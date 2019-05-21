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الرئيسية | مال وأعمال | البنك الشعبي يطلق تأمين زراعة القطن بكوت ديفوار

البنك الشعبي يطلق تأمين زراعة القطن بكوت ديفوار

البنك الشعبي يطلق تأمين زراعة القطن بكوت ديفوار
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 21 ماي 2019 - 21:36

أعلنت شركة “تأمينات أطلنتيك“، التابعة لمجموعة البنك الشعبي المركزي، إطلاق خدمة “تأمينات أطلنتيك للقطن”، الموجهة إلى الفلاحين العاملين في مجال زراعة القطن بالكوت ديفوار.

وأشار المسؤولون في شركة “تأمينات أطلنتيك” إلى أن “تأمينات أطلنتيك للقطن” ستوفر العديد من الضمانات لتأمين تعويضات لمزارعي القطن، وحماية عائداتهم في حالة تراجع المحصول نتيجة للجفاف أو الفيضانات.

وتمثل هذه التأمينات، حسب المصدر نفسه، حلا مثاليا يتيح لمزارعي القطن التصدي للآثار الضارة لتغير المناخ، بما يساعد على وقف تراجع أداء القطاع الزراعي، الذي لوحظ في كوت ديفوار.

وتقترح “تأمينات أطلنتيك للقطن” الاستفادة من حماية ممتازة، إذ في مقابل قسط بتكلفة مناسبة يحصل المزارع على تعويض عن كل هكتار في حالة وقوع كارثة ما.

وقالت روزالي لونيون، المديرة العامة لـ “تأمينات أطلنتيك”، “إن الشركة تقترح، اليوم، خدمة “تأمينات أطلنتيك للقطن”، كمنتوج جديد للتأمينات، موجه إلى دعم العالم القروي، يستهدف، على الخصوص، الفلاحين في مناطق زراعة القطن بهدف ضمان تعويضات عن الخسائر المسجلة على مستوى مردودية الاستغلاليات الفلاحية، نتيجة حصول جفاف أو فيضانات"ز

وساهمت مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، بشكل كبير، في إحداث هذا المنتوج الجديد، من خلال المشروع الشامل لمرفق التامين وشركة إعادة التأمين المتخصصة في التعويض عن المخاطر الزراعية.

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