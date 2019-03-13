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الرئيسية | مال وأعمال | رئيس سيراليون يرأس بالبيضاء منتدى دوليا للتنمية

رئيس سيراليون يرأس بالبيضاء منتدى دوليا للتنمية

رئيس سيراليون يرأس بالبيضاء منتدى دوليا للتنمية
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 13 مارس 2019 - 17:15

حل رئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو، اليوم الأربعاء بالمغرب، على رأس وفد هام، وذلك في إطار مشاركته في أشغال النسخة السادسة للمنتدى الدولي "إفريقيا للتنمية".

ولدى وصوله إلى مطار محمد الخامس الدولي، وجد الرئيس السيراليوني في استقباله، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وبعد استعراضه لتشكيلة من وحدة الشرف التابعة للقاعدة الأولى للبحرية الملكية التي أدت التحية، تقدم للسلام على الرئيس السيراليوني كل من والي جهة الدار البيضاء سطات، وعامل عمالة إقليم النواصر، ورئيس المجلس الإقليمي للنواصر، ورئيس جماعة النواصر، والكاتب العام المكلف بالمطار، والرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك.

وسيترأس رئيس جمهورية سيراليون أشغال النسخة السادسة للمنتدى الدولي "إفريقيا للتنمية" المنظمة بالدار البيضاء يومي 14 و15 مارس الجاري.

وبالإضافة إلى سيراليون، ضيف الشرف، سيعرف المنتدى الذي يعد منصة مرجعية للحوار، وتشجيع الاستثمار، والنهوض بالتجارة البينية الإفريقية، عبر تعزيز التبادلات بين المنعشين الاقتصاديين الأفارقة ونظرائهم في بقية بلدان العالم، مشاركة مجموعة من الدول الإفريقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - med kech الأربعاء 13 مارس 2019 - 17:35
j'aime bien ces evenements qui contribuent d'une maniere indirecte de l'apparitin du chef de gouvernement souriant et montrant le blachissement de ses dents eclairants...enfin on peut te revoir avec une responsabilité quelconque...bonne continuation Mr Saad-Eddine.
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