السعودية تقلص النفوذ الاقتصادي لعائلة بن لادن

هسبريس - رويترز

أظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" تقليص نفوذ عائلة بن لادن السعودية في شركة الإنشاءات التي تحمل اسمها وذلك في إطار إعادة هيكلة تأتي عقب حملة شنتها الرياض على الفساد.

وتقرر تعين رجل الأعمال السعودي خالد نحاس رئيسا لمجلس إدارة مجموعة بن لادن العالمية القابضة المؤسسة حديثا، والتي ستملك شركة الاستدامة القابضة، التابعة لوزارة المالية، 36.22 بالمئة فيها، بينما ستحوز شركة بن لادن للتطوير والاستثمار التجاري 63.78 بالمئة.

وتكشف الوثيقة الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار السعودية عن تمثيل أخوين فقط من العائلة، هما سعد وعبد الله بن لادن، في مجلس الإدارة الجديد المكون من تسعة أعضاء، في خروج على السيطرة الحصرية للعائلة على شركتها السابقة مجموعة بن لادن.