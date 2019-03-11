تحطم "ماكس 8" يسقط أسهم "بوينغ" بالبورصة

هسبريس - رويترز

نزلت أسهم "بوينغ" نحو عشرة بالمئة في التعاملات المبكرة لبداية الأسبوع، بعد أن أوقف عدد من شركات الطيران استخدام الطائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" الجديد بعد ثاني حادث تحطم للطائرة في خمسة أشهر فحسب.

وإذا استمر هبوط سهم أكبر شركة صناعة طائرات في العالم سيكون الأثقل في نحو‭‭ ‬‬عقدين، ليتوقف الاتجاه الصعودي الذي أدى لزيادة قيمة السهم ثلاثة أمثال في أكثر قليلا من ثلاثة أعوام إلى مستوى قياسي عند 446 دولارا للسهم الواحد خلال الاسبوع الماضي.

وكانت طائرة من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية قد تحطمت بعد إقلاعها، في طريقها من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.

الحادث أدى إلى مقتل كل من كانوا على متن المركبة الجوية، وعددهم 157 شخصا، كما تحطمت طائرة من الطراز ذاته، تابعة لشركة "ليون إير" قبالة ساحل إندونيسيا، في أكتوبر الماضي، مما أودى بحياة كل من كانوا على متنها؛ وعددهم 189 شخصا.

وفقد سهم "بوينغ" 12 بالمئة في الأسابيع التالية لتحطم طائرة شركة "ليون إير"، العام الماضي، ولكنه عوض جميع خسائره وأكثر وجرى تداول السهم بانخفاض تسعة بالمئة؛ عند 384.51 دولارا.