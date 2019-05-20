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الرئيسية | مال وأعمال | المجلس الاقتصادي يُشرك المغاربة في نموذج التنمية

المجلس الاقتصادي يُشرك المغاربة في نموذج التنمية

المجلس الاقتصادي يُشرك المغاربة في نموذج التنمية
هسبريس من الرباط
الأحد 19 ماي 2019 - 20:15

في وقت لازال المغرب يبحث عن نموذج تنموي قادر على رفع تحدّي التنمية التي تنشدها المملكة، بعد إعلان الملك محمد السادس أنّ النموذج التنموي الحالي لم يعُد صالحا، وأنه فشل، أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إشراك المواطنين المغاربة في بلورة تصوُّر المجلس للنموذج التنموي الجديد الذي ينكبّ على إعداده.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو مؤسسة استشارية، شرع في استقاء آراء المواطنين حول النموذج التنموي الجديد، في أفُق إعداد تقرير المجلس في هذا الموضوع، إذ فتح منصة إلكترونية لإشراك المواطنين في بلورة توجهات ومضامين التقرير المرتقب حول النموذج التنموي الجديد.

ويتضمّن الاستبيان الموجه إلى المواطنين جملة من الأسئلة، تتمحور حول مؤهلات المغرب التي يمكن الاعتماد عليها مستقبلا، وأهم الإنجازات التي حققتها المملكة خلال العقدين الأخيرين، وأسئلة أخرى تتعلق بالمرافق العمومية الأكثر فعالية والأقلَّ فعالية، وتجليات ومظاهر التفاوتات الاجتماعية، والعوامل الرئيسة لإقصاء النساء من سوق الشغل...

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - عبدالله الأحد 19 ماي 2019 - 20:40
ولماذا لا يستدعي الخبراء لكي يقوموا بالوجب
ربما الخلل في تركيبة المجلس، اذ البعض فيهم غادر الاعدادية فقط
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7
2 - سلام الصويري الأحد 19 ماي 2019 - 20:51
في صل انعدام دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون !!وبعدما تبين فشل وانهيار كل مخططات والسياسات العشواءية وما رافقها من تبذير ونهب بدون محاسبة وذلك عبر ستون سنة هكذا بكل بساطة لا زالوا يبحثون عن نمودج قد يأتي ولا يأتي في حين البلد ينحدر كل يوم الى هوة الفقر والتهميش والتأخر في كل المجالات واصبحت البادية منكوبة وهوامش الحواضر يقطنها لاجءون !! واصبح البلد في مؤخرة الدول النامية !!
بالاضافة الى عشرات المجالس والمكاتب والمؤسسات الموازية لعمل الوزارات والادارات في إطار الريع والتبذير !!
وماذا بعد ؟؟؟
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11
3 - يا لطيف الطف بنا الأحد 19 ماي 2019 - 20:57
لن تتحقق التنمية الا بتحقيق الأهداف التالية:
- التعليم
-التربية
- الأخلاق الحسنة :الإيثار ،التسامح، التكافل،حب الخير
الأمانة
-حب الوطن...
إذا خرجت إلى الشارع، فلن تجد الا السب والشتم والتسيب والفوضى،قلة الاحترام، الكلام النابي.
بلادنا زينة ولكن اخلاقنا على ديننا بعيدة
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12
4 - محارب سابق الأحد 19 ماي 2019 - 21:19
أينما حللنا بمؤسسات هذا البلد الأمين نجد كلمة بحث... بحث عن ماذا نحن اسقلنا منذ 63 سنة و لنزال نبحث عن كل شيء في الاقتصاد في التنمية في التعليم في الصحة في البطالة و لم نجد ما نبحث عنه.
متى سنعقد العزم و نقرر لا نبحث....
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4
5 - عمر الأحد 19 ماي 2019 - 22:09
النمودج التنموي الذى ينتظره الشعب هو تقليص الفوارق الاجتماعية والرفع من القدرة الشرائية وتحسين الخدمات الاجتماعية من تعليم وتطبيب وتشغيل وسكن لائق فى متناول الجميع وتحسين خدمات الادارة والعدالة وتقليص عدد الاحزاب والنقابات وتفعيل قانون المحاسبة وربطه بالمسؤلية
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8
6 - لحسن الأحد 19 ماي 2019 - 22:19
المجلس الاقتصادي والاجتماعي ينتظر اجوبة المواطنيين في منصة إلكترونية هههههه حينما يجب اعقاده اجتماعات ومقاربات تشاركية في كل جهة من أقاليم المملكة الجلوس في المكاتب لايفيد بلادنا بشيء أصبح الخروج إلى الساحة واجب بل مفروض لكي نواجه مشاكلنا العالقة مباشرة ونبحث لها عن مخرج
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7 - Abdou الأحد 19 ماي 2019 - 23:42
الاولوية ليست البحث عن النمودج التنموي ولكن فب اصلاح عميق وفعلي للمجال السياسي. كيف الحديث عن النمودج بينما المشهد السيايس ينخره الفساد من غياب للمحاسبة وتطاحن بين الاحزاب من اجل المناصب الحكومية والمناصب العليا بالادارة وتبليص الاحبة والمقربين رغم الدراية التامة بعدم استحقاقهم وتهميش واقصاء الكفاءات الحقيقية.
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2
8 - التاريخ الاثنين 20 ماي 2019 - 00:50
أول شيئ يجب التركيز على القطاع الصناعي وليس الفلاحة أساسا لأن المناخ مزاجي في بلدنا، ثم ربط المسؤولية بالمحاسبة فعليا، وقبلهم التوجه نحو الديمقراطية عبر ملكية برلمانية تسود ولا تحكم. والنتيجة ستظهر بإذن الله...
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