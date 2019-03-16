الفردوس: إعداد مدونة جديدة للاستثمار بالمغرب

هسبريس – محمد لديب

أجمع المشاركون في الدورة السادسة من المنتدى الدولي لإفريقيا والتنمية على ضرورة فسح المجال أمام المقاولات الرقمية الصاعدة، من أجل المساهمة في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الذي تصبو إليه دول قارة إفريقيا.

وقال عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار، إن المغرب يعمل حاليا على إيجاد صيغة قانونية لتأطير المقاولات التكنولوجية الصاعدة، بشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف الفردوس، الذي كان يتحدث أمام ممثلي الدول المشاركة في هذا المنتدى الإفريقي الذي ينظمه التجاري وفا بنك، إن المغرب بصدد إعداد مدونة جديدة للاستثمار، ستأخذ بعين الاعتبار المقاولات الصاعدة وحاجياتها التمويلية من أجل مواكبتها، وفسح المجال أمامها حتى تلعب الدور المرجو منها في الدفع قدما بالنسيج المقاولاتي المغربي.

من جهته قال خبير دولي في مجال الأعمال والمقاولات الناشئة إن كبار المستثمرين الدوليين وظفوا 600 مليون دولار في المقاولات الناشئة بالقارة الإفريقية، خاصة في كل من نيجيريا وكينيا وجنوب إفريقيا.

وفسر الخبير الدولي هذا الاهتمام من قبل المجموعات الاستثمارية الدولية بالحجم الكبير لسوق هذه الدول الثلاث، مشيرا إلى أن المغرب كان من ضمن أولى الدول المستهدفة في هذا الإطار، إلا أن الديناميكية التي أبداها لم تكن في مستوى تطلعات المستثمرين المهتمين في ذلك الوقت.

وأشار المشاركون في هذا الملتقى، الذي أنهى أشغاله يوم الجمعة بالدار البيضاء، إلى إن القارة الإفريقية تتوفر على مؤهلات كبيرة، وساكنة كبيرة، علاوة على موارد طبيعية تعد الأكثر تنوعا على المستوى العالمي، إلا أنها في حاجة إلى مزيد من البنيات التحتية، وأوضحوا أن القارة توفر فرصا استثمارية هائلة في مختلف القطاعات، منها الصناعة الغذائية، والطاقات المتجددة، والسياحة.

ودعا المشاركون إلى ضرورة تعبئة الفرص واغتنامها لما فيه خير القارة الإفريقية، مع العمل على تحقيق الاستقرار السياسي والنهوض ببيئة تجارية ملائمة، ومواجهة التغيرات المناخية، وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.