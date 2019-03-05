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الرئيسية | مال وأعمال | مؤتمر دولي يبحث تطوير السكر بمنطقة "مينا"

مؤتمر دولي يبحث تطوير السكر بمنطقة "مينا"

مؤتمر دولي يبحث تطوير السكر بمنطقة "مينا"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 05 مارس 2019 - 08:21

نظم مؤخراً بمدينة الدار البيضاء المؤتمر الدولي للسكر في نسخته الثالثة، تحت شعار "منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. القوة الصاعدة".

وقال محمد فكرات، رئيس الجمعية المهنية للسكر، المنظمة للمؤتمر، في افتتاح أشغاله، إن القدرة الإنتاجية اليومية لقطاع السكر في المغرب تصل إلى 6500 طن، أي مُا يعادل إنتاج 1.56 مليون طن سنوياً.

وأشار فكرات إلى أن قطاع السكر يوفر 5000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ويوفر دخلاً لنحو 80 ألف مزارع في الشمندر السكري وقصب السكر في خمس جهات في البلاد.

كما عرف قطاع السكر في السنوات الأخيرة استثمار أكثر من مليار دولار، وبات اليوم يتوفر على 1000 زبون من الشركاء، وأكثر من 1200 مقاولة صغيرة جداً، ومقاولين في ثمانية مواقع صناعية تغطي خمس جهات.

وخلال اللقاء نفسه قال أحمد أوعياش، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية "كومادير"، إن قطاع السكر كان سباقاً للانضمام تلقائياً إلى مشروع مخطط "المغرب الأخضر" منذ انطلاقه سنة 2008، مشيراً إلى أن التنظيم المهني والبحث والتطوير كانا رافعين حاسمين لتحديث هذا القطاع.

وعرف المؤتمر ورشات تطرق فيها مغاربة وأجانب إلى نماذج تطوير منتجي السكر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وآليات تكرير السكر في المنطقة، والجهات الفاعلة الأخرى في الأنظمة الإيكولوجية، والمشاريع الجديدة، والابتكارات والتقنيات والتوقعات على مستوى أسواق السكر العالمية.

أما محمد الصديقي، الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فأشار إلى أن قطاع السكر في المغرب، والذي استفاد من عقد برنامج مبرم بين الحكومة والمهنيين لتحقيق تأهيل شمولي في إطار إستراتيجية مخطط "المغرب الأخضر"، يكتسي أهمية إستراتيجية من حيث مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي في هذه المادة الحيوية، والإقلاع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية من خلال خلق فرص العمل الفلاحية والصناعية.

والعقد البرنامج الذي أشار إليه المسؤول في وزارة الفلاحة تم تجديده في أفق سنة 2020، ويهدف إلى تغطية 56 في المائة من احتياجات المملكة من مادة السكر. وبعد مرور عشر سنوات من توقيع هذا البرنامج بلغ متوسط معدل التغطية 46 في المائة، أي 83 في المائة من الهدف المحدد في أفق سنة 2020.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - طبيب ستوكوهولم ابراخ الثلاثاء 05 مارس 2019 - 08:44
نصيحة لله اتقوا الله في البشر . السكر الملح الدقيق الابيض . سموم نتناولها يوميا . اللهم اني قد بلغت . صوموا تصحوا . شرب الماء . العودة للطبيعة . الاسترخاء . الهواء النقي . صلاة الفجر . الرياضة . عدم الجلوس في المقاهي . الاعراض عن الجاهلين . نصيحة لكل اخواني المغاربة .
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