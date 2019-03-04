المملكة تواجه ارتفاع استهلاك الطاقة ثلاث مرات في أفق 2030

هسبريس – يوسف لخضر

أورد المركز المغربي للظرفية أن المملكة ستواجه ارتفاعاً قوياً في الطلب على استهلاك الطاقة في السنوات المقبلة بسبب الدينامية الاقتصادية والتحولات التي تشهدها هياكل الإنتاج، إضافة إلى تطور مستوى المعيشة في البلاد، وهو ما يتوجب أخذه بعين الاعتبار في السياسات العامة.

وأشار المركز، في مذكرة حول "النجاعة الطاقية"، إلى أن الاستهلاك النهائي للطاقة الأولية يبلغ حالياً 0.4 أطنان من النفط المكافئ للفرد الواحد وفق وحدة القياس المعروفة بـ"La tonne d'équivalent pétrole". ومن المتوقع أن يصل هذا المعدل إلى 1.1 طن للفرد الواحد في أفق 2030، أي سيترفع بـ2.75 مرة، قرابة ثلاثة أضعاف.

وحسب المركز البحثي، الذي ينشر بشكل دوري دراسات مفصلة عن الاقتصاد الوطني وقطاعاته، فإن هذا المستوى من الاستهلاك الطاقي المرتقب في المغرب بعد قرابة 11 سنة يقترب من مستوى العديد من الدول الصاعدة.

ويرى المركز أن الوصول إلى الطاقة يعتبر تحدياً رئيسياً للمغرب كما هو الحال بالنسبة للعديد من دول العالم، وهو ما تمثل في الجهد الكبير الذي وُجه للبحث والاستكشاف والاستثمار في العشرين سنة الماضية من أجل تنمية الموارد الطاقية الحالية، واكتشاف أخرى جديدة من بينها الطاقات المتجددة.

ويرى المركز أن على المغرب اعتماد سياسة تستهدف خفض اعتماد الاقتصاد على واردات المنتجات الطاقية وتطوير نجاعة طاقية، كما أشار إلى أن الطاقات المتجددة التي جعلتها الإستراتيجية الوطنية للطاقة أفقاً لها تعتمد هي الأخرى على عدد من الشروط والمخاطر المناخية المرتبطة بالريح والشمس والماء.

وعلى اعتبار أن المغرب ليس بلداً منتجاً للبترول، تعمل السياسة العامة للدولة في ما يخص الطاقة على خفض التبعية الطاقية ما أمكن من خلال ضمان إمداداته والحفاظ على البيئة والتحكم في استهلاك الطاقة والتوجه نحو مصادر أخرى للطاقة.

وتجلى هذا، حسب المركز، في اهتمام السلطات العمومية بتطوير الطاقة ذات المصدر الشمسي والريحي والكهرومائي؛ كما تم وضع نظام مؤسساتي مدعوم بتشريع قانوني ومؤسسات مدبرة من أجل تنظيم جيد لأنشطة قطاع الطاقات المتجددة.

ووقفت المذكرة على أن الربط البيني لشبكات الطاقة يتوفر على إمكانيات غير مستغلة، وهذا يظهر من خلال المبادلات بين المغرب وجنوب أوروبا والمغرب الكبير، مؤكدة أن آفاق التصدير نحو القارة الأوروبية متوفرة، لكن لازال من الصعب استغلالها.

ويرى المركز البحثي أن أي مسألة ربط جديدة في المستقبل ينبغي أن يتم اعتمادها على أساس معايير مناسبة للاستفادة من الاقتصاد وضمان إمدادات الطاقة، إضافة إلى ضرورة تقييم إمكانات خط أنابيب الغاز المرتقب بين نيجيريا والمغرب.

وتخلص المذكرة إلى القول: "اعتماد قوي على الخارج يتمثل في تغطية حاجيات الطاقة بإمدادات من العالم بنسبة 93 في المائة سنة 2017..وفقاً لهذا للسيناريو فإن الطلب المحلي على الطاقة سيصل إلى 39 مليون طن من النفط المكافئ عام 2028".

والطاقة هي أساس غالبية الأنشطة البشرية، وهي لا غنى عنها للاستجابة للاحتياجات المختلفة في ما يخص الحرارة أو الإضاءة أو القوة الدافعة، وتتأتى من مصادر مختلفة، الأحفورية وهي النفط والغاز والفحم، إضافة إلى النووية والمتجددة، وهي الهيدرولوكية والرياح والطاقة الشمسية والبيوماس والجيومتريك.

وحسب المركز المغربي للظرفية فإن نموذج الاستهلاك العالمي الحالي للطاقة يواجه تحدياً كبيراً في ما يخص تطوير المجتمعات، نتيجة الإفراط في استهلاك الخدمات الطاقية من قبل الدول الغنية، وهو ما يسرع عملية استنفاد موارد الطاقة سهلة الوصول إليها، كما هو الحال بالنسبة للنفط.