالاو معاك..مكاين لا تسقيف و لا هم يحزنون...الاخبار السارة ليبغينا نسمعو..تحط السوارت و تمشي فحالك..
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57
5 - مغربي الاثنين 04 مارس 2019 - 13:12
يعني ان لوبيات الفساد اقوى من الحكومة...... مشينا في شكارة مقطعة احمادي...
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46
6 - oujdi الاثنين 04 مارس 2019 - 13:12
يا الله السي داودي كنتاضرو الإستقالة ديالك ياك قلتها بفمك قلت سأتم برفع سعر المحروقات ويلا مرضخوش لي صحاب الشركات نقدم الإستقالة ديالي يا الله بسم الله نشوفو هاد فهامات ديالكم ماتقولي لا أخبار سارة لمغاربة لا والو
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36
7 - سعيد من الريف الاثنين 04 مارس 2019 - 13:15
اقسم بالله انه لو تم قبول استقالة الداودي لكان أرحم،
حكومة ترضخ لكبار الشركات ورؤوس الأموال وتتفنن في فرض الضرائب على الشعب المفقور.
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12
8 - mono الاثنين 04 مارس 2019 - 13:15
المرجو ان تفكر الحكومة في إلغاء tva لتخفيف عن سعر البيع
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8
9 - Hicham الاثنين 04 مارس 2019 - 13:17
وليت كنخاف ندخل محطات الوقود فكل مرة كنشوف دوك الاثمنة الفلكية ، حرام عليكم ...
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9
10 - متتبع الاثنين 04 مارس 2019 - 13:19
شنو الاخبار السارة غا يدرق علينا زالافتو هو و مجمع الفاشلين اللي معاه
بلا بلا بلا بلا بلا
غا الهدرة الخاوية و لاكن مزيانة فلي صوتوا عليكوم
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12
11 - omar الاثنين 04 مارس 2019 - 13:19
أخبار سارة
منيمتى
راه الفهم عندك مقلوب الله يحفظ ثاني من شي أخبار ضارة وتسميها انت سارة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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7
12 - نعمان - مانشستر الاثنين 04 مارس 2019 - 13:19
اخبار سارة؟ هههههه منين شفناكم ما شفنا اخبار سارة، مكاين غير الاخبار ديال الفقسة، الله ياخد فيكم الحق.
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7
13 - جزائري من سكيكدة الاثنين 04 مارس 2019 - 13:20
أيها الاشقاء الفوسفاط من يبيع ولماذا لم يذكر في الإذاعات واين بترول القنيطرة والصويرة ومن ازال لاسامير
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7
14 - مغربي الاثنين 04 مارس 2019 - 13:21
دنوبنا في رقبتكم شلاهبية. غادي نرجعو اكفس من مصر باش تعرفو الكلاخ تحرير الاسعار بدون معرفة عواقبه
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15 - مواطن في بلاد العجائب الاثنين 04 مارس 2019 - 13:23
لماذا لا تجمعون شتاتكم وتغادرون بما لم يتبقى لكم من كرامة. الله انعل اللي ما يحشم
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16 - عبده الاثنين 04 مارس 2019 - 13:24
منذ 2012والشعب المغربي معذب مع هذه الحكومة والحكومة ااسابقة...أما الأخبار السارة فترتبط بهم وبعشيرتهم وأصحابهم بعدما انتقلوا من الفقر إلى طبقة ميسورة على حساب الشعب المغربي....
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17 - Fares الاثنين 04 مارس 2019 - 13:26
خلاصة القول يا حكومة بغيتوا تخرجوا على سيدكم اخنشوش نتوما حومق هو من يقرر انتم نفدوا وان تكلم احدكم يرعف والسلام
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18 - Tarik الاثنين 04 مارس 2019 - 13:27
فالبلدان لى تيحترموا الشعب ظيالهم بحالك فشل فشي حاجة بحال هادي تيحط السوارت أتييغبر سيفتو
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4
19 - abghazi الاثنين 04 مارس 2019 - 13:28
أين هي الأخبار السارة منذ اعتلت هذه الحكومة شؤون البلاد ؟ ماذا ننتظر من وزير قدم استقالته ولم يحترمها بعد أن سار في مظاهرة ضد إرادة المغاربة ؟
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20 - hicham الاثنين 04 مارس 2019 - 13:29
الدول لي مافيهاش التسقيف تتنافس "بشرف" وبلا اتفاقيات ما بينهم وراء الستار!!!
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21 - ولد المغرب الاثنين 04 مارس 2019 - 13:29
حكومه الbla bla ينطبق عليها المتال المغربي : الفم واسع واليد قصيره. الله يفك بينا وببنكم
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22 - سبيرة الاثنين 04 مارس 2019 - 13:31
لا صوت يعلو فوق صوت اخنوش السلام عليكم كيف حالكم ياك لاباس يلاه نتشاوفوا.
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6
23 - كازاوي الاثنين 04 مارس 2019 - 13:34
نتمنى ان يحبنا وطننا مثلما نحبه .لاداعي لكي نذكرك ابسط حقوق المواطن لاصحة ولا تعليم .تقهرنا .
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5
24 - ماذا كُنتُم تنتظرون الاثنين 04 مارس 2019 - 13:38
هل فعلا كُنتُم تنتظرون من شخص كلما فتح فمه الا و نطق بكلام تافه غير منطقي ان يقف مع الشعب ضد عصابة متمرسة في سرقته؟
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25 - nadori الاثنين 04 مارس 2019 - 13:39
عادي جدا، الحكومة المحكومة مافي يدهاش ، يا رب أنا عبدك الضعيف ارنا فيهم عجائب قدرتك، و هذا اللي قال ان المغرب يعتبر أرخص اجي الكذاب تشوف شحال داير غير في مليلية بلا مانمشيو ل شي بلاصة بعيدة
لعنة الله عليكم جميعا، متواطؤن لاستنزاف المواطن الضعيف
حسبي الله و نعم الوكيل في تجار الدين
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26 - Hamada الاثنين 04 مارس 2019 - 13:43
من هنا يتبين من يحكم هده البلاد السعيدة .
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27 - ادام من المريخ الاثنين 04 مارس 2019 - 13:44
امر عادي من حكومة المنافقين فالأمر كله في يدي سيده أخنوش والكل يعرف أن أخنوش مالك محطات أفريقيا إذا هل يعتقد الشعب أن الداودي سيضر بمصلحة و أرباح سيده!!؟لا و الف لا فلن يضر غير الشعب والمساكين...
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28 - الطاطاوي الاثنين 04 مارس 2019 - 13:46
لا يمكن للشركات ان تعمل بالمجان فابور في الوقت الذي تربح فيه الدولة 4 دراهيم من دون فعل اي شيء.
على الدولة ان تخفض أرباحها وهي TVA
وستنخقض الأسعار.
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29 - محمد المربع الاثنين 04 مارس 2019 - 13:47
لو كانت الحكومة ،صادقة في دفاعها عن مصالح الأمة المغربية،لأمرت بفتح مصفاة لاسامير،لجعلت شركات المحروقات ترضخ لمطالبها....ومن تم نقول بأنها صادقة ....ولكن الذي يهمها هو الزيادة في إثراء الأغنياء،وإفقار الشعب....يا بني وطني الإنتخابات قادمة....فخذوا الدرس مما فعلته الحكومات السابقة
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30 - حلاق الاثنين 04 مارس 2019 - 13:48
واحد سول على معنى التسقيف جاوبو "حْنَا رَاهْ دَابَا خْدَّامِين، بناي انت ؟ خليونا من الدوخا على المغاربة كولشي باين عيش تاتموت حسبي الله ونعم الوكيل
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