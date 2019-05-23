24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:35
|05:18
|12:29
|16:09
|19:32
|21:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لاجئون في وطننا إلى إشعار آخر
- زيارة ملكية مرتقبة للمحمدية تستنفر مسؤولين بسبب مشاريع متعثرة
- قراءة في تقرير البنك الدولي
- نشر ثقافة الخط العربي
- "نواكشوط الكتابة".. تلك البئر الخضراء
الحافي يقدّم شهادات تصنيف مواقع جديدة في "رامسار" الإيكولوجية (5.00)
- هذه تفاصيل النظام الأساسي الجديد لموظفي أسلاك الأمن الوطني - (113)
- مشاريع عملاقة .. "برج محمد السادس" أعلى ناطحة سحاب في إفريقيا - (90)
- فعاليات تتهم قرار" النواب" بشأن أمازيغية الأوراق المالية بالعنصرية - (79)
- الخلفي: التغطية الصحية للوالدين تعزز القدرة الشرائية لمليون موظف - (78)
- استطلاع: قراء هسبريس يثمّنون أداء لقجع على رأس جامعة الكرة - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رسم استيراد القمح يرتفع لحماية الإنتاج الوطني
أقرت الحكومة، الخميس، رفعاً لرسم الاستيراد المطبق على القمح اللين ليصبح 135 في المائة عوض 30 في المائة ابتداءً من فاتح يونيو المقبل.
ولجأت الحكومة إلى هذا القرار بعد تسجيل انخفاض في الأسعار العالمية؛ وهو ما يجعل كلفة استيراد القمح اللين تتراوح ما بين 275 و285 درهما للقنطار، وتبين لها أن هذه الكلفة لا تشجع تسويق القمح المنتج محلياً.
وتفيد أرقام الحكومة بأن مخزون القمح اللين لدى الفاعلين الاقتصاديين للحبوب على المستوى الوطني بلغ 17,7 مليون قنطار إلى غاية منتصف شهر أبريل 2019، أي ما يعادل حوالي 4,5 أشهر من حاجيات المطاحن الصناعية.
وكان المغرب قد أوقف فرض رسم على استيراد القمح بداية يناير وإلى غاية نهاية أبريل، لضمان تزويد السوق الوطنية بأثمنة مناسبة بعد تسجيل انخفاض في مستوى الأمطار طيلة الموسم الفلاحي الحالي.
وكانت وزارة الفلاحة قد كشفت عن توقعات تفيد تسجيل محصول للحبوب خلال الموسم الفلاحي 2018-2019 يقدر بـ61 مليون قنطار، أي بانخفاض بالإنتاج يبلغ 19 في المائة بالمقارنة مع متوسط الإنتاج منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر (75 مليون قنطار).
وتقدر المساحة الإجمالية المزروعة من الحبوب لهذا الموسم بـ4.7 ملايين هكتار، منها 3.5 ملايين هكتار في حالة نباتية جيدة. وتتوزع توقعات محاصيل الحبوب حسب الأنواع التالية: 35 مليون قنطار من القمح الطري؛ و13.3 مليون قنطار من القمح الصلب؛ و12.5 مليون قنطار من الشعير.
ويتأتى الإنتاج الوطني للحبوب بنسبة 65 في المائة من ثلاث جهات؛ وهي: فاس- مكناس، والرباط- سلا- القنيطرة، وجهة الدار البيضاء سطات.