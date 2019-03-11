"لارام" توقف تحليق مركبة "بوينغ 737 ماكس 8"

هسبريس من الرباط

علمت هسبريس أن الخطوط الملكية المغربية أوقفت العمل بطائرة "بوينغ 737 ماكس 8"، بعد حادثة تحطم طائرة من الطراز نفسه تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية أودت بـ157 شخصاً؛ من ضمنهم مغربيان.

وأفاد مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن الطائرة التي تسلمتها الخطوط الملكية المغربية نهاية العام الماضي وُضعت تحت الصيانة؛ وبالتالي لن يتم استعمالها في الرحلات الجوية انطلاقاً من المغرب.

وكانت الشركة قد تسلمت طائرتين من أصل أربعة من هذا الطراز اقتنتها من لدن المُصنع الأمريكي العالمي بوينغ، وكانت تستعمل الأولى للمسافات متوسطة المدى، خصوصاً نحو بلدان الاتحاد الأوروبي.

ومباشرة بعد قرار إثيوبيا وقف العمل بهذه الطائرات، أعلنت الصين، اليوم الاثنين، تعليق العمليات التجارية لكل الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8. كما اتخذت عدد من الخطوط الجوية العالمية عدداً من الاحترازات.

ويعتبر حادث تحطم طائرة الخطوط الإثيوبية الثاني من نوعه لطائرة من طراز 737 ماكس 8 في غضون أشهر بعد دخولها الخدمة في 2017، حيث تبين من الحادثين أنها تواجه مشاكل مباشرة بعد إقلاعها.

وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية إنها أوقفت أسطولها من طراز بوينغ 737 ماكس 8 حتى إشعار آخر، "كإجراء وقائي إضافي"، على الرغم من أنها لم تتوصل إلى السبب وراء حادث أمس.

وقالت شركة بوينغ، اليوم الاثنين وفق ما نقلته رويترز، إن التحقيق في "تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية ما زال في مراحله المبكرة ولا حاجة إلى إصدار إرشادات جديدة للشركات المشغلة لطراز الطائرة المنكوبة، استنادا للمعلومات المتاحة لديها حتى الآن".

وأضاف بلاغ الشركة أن "السلامة هي أولويتنا القصوى، ونتخذ كل الإجراءات لفهم كل أبعاد هذا الحادث بشكل كامل والعمل عن كثب مع فريق التحقيق وكل السلطات التنظيمية المعنية".

وتعد طائرة بوينغ 737 ماكس الأسرع مبيعاً في تاريخ شركة بوينغ، وقد صنعت قرابة 10000 واحدة، وطلبتها حوالي 100 شركة طيران حول العالم؛ من بينها الخطوط الملكية المغربية.