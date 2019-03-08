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كُتّاب وآراء
المغرب يحتضن أكبر مصنعين لحامض الكبريت
فازت مجموعة إسبانيا عالمية متخصصة في أشغال البناء بطلب عروض أطلقه المجمع الشريف للفوسفاط لبناء أكبر مصنعين في العالم لإنتاج حامض الكبريت.
ووفق ما كشفت عنه المجموعة الإسبانية "ACS"، فإن الأشغال ستضم الهندسة الأساسية وتوريد المعدات والمواد وبناء وتشغيل المصنعين بسعة 5000 طن في اليوم، وسيستغرق بناؤهما 26 شهراً للأول، و32 شهراً للثاني.
وأورد بلاغ للمجموعة الإسبانية الرائدة عالمياً أن الصفقة التي فازت بها تقدر قيمتها بـ255 مليون يورو، ما يعادل 2.7 مليار درهم مغربي، وسيتم بناء هذين المصنعين في موقع الجرف الأصفر الصناعي، على بعد 120 كيلومتراً جنوب مدينة الدار البيضاء.
وسيتم استخدام حامض الكبريت كمواد خام لإنتاج الأسمدة الفوسفاطية المحببة، كما ستستخدم الطاقة الناتجة عن هذه الآلات في المركب الصناعي، وهو ما سيساهم في التخلي عن الحاجة إلى الطاقة الكهربائية الخارجية.
وسيكون المصنعان الأكبر في العالم، وسيساهمان في تقليل التأثير على البيئة وتحسين إنتاج الأسمدة من أجل ضمان استدامة الصناعة الزراعية للبلدان ذات النمو الديمغرافي المرتفع التي يوجد معظمها في القارة الإفريقية.