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الرئيسية | مال وأعمال | إرساء خطة جديدة لعمل مكتب التكوين المهني

إرساء خطة جديدة لعمل مكتب التكوين المهني

إرساء خطة جديدة لعمل مكتب التكوين المهني
هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 06 مارس 2019 - 16:20

بعد الجدل الأخير الذي طرحه موضوع التكوين المهني، انعقد أمس اجتماع لمجلس إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تم خلاله الاتفاق على خطة عمل خاصة بهذه السنة، قيل إنها تستجيب للتوجيهات الملكية في هذا الإطار.

وعرف الاجتماع الاتفاق على رفع الميزانية الخاصة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وإعادة النظر في طريقة الاشتغال، وبلورة تصور جديدة للدورات.

وفي هذا الإطار، قالت لبنى الطريشة، المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، إن الميزانية العامة للمكتب لهذه السنة تصل إلى 1.3886 مليون درهم، بارتفاع يقدر بأربعة بالمائة بالمقارنة مع ميزانية السنة الماضية.

وأضافت أن خطة عمل المكتب خلال السنة الجارية ستتماشى مع خارطة الطريق التي وضعها الملك قبل أيام، في محاولة لتطوير التدريب المهني ومتابعة الأوامر السيادية.

وأعطت الطريشة بعض تفاصيل خطة العمل قائلة: "سيتم تنويع محفظة القطاع، وإعادة الهندسة المتعمقة للدورات، وإنشاء مراكز تدريب الجيل الجديد، وتعزيز المهارات الناعمة، وتعليم اللغات، وإدخال نمط جديد من الحوكمة المنسقة مع المهنيين".

وعرف الاجتماع حضور كل من سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومحمد الغراس، كاتب الدولة المسؤول عن التكوين المهني.

وعرف الاجتماع تذكيرا من قبل أمزازي بشأن المبادئ التوجيهية العليا التي وضعت التعليم والتدريب المهني في قلب مخاوف الأمة.

وكان الملك محمد السادس قد ترأس، نهاية الشهر الماضي، جلسة عمل خصصت لبرنامج تأهيل عرض التكوين المهني وتجديد الشعب والمناهج البيداغوجية.

وقد دعا الملك خلال الاجتماع إلى اعتماد مقاربة واقعية تحدد، بكيفية صارمة، الأولويات وفقا لحاجيات الاقتصاد الوطني وسوق الشغل، والانتظارات الاجتماعية وتطلعات المغاربة.

وكان الملك قد منح اللجنة الوزارية الخاصة بالتكوين المهني، التي يرأسها رئيس الحكومة، آخر فرصة لاستكمال تصور نهائي للمجال طبقا للتوجهات والملاحظات الملكية في هذا الصدد.

ويأتي حرص الملك على عصرنة وتحديث شعب التكوين المهني بعدما باتت تساهم، مثل الجامعات العمومية، في تفريخ العاطلين، بالإضافة إلى عدم ملاءمتها لحاجيات سوق الشغل الجديدة بالقطاع الخاص.

ويصل معدل البطالة في صفوف الحاصلين على شهادة التخصص المهني إلى 24.2 في المائة، وشهادات التقنيين والأطر المتوسطة إلى 32 في المائة، وشهادة التأهيل المهني إلى 21.4 في المائة، وفقا لآخر إحصائيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سعيد الأربعاء 06 مارس 2019 - 16:44
الشرح يبقى شمولي ومبهم كما العادة يجب شرح الكيفية والفئات المستفيدة والاماكن اللتي توجد بها الكراكز والمستوى المطلوب أما بلا بلا لا طائلة منها فالملك أعطاكم الضوء الاخظر وأنتم تعطوننا الوعود الكلامية من يستطع البرنامج المأمول فآليرحل فهته الدراسة حبذا لو أعطيت افريق من السويد أو الدانمارك أما حنى المغاربة ذوي الخبرة أقصيتموهم
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