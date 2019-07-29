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الرئيسية | مال وأعمال | والي بنك المغرب: الانتظارات الاجتماعية تتجاوز أداء الاقتصاد الوطني

والي بنك المغرب: الانتظارات الاجتماعية تتجاوز أداء الاقتصاد الوطني

والي بنك المغرب: الانتظارات الاجتماعية تتجاوز أداء الاقتصاد الوطني
هسبريس من الرباط
الاثنين 29 يوليوز 2019 - 17:00

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، بالقصر الملكي بتطوان، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قدم التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2018.

وفي معرض كلمته أمام الملك، أشار الجواهري إلى أن نمو الاقتصاد الوطني بلغ 3,0 بالمائة، في محيط دولي محفوف بالشكوك، متأثرا على الخصوص باستمرار بطء انتعاش القطاعات غير الفلاحية، مبرزا أنه على الرغم من ذلك، تراجعت نسبة البطالة إلى 9,8 بالمائة، مع بقائها مرتفعة في صفوف الشباب، خاصة الحضريين منهم.

وعلى مستوى التوازنات الماكرو اقتصادية، أكد والي بنك المغرب أن عملية الضبط التدريجي للميزانية العمومية عرفت تباطؤا نسبيا، إذ بلغ العجز 3,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، كما تفاقم عجز الحساب الجاري إلى 5,5 بالمائة رغم استمرار الأداء الجيد للصادرات.

وأضاف أن تدفقات الاستثمارات الخارجية قد بلغت 47,4 مليار درهم وأن تغطية الاحتياطات الدولية الصافية تجاوزت بقليل خمسة أشهر من الواردات، فيما عرف التضخم تسارعا ملحوظا إلى 1,9 بالمائة، خاصة بفعل ارتفاع أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار.

وفي ضوء هذه التغيرات، أكد الجواهري أن بنك المغرب حافظ على التوجه التيسيري لسياسته النقدية، مما أسفر عن تراجع أسعار الفائدة على القروض، خاصة لصالح المقاولات. كما واصل البنك تعزيز الإطار التنظيمي للقطاع البنكي ومواكبته من أجل ضمان احترام المعايير الدولية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن أجل توفير التمويل الملائم للاقتصاد.

وأبرز الجواهري أن بنك المغرب قد أنهى، بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية، وفي إطار مقاربة تشاركية، إعداد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي يتوخى منها امتصاص العجز وتقليص الفوارق في هذا المجال، مضيفا أن من أهم ما ميز سنة 2018، أيضا، انطلاق عملية الانتقال التدريجي إلى نظام صرف أكثر مرونة، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية ودعم قدرته التنافسية. وفي هذا السياق، أشار والي بنك المغرب إلى أن السنة الأولى لتنفيذ هذا الإصلاح قد مرت في ظروف جيدة.

وسجل الجواهري أن أداء الاقتصاد الوطني لا يزال غير كاف للاستجابة للانتظارات الاجتماعية المتزايدة، بالرغم من الجهود المبذولة، مضيفا أن العودة بالمغرب إلى مسار نمو مطرد، على غرار ما شهده خلال العشرية الأولى من هذا القرن، يستلزم مضي السلطات في الإصلاحات، مع الرفع من مستوى فعاليتها ومردوديتها، وكذا مراعاة أفضل لتقلبات وتطورات المحيط الدولي.

وبالنظر إلى التحديات التي يواجهها النسيج الإنتاجي، الذي يعاني من هشاشة بنيوية ويشكو على الخصوص من منافسة القطاع غير المهيكل، شدد والي بنك المغرب على أنه يتحتم على السياسة العمومية أن تضع ضمن أولوياتها توفير المناخ الملائم لتطور المقاولة المغربية وتعزيز قدرتها على مواجهة المنافسة الدولية.

وأضاف الجواهري أن تحقيق هذا الهدف يتوقف بالدرجة الأولى على إصلاح منظومة التربية والتكوين الذي تأثر تفعيله بالحسابات السياسية، في وقت باتت فيه متطلبات سوق الشغل في تصاعد كبير، خاصة بفعل تداعيات الثورة الرقمية.

وعلى صعيد المالية العمومية، أشار إلى أن اللجوء المؤقت إلى سياسة توسعية قد يبدو للبعض اختيارا ملائما في سياق يتسم بتباطؤ النمو وتزايد الحاجيات الاجتماعية، مؤكدا أن المستوى الذي وصلت إليه المديونية، والذي يستلزم المزيد من اليقظة، أمر لا يمكن التغاضي عنه.

وفي ما يخص السياسة الاجتماعية، أضاف الجواهري أن مشروع الإصلاح، الذي يرتكز على استهداف الأسر، يعد خطوة واعدة، وأن إتمامه في الآجال المحددة يستدعي مواصلة التعبئة الكبرى التي تحيط به، مما من شأنه أن يساعد أيضا على إتمام عملية إصلاح المقاصة وإتاحة هامش إضافي للاستثمار الاقتصادي والاجتماعي. إلى جانب ذلك، أكد أن الاستكمال العاجل لورش إصلاح نظام التقاعد يبقى ضروريا لضمان استدامته.

وخلص والي البنك المركزي إلى أن المغرب، بالرغم من هذه التحديات التي تواجهه، يحظى اليوم، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة وبفضل الرؤية المتبصرة لجلالته، بوضع متميز على المستوى الإقليمي والدولي. وللحفاظ على هذا الوضع وتعزيزه للدفع بالنمو وبالتشغيل، يتعين على كافة القوى الحية تحقيق طفرة فعلية، إذ أصبحت مطالبة بتجاوز الاعتبارات الشخصية والحزبية الضيقة وبتعبئة جهودها خدمة لمصالح الوطن والمواطنين.

وبهذه المناسبة، قدم عبد اللطيف الجواهري للملك، التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2018.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - تامسنا النور2 الاثنين 29 يوليوز 2019 - 17:15
بالنسبة للبطالة هناك تفاقم كبير في ظاهرة البطالة خصوصا الشباب الحامل الشواهد فمتلا هناك مدن جديدة متل مدينة تامسنا القريبة من الرباط فجل الشباب لايجدون اين يشتغلو وهدا مشكل لايجب غض النظر عليه من طرف الحكومة جميعوها وليس رءبس الحكومة لوحده
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8
2 - مراقب من بعيد الاثنين 29 يوليوز 2019 - 17:18
المشاكل في المغرب تتوزع على 3 قطاعات أساسية هي الأمن والصحة و التشغيل و قطاعات ثانوية وهي معاشات الوزراء والبرلمانيين و اقتصاد الريع بالعربية و مافيات البترول والصيد البحري تاعرابت الى حيدوا الشفارة كل مغربي غادي يغني قولوا العام زين يالولاد
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20
3 - فؤاد الاثنين 29 يوليوز 2019 - 17:20
دولة تشري جميع منتوجاتها بالعملة الصعبة ولاتنتج دولار او اورو واحد ستبقى مستمرة امام هذا الزحف للمديونية الخارجية ....انا اظن ان العجز في تفاقم والبطالة والفقر ....لمادا هذا التقرير لم يتحذث عن انتاج الفوسفاط ومداخله ...
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15
4 - Ziryab الاثنين 29 يوليوز 2019 - 17:20
إنتظارات المواطنين لا تفوق إمكانيات الدولة و إنما أطماع الفاسدين من رشوة و ريع و مأذونيات و امتيازات وتملص ضريبيي إضافة للمواد المدعمة و السرقة بكل أنواعها هي التي تتجاوز إمكانيات الدولة.
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26
5 - بلا عنوان الاثنين 29 يوليوز 2019 - 17:21
والي بنك المغرب: الانتظارات الاجتماعية تتجاوز أداء الاقتصاد الوطني.
بل الانتظارات الاجتماعية تتجاوز ماتبقى من فتات كعكة الاقتصاد الوطني. الله ياخد فيكم الحق يا مافيات الريع ومص دماء هذا الوطن.
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6 - ملاحظة الاثنين 29 يوليوز 2019 - 17:21
نفس التقرير السنوي بألفاظ و جمل فضفاضة.
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20
7 - ولد مول الحانوت الاثنين 29 يوليوز 2019 - 17:21
ادعيو ليا مع الوالد اللهم أعنه لقضاء الدين عنه...... الله يرحم ليكم الوالدين.... و يسعدكم كافة
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22
8 - رشيد الاثنين 29 يوليوز 2019 - 17:22
معايير تحديد نسبة البطالة في المغرب غير معقولة (%9.8)..نسب البطالة في اسبانيا و فرنسا هي: 13.6% و 8.6%
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16
9 - مغربي الاثنين 29 يوليوز 2019 - 17:28
ورغم ذلك المغرب يعيش في بذخ علىت مستوى سيارات الدولة والجماعات والمهرجانات وسفريات المسؤولين والنفخ في قيمة الصفقات العمومية و.......
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23
10 - عادل الاثنين 29 يوليوز 2019 - 17:30
ومجهودات محاربة الريع والفساد والرشوة أيضا تبقى دون مستوى التطلعات...
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5
11 - عابر سبيل الاثنين 29 يوليوز 2019 - 17:33
المغرب بلد غني بكل المقاييس حان الوقت باش الشعب المغربي ياخد فرصتو في الحيات وعيش مرتاح
قسما بالله انه شعب مسالم ومسامح بغي يسكن وياكل ويشرب ويخدم ويستقر ويموت مستور
اضنه مطلب مشي صعيب
دول أوروبا عاشة مرتاحة
الدول الخليجية عايشة فوق السلك
حان الوقت باش الافريقي عموما والمغربي والمغاربي يحتارمو العالم ويدير بخسابو لان المستقبل هو الماأ والطعام والاراضي الإفريقية توفر ذالك
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3
12 - أستاذة وطنية الاثنين 29 يوليوز 2019 - 17:34
وتبقى الاحصاءات حبرا على ورق فوق رفوف منسية لان ما دام صراع الاحزاب حول المناصب وتقديم الأولويات الخاصة بهم ما دامت الهشاشة الاجتماعية متواصلة والفقر مستشر يؤثر نفسيا على الطبقات الدنيا منها المتوسطة والفقيرة وت
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4
13 - عبدو الاثنين 29 يوليوز 2019 - 17:44
سي والي البنك قول لينا شيحاجة معارفينهاش او عطينا حلول اما هاد الهدرا را حفظناها لا منك لا من هداك لي مصور معاك
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6
14 - Youssef الاثنين 29 يوليوز 2019 - 17:45
La réalité est là, la situation économique n'a cessé de se dégrader depuis une décennie. Toute la bonne volonté et les efforts engagés par le souverain pour améliorer le quotidien des marocains n'ont pas suffi pour marquer le début du changement. Beaucoup de grands chantiers réalisés et beaucoup de milliards investis pour peu d'impact sur le terrain. Comme disent les espagnols : beaucoup de tomates pour deux oeufs.
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15 - عادل الاثنين 29 يوليوز 2019 - 17:46
ربي ربي، دخلنا عليكم بوجه الله و كيف درتو حتى عرفتوها العجااااب
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16 - ayoub الاثنين 29 يوليوز 2019 - 17:48
الحل بسيط هو التضحية ميمكنش ااحكومة و الناس لي لاباس عليهوم يدوزو شي عام ديال التقشف و المساهمة و لا كيعرفو يشفرو و يهربو الفلوس لبرا باش لا ناضت يخويو لبلاد
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17 - Med الاثنين 29 يوليوز 2019 - 17:54
لا يا سيدي الجواهري ليس انتظارا المواطنين بل المديونية ونهب المال العام وأيضا صرف المال العام في التفاهات والمهرجانات التافهة عوض تسخيرها في التنمية إضافة إلى غياب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
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0
18 - مغربي الاثنين 29 يوليوز 2019 - 17:54
اذا كان لديك هذا الهاجس،فلماذا (دبرت) تخريجة لصاحبك الذي باع شركته الى برجوازية جنوب افريقبا....وخرج هو من ااباب الواسع ؛لم يؤد ولو فلسا واحدا من الضريبة الى الخزينة الوطنية....حسب اقوال الصحافة
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19 - mohammed الاثنين 29 يوليوز 2019 - 17:58
est- ce votre est justifié ssi jouhari?
alors trouvez des solutions.
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20 - عليلوش الاثنين 29 يوليوز 2019 - 18:00
الجواهري من مواليد 1939 يعني 80 فعمرو
مني نعقل و هو فبلاصتو ويتحدت عن بطالة الشباب
حلل و ناقش
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21 - chihab الاثنين 29 يوليوز 2019 - 18:02
مهما كان حجم الأداء الإقتصادي فلن يحقق أية تنمية الحل بسيط يجب أن ننتقل إلى ثورة أخرى يساهم فيها الملك والشعب وأن يقودا معركة لا هوادة فيها من أجل محاربة الفساد واجتتاته من جذوره وإلا فإننا نضيع وقتا ثمينا ربما لن نجده مستقبلا وبالتالي سوف نضيع جميعا لأن الوضع أصبح لا يحتمل
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22 - معيار نسبة البطالة الاثنين 29 يوليوز 2019 - 18:03
الكثير منا لا يعرف المعيار المعمول لقياس نسبة البطالة.لذا تفاجؤنا نسبة 9.8% المقياس يعتبر كل باحث عن شغل في عداد العمال ولو أنه عاطل.المرأة بدون شغل في بيت زوجها عاملة ربة بيت وكذلك بناتها اللواتي لا يشتغلن.. وهكذا وبذلك يحصلون على هذه النسبة الغريبة
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