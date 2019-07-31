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كُتّاب وآراء
مخزون بنك المغرب من الذهب يناهز 22 طناً
بلغ مخزون الذهب الذي يحوزه بنك المغرب نهاية دجنبر 2018 ما مجموعه 711.032 أوقية، أي ما يعادل 22 طناً، وبقي مستقراً دون تغيير كبير مقارنة مع سنة 2017.
وتفيد المعطيات التي كشفها بنك المغرب في تقريره السنوي بأن 250 ألف أوقية من مخزون الذهب موظفة في الخارج، مقابل 680 ألف سنة 2017.
وبموجب المادة 8 من القانون الأساسي لبنك المغرب، يحوز البنك المركزي ويدبر احتياطات الصرف المكونة من الموجودات من الذهب وحقوق السحب الخاص والعملات الأجنبية.
وأورد التقرير أن مقابل قيمة الموجودات والتوظيفات بالذهب ارتفع السنة الماضية ليصل إلى 8.7 ملايين درهم، وذلك نتيجة ارتفاع سعر أوقية الذهب بنسبة 1.5 في المائة، ليستقر في 12.280 درهما نهاية دجنبر 2018.