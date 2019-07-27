"التجاري وفا بنك" يرفع تمويلاته للمقاولات الصغرى

هسبريس - محمد لديب

قال مسؤولو مجموعة "التجاري وفا بنك" المصرفية إنهم رصدوا تمويلات مالية تزيد قيمتها عن 72.7 مليار درهم لفائدة المقاولات المغربية الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأشارت البيانات التي أعلنت عنها المجموعة المصرفية المغربية، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، إلى أن هذه التمويلات البنكية عرفت مسارا تصاعديا، وانتقلت من 14.8 مليار درهم في سنة 2014 إلى ما يزيد عن 25 مليار درهم في سنة 2018، مسجلة ارتفاعا قياسيا بنسبة 67 في المائة في ظرف خمس سنوات فقط.

وأقدمت مجموعة "التجاري وفا بنك" على وضع عدة تدابير للقرب، تجمع بين الخدمات المالية وأخرى موازية، تقترحها شبكة واسعة من مراكز الأعمال والفروع المخصصة بشكل حصري للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وقال مسؤولو "التجاري وفا بنك" إن هذه الإجراءات ستسمح للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا المقولات الصغرى، بالاستفادة من مواكبة شاملة تناسب كل مقاولة تشمل حلول التمويل وفق أفضل الظروف من أجل تحفيز الاستثمار وتخفيف الضغط على الميزانية.

كما تشمل هذه الإجراءات خدمات رقمية تمتد من البنك الإلكتروني إلى حلول مندمجة مع أنظمة تدبير الخزينة من أجل تسهيل الولوج إلى البنك، وربط علاقات عمل لتحفيز خلق فرص للتعاون بين رجال الأعمال، وخدمات استشارية وإخبارية لكي تستفيد هذه الفئة من المقاولات من خبرة مجموعة "التجاري وفا بنك"، لاسيما من خلال مراكز "دار المقاول" الموجهة حصريا للمقاولات الصغرى.

وجددت المجموعة التزامها هذه السنة بتخصيص غلاف مالي قدره 27 مليار درهم لتمويل هذه المقاولات.

وللإشارة، فمبادرة 2019 تأتي لضمان استمرارية دورة الالتزام بالتمويل التي شرعت فيها المجموعة منذ 2014 وخلصت السنة الفارطة إلى توزيع 25.1 مليار درهم، ضمنها 8 مليارات درهم لفائدة المقاولات الصغرى، بينما حصلت المقاولات الصغيرة والمتوسطة على 17.1 مليار درهم.