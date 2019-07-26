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الرئيسية | مال وأعمال | الكتاني يحظى بوسام رئاسي رفيع في الكوت ديفوار

الكتاني يحظى بوسام رئاسي رفيع في الكوت ديفوار

الكتاني يحظى بوسام رئاسي رفيع في الكوت ديفوار
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 25 يوليوز 2019 - 21:34

تم بأبيدجان توشيح محمد الكتاني، رئيس المجموعة المغربية "التجاري وفابنك"، بوسام قائد النظام الوطني لكوت ديفوار، من طرف هنرييت دياباتي، المستشارة الكبرى للنظام الوطني لكوت ديفوار، باسم الرئيس الإيفواري الحسن واتارا.

ويأتي هذا التوشيح عرفانا بالتزام مجموعة التجاري وفا بنك ورئيسها محمد الكتاني بتوطيد العلاقات المغربية الإيفوارية على وجه الخصوص، وبالعمل على تعزيز التعاون جنوب-جنوب بشكل عام.

وهنأت هنرييت دياباتي الكتاني على جودة وحجم أنشطة "التجاري وفابنك" في كوت ديفوار في وقت فرض فيه المغرب نفسه كأول شريك اقتصادي إفريقي لهذا البلد.

وقالت المسؤولة الإيفوارية إنها وجدت في شخص محمد الكتاني رمزا لاستمرارية الصداقة بين البلدين والشعبين.

وأشار الكتاني إلى أن هذا التوشيح يشكل له ولجميع متعاوني المجموعة تشجيعا لمواصلة الجهود المبذولة لصالح التعاون الفعال والشامل فيما بين دول الجنوب، ومن أجل التنمية الاقتصادية المتوازنة لكل من المغرب وكوت ديفوار.

وأضاف الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفابنك أن المجموعة المغربية تلتزم بالمساهمة في التنمية المستدامة لكوت ديفوار من خلال تمويل مشاريع مهيكلة ذات أثر اقتصادي واجتماعي على السكان الإيفواريين.

ولتحقيق هذه الغاية، أبرم التجاري وفابنك اتفاقيات شراكة مهمة مع القطاعات الوزارية الإيفوارية لتنفيذ مشاريع هامة في قطاعات الزراعة والصيد البحري والإسكان، وغيرها.

وبدأ هذا التعاون "الوثيق والإرادي"، بحسب الكتاني، في إعطاء نتائج ملموسة، فيما تعتزم مجموعة التجاري وفابنك، من خلال فرعها "الشركة الإيفوارية للأبناك"، العمل على الحفاظ على هذا المسار بتقديم خبرتها وتجربتها خدمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لكوت ديفوار.

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