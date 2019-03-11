24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1507:4113:4216:5919:3620:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. "معا للخير" .. حملة طبية لفائدة "إخربان" بإنزكان (5.00)

  2. الحراك الجزائري .. القضاة يرفضون الإشراف على "انتخابات بوتفليقة" (5.00)

  3. مؤتمر دعم البوليساريو .. مهمة صعبة تنتظر العمراني بجنوب إفريقيا (5.00)

  4. هكذا حصر الوزاني دستور المغرب بين سيادة الأمة وإلجام السلطة (5.00)

  5. "الداخلية" تمنع مقاولات غير مصنفة من مشاريع الجماعات الترابية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | "لارام" توقف تحليق مركبة "بوينغ 737 ماكس 8"

"لارام" توقف تحليق مركبة "بوينغ 737 ماكس 8"

"لارام" توقف تحليق مركبة "بوينغ 737 ماكس 8"
هسبريس من الرباط
الاثنين 11 مارس 2019 - 13:20

علمت هسبريس أن الخطوط الملكية المغربية أوقفت العمل بطائرة "بوينغ 737 ماكس 8"، بعد حادثة تحطم طائرة من الطراز نفسه تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية أودت بـ157 شخصاً؛ من ضمنهم مغربيان.

وأفاد مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن الطائرة التي تسلمتها الخطوط الملكية المغربية نهاية العام الماضي وُضعت تحت الصيانة؛ وبالتالي لن يتم استعمالها في الرحلات الجوية انطلاقاً من المغرب.

وكانت الشركة قد تسلمت طائرتين من أصل أربعة من هذا الطراز اقتنتها من لدن المُصنع الأمريكي العالمي بوينغ، وكانت تستعمل الأولى للمسافات متوسطة المدى، خصوصاً نحو بلدان الاتحاد الأوروبي.

ومباشرة بعد قرار إثيوبيا وقف العمل بهذه الطائرات، أعلنت الصين، اليوم الاثنين، تعليق العمليات التجارية لكل الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8. كما اتخذت عدد من الخطوط الجوية العالمية عدداً من الاحترازات.

ويعتبر حادث تحطم طائرة الخطوط الإثيوبية الثاني من نوعه لطائرة من طراز 737 ماكس 8 في غضون أشهر بعد دخولها الخدمة في 2017، حيث تبين من الحادثين أنها تواجه مشاكل مباشرة بعد إقلاعها.

وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية إنها أوقفت أسطولها من طراز بوينغ 737 ماكس 8 حتى إشعار آخر، "كإجراء وقائي إضافي"، على الرغم من أنها لم تتوصل إلى السبب وراء حادث أمس.

وقالت شركة بوينغ، اليوم الاثنين وفق ما نقلته رويترز، إن التحقيق في "تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية ما زال في مراحله المبكرة ولا حاجة إلى إصدار إرشادات جديدة للشركات المشغلة لطراز الطائرة المنكوبة، استنادا للمعلومات المتاحة لديها حتى الآن".

وأضاف بلاغ الشركة أن "السلامة هي أولويتنا القصوى، ونتخذ كل الإجراءات لفهم كل أبعاد هذا الحادث بشكل كامل والعمل عن كثب مع فريق التحقيق وكل السلطات التنظيمية المعنية".

وتعد طائرة بوينغ 737 ماكس الأسرع مبيعاً في تاريخ شركة بوينغ، وقد صنعت قرابة 10000 واحدة، وطلبتها حوالي 100 شركة طيران حول العالم؛ من بينها الخطوط الملكية المغربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.