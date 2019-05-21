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كُتّاب وآراء
"المستهلك" تدعو إلى الكشف عن إجراءات ضريبية
رغم مرور قرابة ثلاثة أسابيع على تنظيم المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، لم تكشف الحكومة بعد عن مشروع القانون الإطار الذي سيُعدل المنظومة الضريبية الوطنية بهدف توسيع الوعاء الجبائي لمواجهة التكاليف العمومية المرتفعة.
ويرتقب أن يتم اعتماد هذا القانون الإطار، بناءً على مجموعة من التوصيات التي صدرت عن المناظرة، خلال السنة الجارية على أبعد تقدير، على أن تدخل مقتضياته حيز التنفيذ مطلع السنة المقبلة وتمتد إجراءاتها على مدى خمس سنوات.
وقد وجهت مجموعة من الجمعيات الكثير من الانتقادات لحصيلة المناظرة الوطنية للجبايات، واعتبرت أن خلاصاتها لم تكن في المستوى المطلوب لتخفيف العبء الضريبي على الطبقة المتوسطة، ومحاربة التهرب الضريبي، وإنهاء التحفيزات الضريبية التي تكلف الدولة سنوياً ملايير الدراهم.
كما انتقدت هذه الجمعيات، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عدم تنوير المستهلك المغربي بكل القضايا التي تناولتها المناظرة في إطار الحق في المعلومة، ودعت في هذا الصدد إلى ضرورة إطلاع المواطن على ما يمكن أن تخلفه الإجراءات المرتقب اتخاذها من آثار على مصالحه الاقتصادية والاجتماعية حمايةً له ولحقوقه.
ودعت الجامعة، في بلاغ لها، الحكومة ومختلف الفاعلين السياسيين، إلى "أخذ مصالح المستهلكين المغاربة بعين الاعتبار في مختلف البرامج والإجراءات، سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص"، وشددت على "ضرورة العمل على تطبيق القوانين لحماية المواطنين من كل أنواع الخرق أو الابتزاز".
وعلاقة بالجدل الذي أثاره تصريح الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية الذي اتهم خلال المناظرة بعض المصحات الطبية بالتهرب الضريبي، أشادت الجامعة "بموقف أي مسؤول حكومي ساهم في حماية حقوق المستهلك المغربي، ابتداءً من حقه في الإعلام الواضح، وعدم جعلها موضوعاً لتعسفات تخرق القانون".