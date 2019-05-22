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الرئيسية | مال وأعمال | مندوبية التخطيط ترصد ارتفاع الأسعار في المملكة

مندوبية التخطيط ترصد ارتفاع الأسعار في المملكة

مندوبية التخطيط ترصد ارتفاع الأسعار في المملكة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 22 ماي 2019 - 13:10

سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر أبريل 2019، بنسبة 0,6% بالمقارنة مع الشهر السابق، وهو ما نتج عنه تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 1,4% واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

وهمت هذه الارتفاعات المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل 2019، وفقا لمذكرة صادرة عن مندوبية التخطيط، اليوم الأربعاء، على الخصوص أثمان "الخضر" بـ 4,9%، و"الفواكه" بـ 4,8%، و"السمك وفواكه البحر" بـ 2,2%، و"اللحوم" بـ 1,8%.

وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "الزيوت والذهنيات" بـ 0,6%، و"القهوة والشاي والكاكاو" بـ 0,3%. وأشارت المذكرة إلى أنه "فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن التغيرات همت على الخصوص ارتفاع أثمان المحروقات بـ 2,6%".

وبخصوص المدن المغربية التي سجلت أكثر الارتفاعات في الأسعار، تصدرت بني ملال والحسيمة اللائحة بنسبة بلغت 1.2 في المائة، ثم مراكش بنسبة 1.1 في المائة، وسطات بـ 1,0%، وفي أكادير بـ 0,8%، وفاس والرباط ومكناس والعيون والداخلة وأسفي بـ 0,7%، والدار البيضاء وتطوان وطنجة بـ 0,6%.

الدورية الإخبارية ذاتها أوضحت أنه بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 0,2% خلال شهر أبريل 2019، ما نتج عنه تزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ 0,8% وتراجع أثمان المواد الغذائية بـ 1,2%. كما ارتفعت نسب التغير للمواد غير الغذائية بـ 0,3% بالنسبة لـ "المواصلات"، و3,4 بالنسبة لـ "التعليم".

وخلصت المندوبية السامية للتخطيط إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل 2019 ارتفاعا بـ 0,3% بالمقارنة مع شهر مارس 2019، وبـ 1,1% بالمقارنة مع شهر أبريل 2018.

وفي رمضان الجاري، أقرت الحكومة بارتفاع أسعار بعض المواد الأكثر استهلاكا، خصوصا البصل اليابس الذي زاد ثمنه بـ43 في المائة، والبصل الأخضر الذي ارتفع سعره بـ100 في المائة.

وأرجعت الحكومة "أسباب ارتفاع سعر البصل إلى انخفاض المساحة المُخصصة لهذا المنتوج، بسبب الخسائر التي سجلت العام الماضي وتأخر الأمطار؛ وهو ما أنتج عرضاً أقل مقابل طلب كبير"، وأكدت أن التقدم في عملية توفير مادة البصل ساهم في تراجع أسعارها بـ10 في المائة.

كما سجلت الحكومة زيادةً في سعر الطماطم بـ48 في المائة، قبل أن يتراجع مؤخراً بـ10 في المائة، وزيادة في ثمن السمك في حدود 10 في المائة، وانخفاضاً في أسعار الفواكه والقطاني وزيت الزيتون والتوابل، والسمك فيما بعد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - باحث عن الحقيقة الأربعاء 22 ماي 2019 - 13:29
ما محتاجينش المندوبية السامية للتخطيط تخبرنا بان الاسعار ارتفعت ، جيوب المواطنين تئن ألما وحسرة انها لم تعد تستطيع مسايرة السوق ، ثم ان الشعب المغربي أقر منذ ما يزيد عن الشهر ان الاسعار ارتفعت ، ابعد هذه المدة كاملة تخرج علينا المندوبية السامية بدراسة وارقام هي تحصيل حاصل .
اين الحلول واين الحكومة في هذا كله ؟ هذا هو السؤال الذي على المندوبية الاهتمام بايجاد جواب له . اما ملي ندير يدي فالنار فأنت لست محتاجا ان تصدر دراسة تقر فيها بان النار حارقة حيث الي يداه في النار حاس بها اكثر منك وقبل منك
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8
2 - محمد الأربعاء 22 ماي 2019 - 13:34
هههه ويجي الداودي يقول مراقبين الأسعار هههه
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5
3 - زيد الخل على الخميرة الأربعاء 22 ماي 2019 - 13:51
ان هذه المؤشرات والمعطيات تكذب السيد العثماني الذي صرح ان هناك 2 او 3 الخضر من بينهم البصل من عرف ارتفاع في الاثمان ولا اظن ان لذيه الجراة ان ياتي بعكس ما جاءت به مديرية التخطيط....هذا من جهة ومن جهة اخرى من المفروض ان مؤسسة بحجم مديرية التخطيط تشتغل تحت اشراف مؤسسة حكومية وبالتالي كيف يعقل ان لا تمد هذه المؤسسة الحكومة بالمعطيات الدقيقة التي تتوفر عليها ... فاين الخلل ومن يتحمل المسؤولية في تقديم معطيات متناقضة....وا فهم تصطى...
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4
4 - hamid الأربعاء 22 ماي 2019 - 14:09
مع الأسف هذه المنتوجات متوفرة بالبلاد ونعاني من غلائها والحكومة تتفرج وتنكر وتدعي المراقبة حسبنا الله ونعم الوكيل
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0
5 - عبد السلام اطراشلي الأربعاء 22 ماي 2019 - 14:10
الحمد لله ان شهد واحد من أهلها عن إرتفاع الأسعار وتهاوت كل حجج الحكومة التي رصدت أرقام الهواتف للتببلغ عن التجاوزات التي تمس الأسعار من طرف المواطنين. حيث الحكومة لا وقت لها لتتبع حالة الأسواق بل لها الوقت سوى للدفاع عن نفسها فقط.
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6 - Momo الأربعاء 22 ماي 2019 - 14:17
هادشي حنا عارفينو و مكويين بنارو،خاصكم تقنعو بها الداودي و سيهم العثماني،كل مر مصدعين لنا راسنا بالاثمان مستقرة.
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