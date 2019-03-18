24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:06
|07:32
|13:41
|17:02
|19:41
|20:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- يوسف المرابط .. طنجاوي يتنفس "غراما" بهواية تربية طيور الزينة
- برلمانية مغربية تدعو إلى معاهدة دولية لمنع ترويج تعنيف الأديان
- الأزمة ترخي ظلالها على شركات مدرجة في بورصة الدار البيضاء
- الحريات العامة وحقوق الإنسان
- الوديع يستحضر مساره في المقهى الثقافي بمكناس
برلمانية مغربية تدعو إلى معاهدة دولية لمنع ترويج تعنيف الأديان (5.00)
الأزمة ترخي ظلالها على شركات مدرجة في بورصة الدار البيضاء (5.00)
ضعف التنمية وانتشار النفايات يؤرقان السكان في جماعة أولاد سعيد (5.00)
- وزارة التربية تنفذ وعيدها بمباشرة الطرد وتعويض "أساتذة التعاقد" - (131)
- "المتعاقدون" يختارون تصعيد الاحتجاج ضد سياسات "وزارة أمزازي" - (113)
- "البيجيدي" يُسَخن قبل الانتخابات ويبخس تحرك الأحزاب المنافسة - (76)
- مغاربة يجتنبون الخمر قبل رمضان .. عرف مجهول أم سلوك مقبول؟ - (73)
- بوتفليقة في رسالة جديدة: التغيير ينتظر نظام الحكم في الجزائر - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السعودية تقلص النفوذ الاقتصادي لعائلة بن لادن
أظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" تقليص نفوذ عائلة بن لادن السعودية في شركة الإنشاءات التي تحمل اسمها وذلك في إطار إعادة هيكلة تأتي عقب حملة شنتها الرياض على الفساد.
وتقرر تعين رجل الأعمال السعودي خالد نحاس رئيسا لمجلس إدارة مجموعة بن لادن العالمية القابضة المؤسسة حديثا، والتي ستملك شركة الاستدامة القابضة، التابعة لوزارة المالية، 36.22 بالمئة فيها، بينما ستحوز شركة بن لادن للتطوير والاستثمار التجاري 63.78 بالمئة.
وتكشف الوثيقة الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار السعودية عن تمثيل أخوين فقط من العائلة، هما سعد وعبد الله بن لادن، في مجلس الإدارة الجديد المكون من تسعة أعضاء، في خروج على السيطرة الحصرية للعائلة على شركتها السابقة مجموعة بن لادن.