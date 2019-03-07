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الرئيسية | مال وأعمال | عصامي يتفاءل بنتائج تمويلات مصرف "أمنية بنك"

عصامي يتفاءل بنتائج تمويلات مصرف "أمنية بنك"

عصامي يتفاءل بنتائج تمويلات مصرف "أمنية بنك"
هسبريس - محمد لديب
الخميس 07 مارس 2019 - 09:20

توقع مسؤولو مصرف "أمنية بنك" ارتفاع الطلب على التمويلات العقارية التشاركية خلال سنة 2019، مباشرة بعد الشروع في العمل بنظام التأمين التكافلي، في النصف الثاني من العام الجاري.

وقال عبد الصمد عصامي، رئيس المجلس المديري لـ"أمنية بنك"، إن جميع التوقعات تؤكد أن الخدمات التمويلية التشاركية التي يقدمها المصرف ستحقق مزيدا من النتائج الإيجابية، نتيجة الطلب المتزايد على هذه التمويلات.

وعبّر عصامي، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء الأربعاء بالدار البيضاء، عن ارتياحه للحصيلة المالية التي حققها "أمنية بنك" في سنة 2018، حيث بلغ إجمالي الأصول المصرفية لـ"أمنية بنك" ما يناهز 1.5 مليار درهم؛ فيما بلغت التمويلات 947 مليون درهم، ونحو 680 مليون درهم كودائع، ورقم معاملات بقيمة 17.2 مليون درهم.

وأوضح رئيس المجلس المديري لـ"أمنية بنك" أن المصرف واصل إستراتيجيته التوسعية، حيث افتتح 12 وكالة بنكية في سنة 2018، ليبلغ عدد وكالاته المصرفية 23 وكالة، موزعة على 16 مدينة، مع توقع افتتاح ثلاث وكالات جديدة قبل نهاية شهر مارس الجاري.

وأشار المتحدث إلى أن "أمنية بنك" واصل استثماراته في المنصات الرقمية، مع إطلاق أول منصة رقمية على شبكة الأنترنيت لتمويل عمليات اقتناء العقارات السكنية والتجارية، تتيح الحصول على الموافقة المبدئية، إلى جانب منصة موجهة إلى مغاربة العالم تتيح لهم فتح حسابات بنكية انطلاقا من البلدان التي يقيمون فيها.

وقال عصامي إن "أمنية بنك" أطلق عرضا جديدا، يوفر لزبنائه إجراء عمليات سحب الأموال من جميع الشبابيك الأوتوماتيكية لكافة المصارف الأخرى بالمجان.

وأكد مسؤولو المصرف أن الإقبال على المنتجات المصرفية التشاركية كان لافتا، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ودجنبر من العام الماضي.

ويشير المسؤولون إلى أن "أمنية بنك" استطاع أن يحظى باهتمام وثقة المواطنين الذين يختارونه كبنك رئيسي بشكل متزايد، ويعهدون إليه بتسيير جميع عملياتهم البنكية؛ ما يؤكد تموقعه كبنك مرجعي شامل.

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