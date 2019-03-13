رونو تقتني حصة "بوجو ستروين" في "صوماكا"

هسبريس من الرباط

أعلنت مجموعة رونو عن اقتنائها لحصة المجموعة الفرنسية بوجو-ستروين في الشركة المغربية لصناعات السيارات "صوماكا" التي تبلغ 20 في المائة.

وقالت المجموعة الفرنسية "PSA" إن هذا الاتفاق يتماشى مع استراتيجية المجموعة في المغرب التي تركز على تطوير أنشطتها الخاصة، من قبيل مركز القيادة الإقليمي والابتكار والبحث والتطوير والإنتاج والتجارة، بهدف تغطية سلسلة قيمة السيارات بأكملها في المغرب.

وأضافت المجموعة الفرنسية، في بلاغ لها أصدرته اليوم، أنها ستفتتح مصنعها الجديد في القنيطرة خلال السنة الجارية، وسينتج 100 ألف سيارة ومحرك في البداية، ومن المرتقب أن تتضاعف قدرته الإنتاجية منتصف سنة 2020 لتصل إلى 200 ألف سيارة.

يشار إلى أن شركة صوماكا المغربية تأسست سنة 1959 من طرف الحكومة المغربية، وتصنع سيارات علامات رونو منذ عقود، كما تصنع بالخصوص كلا من لوجان وسانديرو وسانديرو ستيب واي التي تصدّر إلى الاتحاد الأوروبي، وتعتبر رائدة في صناعة السيارات في المملكة.