24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5206:3313:3917:1820:3622:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. هكذا تتجنب تخثر الدم في السيقان خلال الجلوس طويلا أثناء السفر (5.00)

  2. "الفيزا الذهبية" تغري المغاربة باقتناء الأملاك العقارية في إسبانيا (5.00)

  3. جبل "ياكور" .. نقوش صخرية تعود إلى ما قبل التاريخ بإقليم الحوز (5.00)

  4. بقايا أثرية .. المغاربة أول شعب استهلك الحلزون في تاريخ البشرية (5.00)

  5. كُلية الآداب فاس - سَايس تحتفي بالطلبة المتفوّقين (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مال وأعمال | "الفيزا الذهبية" تغري المغاربة باقتناء الأملاك العقارية في إسبانيا

"الفيزا الذهبية" تغري المغاربة باقتناء الأملاك العقارية في إسبانيا

"الفيزا الذهبية" تغري المغاربة باقتناء الأملاك العقارية في إسبانيا
هسبريس من الرباط
الأحد 28 يوليوز 2019 - 18:00

كشف تقرير إسباني حول سوق العقار في إسبانيا خلال الربع الأول من سنة 2019 ارتفاع عدد المغاربة الراغبين في شراء المنازل بالجارة الشمالية، في وقت سجل الطلب الأجنبي تباطؤا ملحوظا لأول مرة منذ عام 2010.

وبلغت مبيعات العقارات في هذا البلد الأوروبي من طرف المشترين الأجانب، في الربع الأول من هذا العام، ما مجموعه 16331 عملية بيع، مقارنة مع 16833 في الفترة نفسها من السنة الماضية، بانخفاض بلغ نسبة 3 في المائة.

وأشارت المعطيات الصادرة عن الرابطة الإسبانية لتسجيل الأراضي إلى أن معظم المشترين الأجانب للعقارات خلال هذه الفترة من جنسية بريطانية بـ2249 عملية شراء، تليها الفرنسية بـ1232، ثم الألمانية بـ1124.

وجاء في التقرير أن شراء السويديين لعقارات إسبانيا سجل انخفاضا بنسبة 35 في المائة مقارنة مع العام الماضي، يليهم البلجيكيون والألمان والبريطانيون والفرنسيون.

ورغم تراجع جميع الأسواق الأوروبية الكبرى في الربع الأول من السنة الجارية، فقد أكد الموقع الإسباني المتخصص في العقار "Spanish Property Insight" أن الفترة سجلت زيادة الطلب على العقار الإسباني من المغرب والصين والجزائر ورومانيا.

واحتل المغرب، وفق مكتب تسجيل العقار الإسباني، قائمة "التغيرات غير المتوقعة" في معاملات شراء العقار، بنسبة 32 في المائة، متبوعا بالصين بنسبة 14 في المائة، والدانمارك بنسبة 12 في المائة وإيرلندا بنسبة 11 في المائة، ثم الجزائر بنسبة 10 في المائة.

وتفوق المغاربة، في الأشهر الأولى لسنة 2019، على الفرنسيين الذين تراجعوا بنسبة ناقص 1 في المائة، وعلى السويسريين الذين تراجعوا بنسبة ناقص 5 في المائة، والبريطانيين بتراجع بلغ ناقص 8 في المائة، والبلجيكيين بنسبة ناقص 23 في المائة.

ومنذ موافقة الجارة إسبانيا على قانون رجال الأعمال، الذي من خلاله يمكن الحصول على "الفيزا الذهبية" أو أوراق الإقامة عن طريق شراء منزل أو عدة منازل دون قيمة 500 مليون سنتيم، ارتفع رقم معاملات المغاربة الذين اقتنوا عقارات بإسبانيا.

معطيات إسبانية سبق أن كشفت عمليات تحويل للأموال إلى خارج التراب الوطني قام بها الكثير من المغاربة من أجل شراء عقارات بالمدن الإسبانية، خاصة الواقعة بالجنوب، مستفيدين من حالة الركود التي أدت إلى انخفاض كبير في الأسعار.

كما سبق لجمعية إسبانية أن حذرت من تهريب أغنياء ومسؤولي المغرب لأموال ضخمة، وأشارت إلى أن "الرساميل المهربة والمكدسة في البنوك الإسبانية منذ منتصف 2017 إلى حدود يناير 2019 عرفت ارتفاعا بـ21 بالمائة"، وزادت: "حلت مدن الجنوب الإسباني في الرتبة الأولى في استقطاب رؤوس الأموال المهربة من المغرب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - MrE الأحد 28 يوليوز 2019 - 18:06
منزل أو عدة منازل دون قيمة 500 مليون سنتيم.
That's an error.
Not less, but more than 500.000€
You have to buy a house for more than half a million euros in order to get a residence permit.
Its the same as in countries like the USA and lots of other rich countries
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - مواطن من بلاد العجاءب الأحد 28 يوليوز 2019 - 18:15
اودي المغرب يعلم الله اش من اطريق راه غادي فيها غي الله ايحضر السلامة اوصافي
الكل راه ينهب كل واحد امجيه السياسيين المغاربة والحكام والمطن مثل الفريسة لامجال للافاات من النهب والسرقة من وطن جل ابناؤه فقدو الامل في الحيات
انشري هسبرس من فضلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
3 - الأورو الأحد 28 يوليوز 2019 - 18:19
الدرهم عام و حرك لاسبانيا هذه هي النتائج الاولى لتعويم العملة الوطنية منذ 2017
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
4 - مغربي فخور الأحد 28 يوليوز 2019 - 18:20
الفلوس مجودة تبارك الله اين الفقر والهشاشة و ....و غيرها من المسميات من العنوان فقط لا داعي لقراءة المقال ولنطلق العنان للتكهنات والخيال الجامح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
5 - مغربي الأحد 28 يوليوز 2019 - 18:22
و ما هي الا خدعة من الدولة الاسبانية لاستقطاب رؤوس الأموال من المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
6 - الواقعي الأحد 28 يوليوز 2019 - 18:23
التهريب ديال العملة الصعبة راه واصل مستويات قياسية .سولو شباط كي دار حتى خرج فلوسو للخارج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
7 - علال 18 الأحد 28 يوليوز 2019 - 18:23
الى عندي 500 مليون ، غير ابخروا بالفيزا ديالهوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
8 - الى الهاوية الأحد 28 يوليوز 2019 - 18:24
الكل يريد ان يهرب وباي تمن ياترى من جعل عامة الشعب تشعر باحباط ومستقبل مضلم اهو الهروي من اصحاب الاستشارةالدين يتحكمون في السلطة ان ابناء مامي فرنسا التكونوقراط من polytechnicien و ponts et chaussée او اصحاب 20 سنة من الانجازات البوراقية .منح عربات تربورطو للحباسة والمجرمين وتوزيع حريرة رمضان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
9 - kinko الأحد 28 يوليوز 2019 - 18:26
الدرويش مسكين يسولوه في المطار شحال مخرج ديال الأورو!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
10 - المهاجر الأحد 28 يوليوز 2019 - 18:30
اسبانيا والبرتغال ومعهم دولة أخرى اسلامية اسمها تركيا تغريان العديد من الأغنياء و أصحاب التقاعد الارويبين بالاستقرار هناك ....وشروط الراحة موجودة والأمن موجود ...واهم حاجة هي الحرية الفردية و كول واحد ناشط ويدير ما بغا تحت قوة القانون وليس كلام الناس .....المغرب لازم يغير من عقلية مجتمعه والا سيخصر الكتير من الأشياء ....أقسم لكم بأن المغرب جميل وكل اروبيون أكدوا لي دلك لكن يقولون المجتمع المدني المغربي قاسح شوية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
11 - مغربي الأحد 28 يوليوز 2019 - 18:30
هؤلاء من المحظوظين المنعم عليه برضا الاسياد... يصولون و يجولون العالم بأموال مهربة يعلم الله وحده قيمتها و لا من يتجرأ على مساءلتهم... بينهما المواطن المقهور على أمره يصل نقطة حدودية وهمية و معه جوج فرانك وأول ما يسأله صاحب البذلة : شحال معك ؟! ...و الجواب: طز إلا ربع طبعا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
12 - About majd الأحد 28 يوليوز 2019 - 18:31
يجب التفريق بين المغاربة المقيمين في المغرب والجالية المغربية في الخارج وفي اسبانيا مغاربة الخارج غيروا وجهتهم بعد فشل الشركات المغربية في مواصلة استقبالهم لعدة أسباب منها العش والتلاعب وقلة الجدية في تنفيذ الالتزامات وهذا نحن نجني الحصاد
اما السياسة الدولية في مجال جذب رؤوس الاموال فهي مدانة بكل المقاييس الجنسية أو الاقامة مقابل الاموال لا نجد له مبررا سوى تشجيع تهريب رؤوس الاموال الاستثمار في اطره القانونية مطلوب ومرغوب اما نرجع الى المحميين فتلك قصة اخرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
13 - عادل بن علي الأحد 28 يوليوز 2019 - 18:34
يكفي زيارة مدن الشمال لتفهم ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
14 - مواطنة 1 الأحد 28 يوليوز 2019 - 18:34
قالك اسيدي المغرب عرف نمو اقتصادي في عهد البادجة والعثماني كيقول المغاربة سعداء وكلشي بخير ، وفي الاخير كيقول الموظفين معندنا باش نخلصو المعاش ديالهم ، الصناديق خاوية ، خاوية !!! تشراو بفلوسها الديور والفيلات في الخارج ، واحد السيدة جارتنا ولدها كيقرى في الخريج بغات مسكينة غير تعاونه وتسيفط ليه باش يخلص كراه وماكلته قالو ليها ممنوع خروج الفلوس للخارج !!!! بغينا نحطو يدينا غير على شي حاجة تحمر لوجه في هاد البلاد ، والو !!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - الهاشمي الأحد 28 يوليوز 2019 - 18:35
عندهم الحق يمشيو لإسبانيا، حنا عندنا العكر على الخنونة تبحث عن شراء عقار تسمع أثمنة لا توجد في واشنطن دس منزل بطابقين بحي الآلفة 600 مليون سنتيم ع مساحة لا تتجاوز 110 متر، فيلا في بوسكورة أو دار بوعزة قرابة المليار، و لا بنية تحتية لا خدمات في المستوى لا أخلاق لا آداب لا صواب وجوه تحس بالنكد في التعايش معها، أضف إلى ذالك خدمات الصحة والتعليم والآمن في الحضيض، مشكل العقار الدولة هي المسؤولة عن تضخيم القيمة الحقيقية له لحصد إيرادات الضرائب، عندما يحس المواطن المغربي أنه في دولة تأخذ وتعطي بدورها الأفضل لهذا الوطن دون تدليس وسرقة للمال العام وصفقات من تحت الطاولة آنذاك الكل سيرجع للوطن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
16 - dali الأحد 28 يوليوز 2019 - 18:39
طبعا، البعض يشتري منازل و عقارات و يخرج الأموال كيف ما يحلو له، و اخرون مهاجرون خاصة عندما يحاولون اخراج أموالهم الخاصة لاقتناء سكن بسيط في بلاد المهجر يتهمون بالتهريب ....
حقا، المغرب بلد العجائب!! اذا لم تستحي فافعل ما شئت !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
17 - أبو بكر الأحد 28 يوليوز 2019 - 18:40
و يقولون المغرب يعاني من قلة الموارد المالية، و يقبل هبات الخليج، و مساعدات أمريكا، و تبرعات بعض الدول الاوروبية.

هؤلاء يعتبرون هذه العقارات نوعا من الاستثمار، بينما هي تدر الاموال على الخزينة الاسبانية ( نفقات التسجيل و التحفيظ ، الضرانب السنوية على العقار، زيادة على نفقات الصيانة الموسمية .). ولكن أغنياءنا لا يعرفون سوى هذا النوع من الاستثمار، و الدفن الدرهم لأيام قد لا تأتي أبدا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
18 - Yak ghir ana الأحد 28 يوليوز 2019 - 18:41
Voilà ....mieux ce taire encore....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - bernoussi الأحد 28 يوليوز 2019 - 18:42
Vous gagnez cet argent en exploitant vos soeurs et frères marocains et vous en faites profiter une autre économie, un autre pays !! De plus c'est de l'argent sorti du pays de façon illégal donc vous restez dans votre logique " après moi, le déluge"""
Mais avec une telle mentalité, tous les responsables des pays où vous cachez votre fortunes savent que vous êtes des voleurs et ils n'ont que mépris envers vous tout en exploitant votre argent pour développer leur propre pays et ce sont leurs enfants qui bénéficient de ces fortunes dont vous privez les enfants marocains
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - Hassan Soussi الأحد 28 يوليوز 2019 - 18:44
كيف يعقل ان الجمارك المغربية تفتش الناس العاديين والضعفاء في المطارات وفي ميناء طنجة وحدود المدن المستعمرة - سبتة ومليلبة؟

ولكن الجمارك المغربية لا تفعل اَي شيء مع أصاحب المال والجاه وسارقي الأموال وبارونات المخدرات المغاربة وغيرهم لما يسافرون خارج المغرب.

فكيف يا ترى تهرب كل هذه الأموال الطائلة من المغرب الى اسبانيا ودول اخرى في أوروبا واسيا وأمريكا اللاثبنبة وجزر الكراييب؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
21 - طارق الأحد 28 يوليوز 2019 - 18:45
امتلك صديق لي منزلا بإسبانيا مساحته 120م تمنه 40 مليون سنتيم مغربي في مدينة صغيرة بعيدة عن البحر ب 4 كلم
سبب ارتفاع الأسعار في المغرب هو نحن نتسابق و نتهافت لشراء شقق قيمتها الحقيقية لا تتعدى 6 مليون و لو ايكون حي الرياض ف الرباط أو حي المعارف ف البيضاء ف الاتنان يتواجدان في أفريقيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
22 - maroki الأحد 28 يوليوز 2019 - 18:46
مقارنة مع الجودة في بلد المتسلطين على مجالات لا علاقة لهم بها كالبناء و النجارة و الحدادة و الكهرماء وووو وبلاد الجودة واحترام البيئة و خصوصيات المجتمع المدني فالبطبع يفضل الناس اللجوء الى اروبا بغض النظر للفيزا و الباليزا.
المشكل يكتمن في الاجيال القادمة التي سوف تتنكر للوطن بسبب الفوضى العارمة في جميع المجالات التعليم... الصحة.... الأمن....والمصيبة الكبرى القضاء وما أدراك مالقضاء مجال كله تماطل ورشوة لا قضاة لا محامون لا وكلاء كل شيء يباع ويشترى فإلى أين يا من تتحملون المسؤولية؟؟؟؟
في انتظار الجواب الذي لن يحلم له أي إنسان عاقل.
إنا لله وإنا إليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
23 - الحليم الحيران!!! الأحد 28 يوليوز 2019 - 18:51
تهريب الأموال إلى الخارج من طرف المسؤولين والتجار الكبار ينطبق عليه البيت الشعري:
إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص.
المركب المغربي على وشك الغرق،وكل من إستطاع يهرب الأموال والأبناء للخارج في انظار اللحظة الحاسمة ليقفز هو أيضا.
وسيبقى الشعب الفقير يموج بعضه في بعض.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.