دبي تتصدر الشرق الأوسط في عدد المناطق الحرة

هسبريس من الرباط

افادت مصادر إعلامية أن دبي تحتل المركز الأول بين مدن الشرق الأوسط في المناطق الحرة، حيث تستحوذ على 17.5 بالمائة من عدد هذه المناطق إقليميا.

وأشارت صحيفة البيان الاقتصادي الاماراتية، نقلا عن المنظمة العالمية للمناطق الحرة، إلى أن الشرق الأوسط يستحوذ على 7.3 بالمائة من المناطق الحرة في العالم من خلال 160 منطقة، ما يضعه في المركز الرابع عالميا.

وأضاف المصدر ذاته أن الإمارات تمتلك 47 منطقة اقتصادية حرة، تحتوي على أكثر من 20 ألف شركة، مشيرا إلى أن دبي تتوفر على 28 منطقة حرة، فيما تضم أبوظبي 8 مناطق حرة، ورأس الخيمة 4 مناطق حرة، والشارقة 3 مناطق.

ويحتضن مركز دبي للسلع المتعددة حاليا حوالي 15 ألف شركة، وحصل على لقب منطقة العام الحرة من مجلة (اف دي أي) لمعلومات الاستثمارات الخارجية المباشرة، التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز، للعام الرابع على التوالي.

وتشكل قارة آسيا أعلى نسبة تواجد للمناطق الحرة، تليها أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، ثم الشرق الأوسط.