رقم معاملات الفوسفاط يرتفع بـ20 % بداية 2019

هسبريس من الرباط

ارتفع رقم معاملات المجمع الشريف للفوسفاط، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، بنسبة 20 في المائة ليبلغ 12,5 مليار درهم، مقابل 10,3 ملايير درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.

وحسب المعطيات المالية التي نشرتها المجموعة، فإن هذا الأداء الجيد مدعوم بارتفاع كميات الحامض الفوسفوري والأسمدة التي تم تصديرها، إضافة إلى ارتفاع أسعار المعدن الخام والحامض الفوسفوري والأسمدة.

وأوردت معطيات المجمع أن الهامش الخام استفاد من ارتفاع رقم المعاملات، بحيث ارتفع بـ42 في المائة ليحقق 9 ملايير درهم في الفصل الأول من السنة الجارية، مقارنةً بـ6 ملايير في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت استثمارات المجمع، خلال الفترة نفسها، إلى 2,25 مليار درهم، مقابل 2,91 مليار درهم خلال السنة الماضية.

وقال المجمع إن ظروف السوق الدولية كانت، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، متوافقة مع توقعاته فيما يتعلق بالأسعار، إذ تبقى الأسعار مرتفعةً مقارنة مع بداية السنة الماضية؛ لكن منخفضةً مقارنةً مع نهاية السنة الماضية نظراً لارتفاع المخزونات وانخفاض أسعار المواد الخام.

ولاحظ المجمع أن الطلب الهندي على الفوسفاط كان أقوى من المتوقع، على الرغم من ارتفاع المخزونات؛ فيما سجل الطلب الأوروبي تعافياً، مقارنة مع السنة الماضية.