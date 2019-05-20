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كُتّاب وآراء
المجلس الاقتصادي يُشرك المغاربة في نموذج التنمية
في وقت لازال المغرب يبحث عن نموذج تنموي قادر على رفع تحدّي التنمية التي تنشدها المملكة، بعد إعلان الملك محمد السادس أنّ النموذج التنموي الحالي لم يعُد صالحا، وأنه فشل، أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إشراك المواطنين المغاربة في بلورة تصوُّر المجلس للنموذج التنموي الجديد الذي ينكبّ على إعداده.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو مؤسسة استشارية، شرع في استقاء آراء المواطنين حول النموذج التنموي الجديد، في أفُق إعداد تقرير المجلس في هذا الموضوع، إذ فتح منصة إلكترونية لإشراك المواطنين في بلورة توجهات ومضامين التقرير المرتقب حول النموذج التنموي الجديد.
ويتضمّن الاستبيان الموجه إلى المواطنين جملة من الأسئلة، تتمحور حول مؤهلات المغرب التي يمكن الاعتماد عليها مستقبلا، وأهم الإنجازات التي حققتها المملكة خلال العقدين الأخيرين، وأسئلة أخرى تتعلق بالمرافق العمومية الأكثر فعالية والأقلَّ فعالية، وتجليات ومظاهر التفاوتات الاجتماعية، والعوامل الرئيسة لإقصاء النساء من سوق الشغل...
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
ربما الخلل في تركيبة المجلس، اذ البعض فيهم غادر الاعدادية فقط
بالاضافة الى عشرات المجالس والمكاتب والمؤسسات الموازية لعمل الوزارات والادارات في إطار الريع والتبذير !!
وماذا بعد ؟؟؟
- التعليم
-التربية
- الأخلاق الحسنة :الإيثار ،التسامح، التكافل،حب الخير
الأمانة
-حب الوطن...
إذا خرجت إلى الشارع، فلن تجد الا السب والشتم والتسيب والفوضى،قلة الاحترام، الكلام النابي.
بلادنا زينة ولكن اخلاقنا على ديننا بعيدة
متى سنعقد العزم و نقرر لا نبحث....