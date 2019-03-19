موزعو السلع الاستهلاكية يواجهون "حيف الجبايات"

هسبريس – يوسف لخضر

أعلن كبار موزعي المنتجات ذات الاستهلاك الواسع بالمغرب تأسيس فدرالية جديدة تلم شملهم بعدما كانوا منضوين في السابق تحت لواء جمعية "تجارة 2020" التي رأت النور نهاية سنة 2016.

واختار المهنيون اسم "فدرالية مهن توزيع المنتجات ذات الاستهلاك الواسع" لهيئتهم الجديدة، مع احتفاظها باسم "تجارة 2020" كاسم مُختَصَر، وتضم المقاولات العاملة في قطاع توزيع المواد الغذائية ومنتجات التنظيف والصيانة وآليات الاتصالات والمشروبات والتبغ.

وتسعى هذه المقاولات إلى تمثيل هذا القطاع، وأن تكون المُحاور لدى السلطات العامة، خصوصاً لدى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمديرية العامة للضرائب، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمعهد الوطني للتقييس.

والفدرالية الجديدة تُمثل سوقاً تقدر قيمته بـ85 مليار درهم، وأشارت في بلاغ لها إلى أنها تسعى إلى "جعل القطاع محركاً حقيقياً للنمو والتنمية من خلال العمل على الهيكلة والتحديث، بهدف تحقيق تماسك القطاع لما فيه مصلحة للمستهلك المغربي".

وأشار مؤسسو الفدرالية الجديدة لمهن توزيع المنتجات الاستهلاكية إلى أن قرار التحول من جمعية إلى فدرالية يأتي تزامناً "مع قرب انعقاد المناظرتين الوطنيتين للتجارة والضرائب، وهو الأمر الذي يطرح الحاجة أكثر إلى الاتحاد والعمل الجماعي لمواجهة التحديات".

وجرى هذا التحول من خلال جمع عام استثنائي عُقد قبل أيام بمقر جمعية "تجارة 2020" بمدينة الدارالبيضاء، حيث تم تعديل القوانين المُنظمة للهيئة بالإجماع؛ كما تمت المصادقة من طرف الأعضاء على التحول إلى فدرالية مهنية.

كما تم خلال الجمع العام للاستثنائي نفسه انتخاب قيادة جديدة، إذ آلت رئاسة الفدرالية إلى شكيب لعلج لولاية تمتد لأربع سنوات، فيما تم المصادقة على منح الرئاسة الشرفية للفدرالية للرئيس السابق مُنصف بلخياط.

ويأتي تحرك كبار الموزعين في وقت تستعد وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي لعقد مناظرة وطنية حول التجارة الداخلية خلال شهر أبريل المقبل، كما تستعد وزارة الاقتصاد والمالية لعقد المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات يومي 3 و4 ماي المقبل بهدف تحديد معالم نظام ضريبي جديد يستند على وعاء ضريبي أوسع ونسب أقل كلفة.

وستتيح مناظرة الجبايات في نسختها الثالثة رسم المسار الذي ينبغي اتباعه لمطابقة النظام الجبائي المغربي مع القواعد والمعايير الدولية؛ وبناءً على أشغالها ونتائجها ستتم بلورة مشروع قانون إطار حول برمجة مختلف مراحل إصلاح النظام الضريبي الوطني.