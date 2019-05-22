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الرئيسية | مال وأعمال | رقم معاملات الفوسفاط يرتفع بـ20 % بداية 2019

رقم معاملات الفوسفاط يرتفع بـ20 % بداية 2019

رقم معاملات الفوسفاط يرتفع بـ20 % بداية 2019
هسبريس من الرباط
الأربعاء 22 ماي 2019 - 22:34

ارتفع رقم معاملات المجمع الشريف للفوسفاط، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، بنسبة 20 في المائة ليبلغ 12,5 مليار درهم، مقابل 10,3 ملايير درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.

وحسب المعطيات المالية التي نشرتها المجموعة، فإن هذا الأداء الجيد مدعوم بارتفاع كميات الحامض الفوسفوري والأسمدة التي تم تصديرها، إضافة إلى ارتفاع أسعار المعدن الخام والحامض الفوسفوري والأسمدة.

وأوردت معطيات المجمع أن الهامش الخام استفاد من ارتفاع رقم المعاملات، بحيث ارتفع بـ42 في المائة ليحقق 9 ملايير درهم في الفصل الأول من السنة الجارية، مقارنةً بـ6 ملايير في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت استثمارات المجمع، خلال الفترة نفسها، إلى 2,25 مليار درهم، مقابل 2,91 مليار درهم خلال السنة الماضية.

وقال المجمع إن ظروف السوق الدولية كانت، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، متوافقة مع توقعاته فيما يتعلق بالأسعار، إذ تبقى الأسعار مرتفعةً مقارنة مع بداية السنة الماضية؛ لكن منخفضةً مقارنةً مع نهاية السنة الماضية نظراً لارتفاع المخزونات وانخفاض أسعار المواد الخام.

ولاحظ المجمع أن الطلب الهندي على الفوسفاط كان أقوى من المتوقع، على الرغم من ارتفاع المخزونات؛ فيما سجل الطلب الأوروبي تعافياً، مقارنة مع السنة الماضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مواطن سابق الأربعاء 22 ماي 2019 - 23:00
وأين تذهب هذه الاموال؟ مواطن يسأل
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2 - oujda الأربعاء 22 ماي 2019 - 23:00
تبارك الله ،الله يقوي الرزق ،واخا ماشي رزقنا
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3 - صابر الأربعاء 22 ماي 2019 - 23:01
ارتفع او انخفض فنحن لا يصلنا منه الا النكد .
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4 - العابث الأخير في هذا القرن الأربعاء 22 ماي 2019 - 23:03
وماذا نستفيد من هذا القبيل لا صحة لا تعليم أما الرقم اللي مذكور فهوا وهمي لأن الرقم الحقيقي يعلمه الله واللصوص وفرنسا نحمد الله لأن الفقر في بلاد الخيرات %99،99
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5 - simon الأربعاء 22 ماي 2019 - 23:04
أين الثروة ههه واخا كيتزادو مكنشوفو منهم والو
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6 - Seddam الأربعاء 22 ماي 2019 - 23:09
هذا الخبر لا يهمنا كشعب، لأننا لا نستفيد من مداخيل الفوسفاط و حتى عاءداته لا تعود بالنفع على المغاربة بل تكدس في الأبناك السويسرية و الفرنسية و الأمريكية، تصوروا أن أكبر شركة مغربية غير مدرجة في البورصة و مكتب حساباتها موجود في فرنسا.
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7 - Momo الأربعاء 22 ماي 2019 - 23:15
والله العظيم لو ارتفع ب 100/100 سيبقى الفقير فقيرا و الغني اغنى الى ان يرث الله الارض و من عليها.
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8 - رشید مستقیم الأربعاء 22 ماي 2019 - 23:15
وما فاٸدة هذه الملاییر ان کان المواطن لایستفید الا من قفة رمضان؟
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9 - أناضول الأربعاء 22 ماي 2019 - 23:24
يجب تكرير البترول داخل المغرب وعدم تصديره خاما، وأيضا استثمار أمواله داخل البلد وعدم تحويلها إلى الخارج ...
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