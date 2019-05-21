مجموعة "كوسومار" تجدّد توقيعها وهويتها البصرية

هسبريس من الرباط

أعلنت مجموعة Cosumar، الرائدة في إنتاج السكر الأبيض بالمغرب، أنها في إطار حرصها على تطوير وتعزيز موقعها، عملت على تصميم منصة لعلامتها التجارية وتجديد توقيعها وهويتها البصرية.

وأشارت "كوسومار" إلى أنها اعتمدت توقيعا جديدا تحت شعار "البركة تجمعنا"، باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، مع تعزيز هويتها المرئية بإضافة سنة إنشائها (1929)، من أجل تمييز موقعها وتاريخ وعمر خبرتها.

يُشار إلى أن مجموعة Cosumar متخصصة في إنتاج السكر الأبيض بالمغرب، واستخراج النباتات السكرية المحلية، وتكرير السكر الخام المستورد، وتلفيف وتوزيع وتصدير السكر الأبيض الذي يأخذ عدة أشكال.

وتُعتبر مجموعة "كوسومار" الفاعل السكري المغربي الوحيد، وهي حاضرة في جميع أنحاء المملكة من خلال شركاتها الخمس: كوسومار شركة المساهمة، وسوراك، وسونابيل، وسوطا، وسوكرافور.