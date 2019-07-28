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كُتّاب وآراء
"الفيزا الذهبية" تغري المغاربة باقتناء الأملاك العقارية في إسبانيا
كشف تقرير إسباني حول سوق العقار في إسبانيا خلال الربع الأول من سنة 2019 ارتفاع عدد المغاربة الراغبين في شراء المنازل بالجارة الشمالية، في وقت سجل الطلب الأجنبي تباطؤا ملحوظا لأول مرة منذ عام 2010.
وبلغت مبيعات العقارات في هذا البلد الأوروبي من طرف المشترين الأجانب، في الربع الأول من هذا العام، ما مجموعه 16331 عملية بيع، مقارنة مع 16833 في الفترة نفسها من السنة الماضية، بانخفاض بلغ نسبة 3 في المائة.
وأشارت المعطيات الصادرة عن الرابطة الإسبانية لتسجيل الأراضي إلى أن معظم المشترين الأجانب للعقارات خلال هذه الفترة من جنسية بريطانية بـ2249 عملية شراء، تليها الفرنسية بـ1232، ثم الألمانية بـ1124.
وجاء في التقرير أن شراء السويديين لعقارات إسبانيا سجل انخفاضا بنسبة 35 في المائة مقارنة مع العام الماضي، يليهم البلجيكيون والألمان والبريطانيون والفرنسيون.
ورغم تراجع جميع الأسواق الأوروبية الكبرى في الربع الأول من السنة الجارية، فقد أكد الموقع الإسباني المتخصص في العقار "Spanish Property Insight" أن الفترة سجلت زيادة الطلب على العقار الإسباني من المغرب والصين والجزائر ورومانيا.
واحتل المغرب، وفق مكتب تسجيل العقار الإسباني، قائمة "التغيرات غير المتوقعة" في معاملات شراء العقار، بنسبة 32 في المائة، متبوعا بالصين بنسبة 14 في المائة، والدانمارك بنسبة 12 في المائة وإيرلندا بنسبة 11 في المائة، ثم الجزائر بنسبة 10 في المائة.
وتفوق المغاربة، في الأشهر الأولى لسنة 2019، على الفرنسيين الذين تراجعوا بنسبة ناقص 1 في المائة، وعلى السويسريين الذين تراجعوا بنسبة ناقص 5 في المائة، والبريطانيين بتراجع بلغ ناقص 8 في المائة، والبلجيكيين بنسبة ناقص 23 في المائة.
ومنذ موافقة الجارة إسبانيا على قانون رجال الأعمال، الذي من خلاله يمكن الحصول على "الفيزا الذهبية" أو أوراق الإقامة عن طريق شراء منزل أو عدة منازل دون قيمة 500 مليون سنتيم، ارتفع رقم معاملات المغاربة الذين اقتنوا عقارات بإسبانيا.
معطيات إسبانية سبق أن كشفت عمليات تحويل للأموال إلى خارج التراب الوطني قام بها الكثير من المغاربة من أجل شراء عقارات بالمدن الإسبانية، خاصة الواقعة بالجنوب، مستفيدين من حالة الركود التي أدت إلى انخفاض كبير في الأسعار.
كما سبق لجمعية إسبانية أن حذرت من تهريب أغنياء ومسؤولي المغرب لأموال ضخمة، وأشارت إلى أن "الرساميل المهربة والمكدسة في البنوك الإسبانية منذ منتصف 2017 إلى حدود يناير 2019 عرفت ارتفاعا بـ21 بالمائة"، وزادت: "حلت مدن الجنوب الإسباني في الرتبة الأولى في استقطاب رؤوس الأموال المهربة من المغرب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
That's an error.
Not less, but more than 500.000€
You have to buy a house for more than half a million euros in order to get a residence permit.
Its the same as in countries like the USA and lots of other rich countries
الكل راه ينهب كل واحد امجيه السياسيين المغاربة والحكام والمطن مثل الفريسة لامجال للافاات من النهب والسرقة من وطن جل ابناؤه فقدو الامل في الحيات
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اما السياسة الدولية في مجال جذب رؤوس الاموال فهي مدانة بكل المقاييس الجنسية أو الاقامة مقابل الاموال لا نجد له مبررا سوى تشجيع تهريب رؤوس الاموال الاستثمار في اطره القانونية مطلوب ومرغوب اما نرجع الى المحميين فتلك قصة اخرى
حقا، المغرب بلد العجائب!! اذا لم تستحي فافعل ما شئت !
هؤلاء يعتبرون هذه العقارات نوعا من الاستثمار، بينما هي تدر الاموال على الخزينة الاسبانية ( نفقات التسجيل و التحفيظ ، الضرانب السنوية على العقار، زيادة على نفقات الصيانة الموسمية .). ولكن أغنياءنا لا يعرفون سوى هذا النوع من الاستثمار، و الدفن الدرهم لأيام قد لا تأتي أبدا.
Mais avec une telle mentalité, tous les responsables des pays où vous cachez votre fortunes savent que vous êtes des voleurs et ils n'ont que mépris envers vous tout en exploitant votre argent pour développer leur propre pays et ce sont leurs enfants qui bénéficient de ces fortunes dont vous privez les enfants marocains
ولكن الجمارك المغربية لا تفعل اَي شيء مع أصاحب المال والجاه وسارقي الأموال وبارونات المخدرات المغاربة وغيرهم لما يسافرون خارج المغرب.
فكيف يا ترى تهرب كل هذه الأموال الطائلة من المغرب الى اسبانيا ودول اخرى في أوروبا واسيا وأمريكا اللاثبنبة وجزر الكراييب؟
سبب ارتفاع الأسعار في المغرب هو نحن نتسابق و نتهافت لشراء شقق قيمتها الحقيقية لا تتعدى 6 مليون و لو ايكون حي الرياض ف الرباط أو حي المعارف ف البيضاء ف الاتنان يتواجدان في أفريقيا
المشكل يكتمن في الاجيال القادمة التي سوف تتنكر للوطن بسبب الفوضى العارمة في جميع المجالات التعليم... الصحة.... الأمن....والمصيبة الكبرى القضاء وما أدراك مالقضاء مجال كله تماطل ورشوة لا قضاة لا محامون لا وكلاء كل شيء يباع ويشترى فإلى أين يا من تتحملون المسؤولية؟؟؟؟
في انتظار الجواب الذي لن يحلم له أي إنسان عاقل.
إنا لله وإنا إليه راجعون
إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص.
المركب المغربي على وشك الغرق،وكل من إستطاع يهرب الأموال والأبناء للخارج في انظار اللحظة الحاسمة ليقفز هو أيضا.
وسيبقى الشعب الفقير يموج بعضه في بعض.