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الرئيسية | مال وأعمال | وجهة مراكش السياحية تحتل المرتبة التاسعة عالميا

وجهة مراكش السياحية تحتل المرتبة التاسعة عالميا

وجهة مراكش السياحية تحتل المرتبة التاسعة عالميا
هسبريس من الرباط
الخميس 25 يوليوز 2019 - 11:15

استطاعت مدينة مراكش أن تحافظ على مكانتها ضمن المدن السياحية العشر الأولى المستقطبة للسياح في العالم، حيث جاءت في الرتبة التاسعة ضمن التصنيف السنوي لقائمة أفضل المدن السياحية لسنة 2019، الذي ينشره موقع "تريب أدفايزور".

وصنّف الموقع المتخصص في السياحة مدينة مراكش في قائمة المدن العشر الأولى المستقطبة للسياح، لتكون بذلك المدينة الأولى من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تضمّها القائمة، إلى جانب مدينة دبي الإماراتية التي جاءت في الرتبة العاشرة.

تصنيف مدينة مراكش من بين المدن السياحية العشر الأولى في العالم، ضمْن قائمة تتشكل من 25 مدينة، جاء، وفق موقع "تريب أدفايزور"، بفضل سحر جمال المدينة الحمراء، واحتوائها على أسواق تقليدية وقصور ورياض ومساجد وحدائق غَنّاء.

الحميمية التي تميز الحياة في الأحياء والفضاءات الشعبية من الميزات الأخرى التي بوّأت مدينة مراكش الرتبة التاسعة ضمن المدن السياحية العالمية، وكذا وفرة المطاعم في الأماكن التي يزورها السياح، ما يتيح لهم تناول الطعام في أي وقت يشاؤون وفي كل مكان.

من المعالم السياحية التي أشار إليها موقع "تريب أدفايزور" حدائق ماجوريل، وهي من أشهر الحدائق الموجودة في المدينة الحمراء، ومسجد الكتبية، الذي يُعدّ من أبرز الأماكن التي يزورها السياح الوافدون على المدينة.

وتصدّرت مدينة لندن البريطانية قائمة الدول الخمس وعشرين الأكثر استقطابا للسياح في العالم، تلتها مدينة باريس الفرنسية، وجاءت مدينة روما الإيطالية في الرتبة الثالثة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - محمد الخميس 25 يوليوز 2019 - 11:46
سحر جمال المدينة الحمراء، واحتوائها على أسواق تقليدية وقصور ورياض ومساجد وحدائق غَنّاء..
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5
2 - Adam الخميس 25 يوليوز 2019 - 11:51
ادا استمر النهب والاغتصاب والقتل في مراكش بسبب المخدرات التي اجتاحت المغرب لا أظن أننا سنحافظ على هدا الترتيب.
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47
3 - youssef الخميس 25 يوليوز 2019 - 12:09
Félicitations! Mais juste un conseil pour les autorités compétentes de Marrakech : il faut entretenir cet avantage pour rester pour toujours : sûreté de touriste , arnaque des touristes , affichage des prix dans tous les commerces & restaurants, ligne verte pour dénoncer , ajouter l’effectif de police touristique,surveiller les mauvais comportement des chauffeurs de taxi ( requins) ... les faux guides il faut les intégrer si possible si qualifié ou les enlever ... formation d’éthique pour les guides , travailleurs de tourisme, et surtout la sensibilisation à ce sujet : le touriste n’est pas une pompe à fric ... il faut le traiter comme un citoyen normal ... il n’a pas tant d’argent comme on croit et le respecter bien sure .... la propreté de la ville et l’ordre à améliorer .... c’est assez ... merci
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32
4 - karim kimo الخميس 25 يوليوز 2019 - 12:29
وكيف حال باقي المدن المغربية . أليس لها الحق في التغيير والإزدهار وبناء البنية التحتية . وفي الأمن وما أدراك ما الأمن وفي التعليم والصحة . أم أن مراكش تكفينا لنحدث بها العالم .
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27
5 - النصب والاحتيال الخميس 25 يوليوز 2019 - 13:13
اصبحت مدينة مراكش تضاهي مدن العالم في السياحة صحيح ولكن يجب الانتباه إلى أفواج النصابين وجحافيل المرشدين المزورين وأصحاب النقل والطاكسيات الذين أصبحوا اكثر شراسة في الغش دون ان ننسى البزارات الذي يبعون زرابي الانبياء المصنوعة حديثا باثمان خيالية واعتماد مراكش على السياحة كليا هو انتحار نظرا لتقلبات الوضع الدولي والفاهم هو من سيفهم
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16
6 - محمد الخميس 25 يوليوز 2019 - 14:09
بفضل سحر جمال المدينة الحمراء، واحتوائها على أسواق تقليدية وقصور ورياض ومساجد وحدائق غَنّاء..

وش بصح هادشي علاش كيجيو الخليجيين و توريست لمراكش ...والله يعطينا وجهكم
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7
7 - feta الخميس 25 يوليوز 2019 - 14:17
Marrakech peux mieux faire on sécurisant toute la ville pas que les endroit prisé par les touristes et avoir d'avantage des infrastructures touristique combattre les arnaques et les prix exorbitant infligé au touristes
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-5
8 - محسن الخميس 25 يوليوز 2019 - 14:29
مراكش وما أدراك ما مراكش سحر و عبق التاريخ عرين الأسود الأطلسية الإفريقية العضيمة المرابطين و الموحيدين و المرنيين و السعديين العاصمة الأبدية للمغرب الكبير وكل شمال إفريقيا إلى حودود الشقيقة مصر وجنوبا إلى نهر السينغال
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-3
9 - النقل الخميس 25 يوليوز 2019 - 15:09
انتبهوا بعض وسائل النقل تسرق السياح بما فيهم المغاربة وهذا سيؤثر سلبا على حالة العود إلى المدينة وأقصد بالسياح الناس الوافدين من الخارج ومن الداخل فلا أحد يسلم من بعضهم
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4
10 - LLLKINO الخميس 25 يوليوز 2019 - 15:26
و مع دالك هناك مدن ليست في اللائحة لكن مداخيلها من السياحة أضعاف ما يجنيه المغرب بّأكمله ! لمادا ؟ أين الخلل
متلا علاش ما نهتموش بالحانب ديال الطبخ فمتلا 70 مليون سائح كايمشيو لليابان فقط باش ياكلو الرامن الياباني (شعرية بحال اندومي غا هي أصلية و لا تقارن باندومي و طوروها اليبانيين ولات فيها عشرات الوصفات)
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4
11 - Khalid de Nantes الخميس 25 يوليوز 2019 - 15:50
والله ماعرفتهوم اش كيعجبهم فمراكش....التلوث، الزحام، عدم احترام قوانين السير، الضوضاء، باءعات الهوى، الحافلة تقف بعيدة عن الطروطوار بمتر أو أوكثر كاين لي مريض كاين لي مسن واش غدي ينقز !!!! مدينة همجية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
بالنسبة لي كنمشي ليها غي بش نركب فالطيارة لا أقل ولا أكثر
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-1
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