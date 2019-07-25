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كُتّاب وآراء
وجهة مراكش السياحية تحتل المرتبة التاسعة عالميا
استطاعت مدينة مراكش أن تحافظ على مكانتها ضمن المدن السياحية العشر الأولى المستقطبة للسياح في العالم، حيث جاءت في الرتبة التاسعة ضمن التصنيف السنوي لقائمة أفضل المدن السياحية لسنة 2019، الذي ينشره موقع "تريب أدفايزور".
وصنّف الموقع المتخصص في السياحة مدينة مراكش في قائمة المدن العشر الأولى المستقطبة للسياح، لتكون بذلك المدينة الأولى من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تضمّها القائمة، إلى جانب مدينة دبي الإماراتية التي جاءت في الرتبة العاشرة.
تصنيف مدينة مراكش من بين المدن السياحية العشر الأولى في العالم، ضمْن قائمة تتشكل من 25 مدينة، جاء، وفق موقع "تريب أدفايزور"، بفضل سحر جمال المدينة الحمراء، واحتوائها على أسواق تقليدية وقصور ورياض ومساجد وحدائق غَنّاء.
الحميمية التي تميز الحياة في الأحياء والفضاءات الشعبية من الميزات الأخرى التي بوّأت مدينة مراكش الرتبة التاسعة ضمن المدن السياحية العالمية، وكذا وفرة المطاعم في الأماكن التي يزورها السياح، ما يتيح لهم تناول الطعام في أي وقت يشاؤون وفي كل مكان.
من المعالم السياحية التي أشار إليها موقع "تريب أدفايزور" حدائق ماجوريل، وهي من أشهر الحدائق الموجودة في المدينة الحمراء، ومسجد الكتبية، الذي يُعدّ من أبرز الأماكن التي يزورها السياح الوافدون على المدينة.
وتصدّرت مدينة لندن البريطانية قائمة الدول الخمس وعشرين الأكثر استقطابا للسياح في العالم، تلتها مدينة باريس الفرنسية، وجاءت مدينة روما الإيطالية في الرتبة الثالثة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
وش بصح هادشي علاش كيجيو الخليجيين و توريست لمراكش ...والله يعطينا وجهكم
متلا علاش ما نهتموش بالحانب ديال الطبخ فمتلا 70 مليون سائح كايمشيو لليابان فقط باش ياكلو الرامن الياباني (شعرية بحال اندومي غا هي أصلية و لا تقارن باندومي و طوروها اليبانيين ولات فيها عشرات الوصفات)
بالنسبة لي كنمشي ليها غي بش نركب فالطيارة لا أقل ولا أكثر