خبراء يتوقعون تقوية "مسار الشفافية" لثقة المغاربة في الحكومة

هسبريس - وائل بورشاشن

قال سانجي برادهان، أكاديمي من جامعة هارفارد فاعل دولي في مجال الحكامة ومكافحة الفساد، إن المغرب يمكنه التوجُّه في مسار نشر العقود العمومية وتمكين الناس من البحث فيها عن الاختلالات؛ حتى تخدم الحكومة مواطنيها لا نفسها.

وفي سياق حديثه بلقاء "برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب" المنظّم يوم أمس الثلاثاء بأحد فنادق العاصمة الرباط، قدّم المتخصّص مثالا بأوكرانيا، التي وصفها بكونها دولة تحكمها الأوليغارشيات، أي أقليات تحتكر الحكم، التي حافظت على مليار دولار عن طريق نشر عقود عمومية وتمكين الناس من البحث فيها، بالتالي، عن شبهات الرشوة والفساد والمشاريع الوهمية..

مسار "الشفافية"، الذي يتوقّع برادهان أن يسلكه المغرب، سيسهم، بالنسبة إليه، في تقوية المغاربة والثقة بينهم وبين الحكومة، خصوصا في السياق السياسي العالمي الذي يعرف تزايد نزعات سلبية.

وأشار أحمد الدحماني، باحث متخصّص في الحكامة التشاركية، إلى أهمية الإطار التشريعي المغربي الذي نظمه دستور 2011، والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وتشكيلها مدخلا يؤمّن مشاركة المغرب في مبادرة "الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة"، عبر التزامات من قبيل: إرساء آليات من أجل دعم شفافية الدعم العمومي، والمشاركة المواطنة، والنشر الإلكتروني.

واستدرك المتخصّص في الحكامة التشاركية مبيّنا أنه على الرغم من أهمية الإطار التشريعي، فإن الالتزامات لا يمكن أن تؤمن هذه المشاركة، إلا عبر "إرادة سياسية تخرج من التقدير التقني للحكامة إلى التقدير السياسي لها".

وربط الدحماني المشاركة المواطنة بـ"إجراءات ملموسة"، بعيدا عن "التفاوتات الترابية التي لا تؤمّن الولوج إلى المعلومات ودائرة القرار الترابي، مع تقوية قدرات الفاعلين مع جمعيات الهوامش التي لا وعي لها بالتقدم المحقَّق".

وقال عبد المجيد كوزي، باحث في الحق في الحصول على المعلومات، إن "الحكومة المنفتحة" لبنة أساسية "لتحقيق الحكامة القائمة على الحكامة والفعالية والديمقراطية التشاركية ومشاركة المواطنين"، مستعرضا المادة الأولى في دستور 2011 التي تنص على أن من بين مبادئ البلاد "الديمقراطية التشاركية، والحكامة"، على الرغم من تأكيده أن "الممارسة العملية مناقضة لروحه".

ودعا كوزي إلى تعزيز شروط النزاهة ومكافحة الفساد، والحكامة المحلية، حتى يكون المجتمع المدني "فاعلا حقيقيا لا واجهة إعلامية"، كما نادى بتكريس الحصول على المعلومات وشفافية المعاملات وأن يكون للمجتمع المدني دور فيها، مع العمل على مراقبة وتنفيذ الالتزامات وفق شراكة حقيقية، وأن يكون المجتمع المدني صوت من لا صوت له، ويتمّ الحصول على المعلومات بشكل سلس.

من جهتها، تحدّثت دليلة الشياظمي، باحثة متخصصة في الحكومة الرقمية والحكومة المفتوحة، عن ضرورة أن تكون المعلومات التي يتم الوصول إليها مكتملة، وأن تكون هذه المعطيات مفتوحة، وأن تنتشر في وقتها حتى تقوم بدورها، وأن يتمّ تقديمها بصيغة يمكن عبرها استعمالُها واستثمارها؛ وهو ما أسمته في بداية مداخلتها بالحاجة إلى بنية تحتية تقنية.

كما أشار الباحث طارق النشناش إلى بعض الصعوبات التي يعرفها قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي دخل اليوم الثلاثاء 12 مارس حيّز النفاذ ولجنته لم تتكوّن بعد، مضيفا أن المغرب يحتاج فاعلين أقوياء وجودة عالية في الإنتاج والتشارك، وأن يكون المجتمع المدني سيّد نفسه، وأن البلد لا يزال يعاني من التحدّيات المعروفة من تأخّر في مؤشرات؛ مثل: التنمية البشرية، والمرأة، والديمقراطية.