فيفو إنيرجي وجوميا تتحالفان لتقديم خدمات مبتكرة

هسبريس من الدار البيضاء

أبرمت شركة فيفو إنيرجي، الشركة الإفريقية المكلفة بتسويق وتوزيع الوقود والزيوت التي تحمل العلامة التجارية "شال" و"إنجن"، وشركة "جوميا"، المنصة الإفريقية الرائدة في التجارة الإلكترونية، شراكة من أجل تطوير وتسيير سلسلة من المبادرات المصممة لتقديم خدمات إضافية للزبناء في مجموعة من الدول المختارة حيث تعمل الشركتان.

ويُعد تنفيذ هذه المبادرات شهادة إضافية على خطط شركة فيفو إنيرجي لتقديم حلول مبتكرة ومريحة للزبناء، استنادًا إلى عروض البيع بالتجزئة من غير الوقود، وسعيا منها إلى تضخيم قيمة شبكتها للبيع بالتجزئة ذات الجودة العالية والمواقع الجيدة.

وفي إطار هذه الشراكة، سيتم استخدام خدمة البيع بالتجزئة في المحطات التابعة لشركة فيفو إنيرجي كنقاط للشحن والتسليم تسمح للزبناء بتسلم أو إرجاع الطلبات المقدمة عبر الإنترنت على منصة "جوميا" الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، سيكون بإمكان زبناء شركة "جوميا" تقديم طلبات على موقع جوميا ودفع مقابلها في متجر "سيليكت" بمحطات الخدمة.

وتستكشف الشركتان مبادرات أخرى تجمع بين شبكة محطات الخدمة الفعلية التابعة لشركة فيفو إنيرجي ومنصة جوميا الرقمية.

وفي معرض حديثه عن هذه الشراكة، قال بوريس غباهو، نائب الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة جوميا: "نتطلع باستمرار إلى السبل الممكنة لمواصلة ملاءمة تقنيتنا حتى تكون جزءا من البنية التحتية المحلية وتصبح أكثر ما يمكن في متناول المزيد من الزبناء. نحن متحمسون للإعلان عن هذه الشراكة مع شركة فيفو إنيرجي، إذ إننا واثقون أن شبكة البيع بالتجزئة التابعة لهذه الشركة ستُمكِّن جوميا من تسليم المنتجات بشكل أكثر أريحية للزبناء الحاليين والجدد، بمن فيهم زبناؤنا في المناطق النائية. وسنواصل توسيع الشراكات مع علامتنا التجارية بهدف تنويع عروض المنتجات".

وأضاف عمر بنسون، نائب رئيس قسم البيع بالتجزئة ومطاعم الخدمة السريعة، وتجارة التجزئة المريحة ومتاجر التجزئة المسعفة وغيرها من المنتجات من غير الوقود، لدى شركة فيفو إنيرجي: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع جوميا لتطوير وتنفيذ هذه المبادرات، إذ إن زبناءنا ما فتئوا يطلبون طرقا أحدث وأسرع للولوج إلى المنتجات والخدمات. وتركز كل من فيفو إنيرجي وجوميا على تطوير طرق مبتكرة لجعل تجربة زبنائهما أكثر راحة ومكافأة. نحن متحمسون بشأن هذه الشراكة والإمكانات التي تتيحها".