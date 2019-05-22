وكلاء التأمين يراسلون العثماني ويعاودون الاحتجاج

هسبريس من الرباط

أعلن الاتحاد العام لوكلاء ووسطاء التأمين عن العودة إلى الاحتجاجات بعدما فشل الحوار مع الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين حول الرفع من عمولتهم.

وقال الاتحاد، في بلاغ له، إن الاحتجاج المقرر سيتم عبر إغلاق الوكالات في الـ 15 من كل شهر، على أن يكون أول تنفيذ لهذا القرار في الرابع عشر من الشهر المقبل مع وقفة احتجاجية أمام مقر جامعة شركات التأمين بالمغرب.

كما قرر الاتحاد مراسلة رئيس الحكومة بخصوص معايير تمثيليتهم في هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي طبقاً لمقتضيات القانون 64.12 القاضي بإحداث الهيئة.

ويطالب وكلاء ووسطاء التأمين بزيادة في نسبة العمولة الحالية بـ25 في المائة، ومنح تعويض أدنى محدد في 250 درهما عن كل ملف تمت معالجته.

وكان مقرراً أن يتم عقد لقاء رباعي بين هيئة مراقبة التأمينات، وجامعة شركات التأمين، واتحاد وكلاء التأمين، والجامعة الوطنية لوكلاء ووسطاء التأمين، في الثالث من ماي الجاري، لتوقيع إعلان بخصوص مطالب الوكلاء، لكن شركات التأمين لم تستجب وألغي اللقاء.

وعبر الاتحاد العام لوكلاء ووسطاء التأمينات، في بلاغه، عن "اندهاشه من سلوك شركات التأمين للتجاهل تجاه جمعية تمثيلية لوكلاء ووسطاء التأمينات"، وقال إنه "يتأسف عن عدم اكتراث الشركات للمطالب العادلة والمشروعة التي رفعها فاعل مهم في قطاع التأمين بالمغرب".

ويوجد في المغرب حوالي 2000 وسيط تأمين، منهم 1500 وكيل و500 وسيط، يطالبون منذ سنوات برفع عمولتهم التي لم تعرف تغيراً منذ عقود مقابل تسجيل شركات التأمين لرقم معاملات مهم في السنوات الماضية.