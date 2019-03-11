تجارة دبي الخارجية تسجل 1.3 تريليون درهم

هسبريس من الرباط

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن "تجارة دبي الخارجية تخطّت العوائق التي واجهت التجارة العالمية، ونجحت الإمارة في الوصول بقيمة تجارتها الخارجية غير النفطية في العام 2018 إلى نحو 1.3 تريليون درهم برغم التأثير السلبي للحرب التجارية بين القوى الاقتصادية العالمية الكبرى والتباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي، وما صاحبه من تقلبات في أسعار صرف العملات".

وأضاف المصدر ذاته أن "إحصائيات جمارك دبي حول تجارة دبي الخارجية في العام 2018 أظهرت أن تجارة المناطق الحرة شهدت نمواً قوياً بلغت نسبته نحو 23% لتصل قيمتها إلى 532 مليار درهم، بينما بلغت قيمة التجارة المباشرة 757 مليار درهم، وقيمة تجارة المستودعات الجمركية 10.4 مليارات درهم، كما حققت تجارة إعادة التصدير نمواً بنسبة 12% لتصل قيمتها إلى نحو 402 مليار درهم، وبلغت قيمة الواردات 770 مليار درهم، وقيمة الصادرات 127 مليار درهم".

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن الأداء القوي لقطاع التجارة الخارجية بما حققه من إنجازات في العام 2018 يشكل إحدى دعائم النمو المستمر للاقتصاد الوطني"، مضيفا أن "العمل حاليا يجرى على إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية في المنطقة تتوج الإنجازات التي حققناها في مجال تطوير التجارة الالكترونية".

من جانبه، قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن "دبي حققت نمواً بنسبة 72% في قيمة تجارتها الخارجية للعام 2018 مقارنة بالعام 2009، وبلغت نسبة النمو في كمية البضائع بتجارة الإمارة الخارجية خلال هذه الفترة 44%، ما يعكس مدى قدرة دبي على جذب التجارة من كافة أنحاء العالم ونجاحها في مواكبة التحولات الكبرى في الأسواق الدولية".

وأضاف المتحدث ذاته أن "عدد المعاملات الجمركية التي قدمتها جمارك دبي لعملائها في العام 2018 ارتفع إلى 9.6 ملايين معاملة مقارنة مع 9 ملايين معاملة في 2017، وتوجت الدائرة جهودها لإسعاد المتعاملين بالوصول إلى قمة جديدة غير مسبوقة في نتائج مؤشر السعادة للعام 2018 محققة نسبة 97.49% في سعادة المتعاملين".

وقال بن سليّم إن جمارك دبي أطلقت "تطبيق الإفصاح المبكر الذكي" لاختصار الوقت اللازم لإفصاح القادمين إلى دبي عبر مطارات الإمارة عن مقتنياتهم، ما يختصر وقت عبورهم لإنهاء الإجراءات الجمركية من 45 دقيقة إلى أقل من 5 دقائق، كما قامت الدائرة بإطلاق مشروع "النظام الذكي لرصد ومتابعة السفن والرحلات" لتعزيز قدرة الموظفين المختصين على رصد حركة البضائع وتطوير كفاءتهم في إدارة المخاطر.

وارتفعت التجارة المنقولة جواً بنسبة 3.2% لتصل قيمتها إلى 612 مليار درهم، كما ارتفعت التجارة المنقولة بحراً بنسبة 3.4% لتصل قيمتها إلى نحو 483 مليار درهم، وبلغت قيمة التجارة المنقولة براً نحو 205 مليارات درهم، فيما جاءت الهواتف الذكية والمحمولة والأرضية في صدارة البضائع بتجارة دبي الخارجية، حيث بلغت قيمتها 150 مليار درهم لتعزز تقدم دبي في التجارة العالمية لأجهزة وتطبيقات تقنية المعلومات الذكية.

ودعمت الإمارة دورها كمركز عالمي لتجارة المعادن الثمينة والمجوهرات والأحجار الكريمة، حيث جاء الذهب في المركز الثاني بتجارة دبي الخارجية بقيمة 146 مليار درهم، تلته المجوهرات في المركز الثالث بقيمة 106 مليارات درهم، ثم الألماس في المركز الرابع بقيمة 94 مليار درهم، وجاءت السيارات في المركز الخامس بقيمة 65 مليار درهم.

وجاءت الصين في مركز الشريك التجاري الأول لدبي، وبلغت قيمة التجارة معها في العام 2018 نحو 139 مليار درهم، تلتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني بتجارة بلغت قيمتها نحو 116 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، الشريك التجاري الثالث، وبلغت قيمة التجارة معها نحو 81 مليار درهم، تلتها المملكة العربية السعودية في مركز الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً والرابع عالمياً، حيث بلغت قيمة التجارة مع المملكة في العام 2018 نحو 55 مليار درهم، وسويسرا في مركز الشريك التجاري الخامس بتجارة بلغت قيمتها 49 مليار درهم.