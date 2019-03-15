24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1007:3613:4117:0119:3920:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. وزارة الصناعة ترصد مخالفات في "تجارة الإنترنت" (5.00)

  2. خبير دولي يوصي المغرب بفتح 40 قطاعا مُحتكَرا أمام المنافسة (5.00)

  3. أكاديمية فاس تتخلى رسميا عن "نظام التعاقد" (5.00)

  4. قافلة طبية تحط الرحال بين إقليميْ تنغير وميدلت (5.00)

  5. وزير التربية يعوّل على الأساتذة لتقليص زمن الهدر المدرسي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | القوارب الإسبانية تشتكي "تباطؤ" المغرب في تفعيل اتفاق الصيد

القوارب الإسبانية تشتكي "تباطؤ" المغرب في تفعيل اتفاق الصيد

القوارب الإسبانية تشتكي "تباطؤ" المغرب في تفعيل اتفاق الصيد
هسبريس – نور الدين إكجان
الجمعة 15 مارس 2019 - 12:00

بعد أن فقدوا كل الأمل في تحسين الوضع الاعتباري للقوارب الإسبانية، ضمن اتفاق الصيد البحري الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع المغرب، لم يتبق للصيادين الإسبان، أمام الظروف الصعبة التي تعيشها أساطيلهم، سوى الإلحاح على التسريع من وتيرة دخول الاتفاق حيز التنفيذ، خصوصا أنهم انسحبوا من مياه غينيا كوناكري، التي تعد أحد المتنفسات القوية لهذا الأسطول، بعد توقف الصيد داخل مياه المغرب.

ولا ينظر مسيرو الأساطيل الإسبانية بكثير من الرضا إلى التأخر الصادر عن الرباط في المصادقة على الاتفاق، خصوصا أمام ضيق أسواقهم الإفريقية، التي لا تتجاوز أنغولا وموريتانيا والسنغال.

وقد اشتكى فرانسيسكو فريري، رئيس الجمعية الوطنية للسفن بمنطقة غاليسيا، مما أسماه "تباطؤ المغرب في المصادقة على الاتفاق مقارنة مع دول أخرى"، مشيرا إلى أن "مياه المملكة تبقى محورية في عمل أسطول الصيد".

وأضاف فيريري، في التصريحات التي أدلى بها لجريدة "لافوز دوكاليسيا"، أنه "يتعين على الرباط أن تستكمل الإجراءات البرلمانية من أجل دخول 128 سفينة أوروبية، من بينها 92 سفينة إسبانية، إلى المياه المغربية"، لافتا إلى أنه "أمام الوضع الحالي، يقوم بمجهود كبير لمراعاة وضعية النقص الحاصل في المساحات الموفرة للصيد، حيث توجد السفن في السنغال وأنغولا، على وجه التحديد".

وكان لويس بلانس، وزير الفلاحة الإسباني، قد عبّر، في وقت سابق، عن "أمله في دخول الاتفاق حيز التنفيذ سريعا، ضمانا للسير العادي للسفن الإسبانية وللتجارة في جنوب الجارة الشمالية"، مشيرا إلى أهمية الاتفاق بالنسبة إلى الصيادين الإسبان، وزاد: "العلاقات متينة بين الطرفين، والمصادقة خير دليل على الأمر".

واضطرت الحكومة الإسبانية، طيلة فترة التوقف، إلى اللجوء إلى المساعدات المباشرة عقب الاحتجاجات التي اجتاحت الموانئ الإسبانية، من أجل إعادة الدفء إلى الأنشطة البحرية الإسبانية في المغرب، خصوصا أنها استفادت من 49 ترخيصًا (35 قاربًا أندلسيًا و10 قوارب كنارية، و4 قوارب غاليسية) عام 2018، تضم 534 من أفراد الطاقم، 107 منهم من المغاربة.

محمد الناجي، الخبير المتخصص في قضايا الصيد البحري، قال إن "المياه المغربية حلقة محورية في علاقتها بقطاع الصيد الإسباني، خصوصا عند استحضار 3 عوامل رئيسية؛ أولها الاستغلال المفرط للثروات السمكية، والفائض الحاصل على مستوى أسطول الصيد، فضلا عن كون السوق الإسباني مستهلك كبير لمادة السمك".

وأضاف الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأسطول الإسباني دخل في نوع من العطالة الجزئية، وبالتالي يجب عليه أن يشتغل، وتزويد الأسواق الإسبانية بالسمك، وكذلك كي لا تضيع الاستثمارات الكبيرة في هذا المجال"، مشددا على أن "مناطق أندلسيا ومورسيا، والجنوب الإسباني عموما، مرتبطة بالمياه المغربية".

وأوضح الخبير المتخصص في قضايا الصيد البحري أن "الاتحاد الأوروبي له العديد من الاتفاقيات مع بلدان إفريقية في مجال الصيد؛ لكن أغلب الدول تتموقع قرب الاستوائي أو المحيط الهادي، وبالتالي فأغلب منتوجاتها تكون أساسا موجهة إلى التصنيع، وعلى رأسها "التون المعلب". أما المغرب، فيقدم سمكا طريا صالحا للاستهلاك المباشر"، وزاد: "بالإضافة إلى هذا فهناك تشابه في المياه والأسماك المفضلة بين المغاربة والإسبان".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Seddam الجمعة 15 مارس 2019 - 12:28
منحهم أخنوش البحر و خيرات البلاد من مختلف أنواع السمك بثمن أقل من رمزي و رغم ذلك يشتكون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - متغرب الجمعة 15 مارس 2019 - 12:29
الإسبان يوريدون تسريع الاتفاقية صيد البحري ؟
ولماذا الحكومة المغربية لن تسرع أيضا بي ضغط على إسبانيا لكي تعترف بي رخصة قيادة مغربية C.CE.CE أو مصالح الشعب المغربي لن تهمكم ؟؟؟ يهمكم الى دخل الاموال الى حسباتكم البنكية في سويسرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - الثروة السمكية... الجمعة 15 مارس 2019 - 12:33
زربانين... ؟ واش المغرب حديقة...راه الأمور كتمشي بدراسة و وقت ملائم ...ثم لا ننسى أن من بين القوارب من يخرب البيئة البحرية و يقضي حتى على "الخزين" الطبيعي للسمك...
فيجب المراقبة و الصرامة...؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - بائع القصص (اتفاقية النزيف) الجمعة 15 مارس 2019 - 12:34
هيا أسرعوا في المصادقة لنهب ما تبقى من لحوم السمك من أطباق المغاربة مقابل لا شيء!!!، الاطفال في المغرب يعانون قصر القامة والنحافة ورقاقة العظام، هذا راجع اساسا إلى سوء التغذية وقلة استهلاك البروتينات!!!
هناك دول إفريقية أفقر من المغرب بكثير ولاكن بحكم تواجدها على الساحل تجد تغذيتهم متوازنة وذو بنيو جسمية قوية.
هل تعلمون ان الصوماليون لما اكتشفوا أن بواخر من الصين وكوريا وروسيا واليابان تسرق منهم ثروات السمك خاصتا سمكة التونة التي تتوجه إلى المضيق للتوالد. فتوجه البحارة إلى القرصنة كوسيلة لردع اللصوص.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - Mourad الجمعة 15 مارس 2019 - 12:36
Le seul pays au des pêcheurs étrangers exploitent ses richesses c'est le Maroc, les bateaux espagnols français italiens portugais ne peuvent pas lécher dans les mers de Tunisie Algérie Égypte ou Turquie mais ils font ce qu'ils veulent au Maroc quelle honte !! Des milliers de bateaux espagnols et portugais rentrent librement aux eaux marrocain et pêchent ce qu'ils veulent et rentrent chez eux pour vendre ces poissons aux marchés européens !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.