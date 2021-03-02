3 وفيات و6 إصابات في حادثة سير بتمصلوحت

فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تمصلوحت، اليوم الأحد، تحقيقا أوليا في ظروف وفاة ثلاثة أشخاص، وإصابة ستة آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، في حادثة سير وقعت إثر اصطدام بين سيارتين خفيفتين على مستوى النقطة الكيلومترية 11.
وفور علمها بالحادثة، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان لجمع المعطيات التي يمكن أن تفيد في التحقيق، وأشرفت على نقل المصابين إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل بمراكش.
ورجحت مصادر هسبريس أن يكون التجاوز المعيب هو السبب في الحادث الذي وقع على مستوى النقطة الكيلومترية 11، وخلف مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين.
يذكر أن جثت الضحايا تم نقلها، بأمر من النيابة العامة المختصة، إلى مستودع الأموات بباب دكالة، في انتظار تسليمها لعائلاتها لدفنها.
لا اله إلا الله ولا حولة ولا قوة إلا بالله الله يرحمهم ويرحم موتى جميع المسلمين والله اصبر اهلهم والله يعدي كل مستعملي الطروق واللهم اشفي جميع مرضنا
المغرب في المرتبة الاولى عالميا في عدد ضحايا حوادث السير .. وقد تجاوز عدد القتلى خمسة الاف كل سنة ..اما المعطوبين فحدث و لا حرج ..
وترجع اسباب هذه الحوادث الى عدم احترام قانون السير و التهور والمخدرات و شرب الخمور … ضحايا ليس لهم ذنب فيما يحصل … لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم.
تعازينا لعائلة الضحايا………….
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمهم وشافي جرحاهم إلى صاحبة التعليق الأول نكتب لا حول ولا قوة وليس لا حولة فقط للتصحيح وكلنا نتعلم يوماً عن يوم.
c'est très grave au Maroc on ne respecte pas du tout le code de la route
a chaque foie que je rentre au Maroc je vois sur les routes des gents qui ne font pas attention au code de la route je peux dire comme (des sauvages) oui
mouhajir
هدا البلد بدا يخوفني .وخصوصا هدا الجيل المتهور الامي لا اداب .كثرة حوادث السير هي علامة قلة التربية الاحترام الآداب .ياريث لو كأنو الاباء قللو من الولادة لكان المغرب احسن بكثير مما عليه اليوم هد اشرار الطرق لا يحترمو حتى نفسهم وكيف عليك أن يحترمو قانون السير .واخير الأبرياء هم الذين يؤدون الثمن ،الله يصبر اهاليهم انها كارثة حقيقية.يعيشها المغرب اقسى من الحرب .