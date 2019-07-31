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كُتّاب وآراء
الاستثمارات الأجنبية تتراجع في بورصة الدار البيضاء بمليار أورو
سجلت الاستثمارات الأجنبية في بورصة الدار البيضاء تراجعا بنسبة 6.1 في المائة سنة 2018، بعد بلوغها 189.5 مليارات درهم مقابل 202 مليار درهم سنة 2017، متراجعة بقيمة 12.5 مليار درهم، أي بنحو 1.1 مليار أورو.
وذكرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن حصة المستثمرين الأجانب بلغت العام الماضي 32.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات في بورصة الدار البيضاء.
وعزت الهيئة هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بانخفاض أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية، والتي تشكل المحفظة الاستثمارية لهؤلاء الأجانب.
وأشارت التقارير الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى أن استثمارات المؤسساتيين الأجانب في بورصة الدار البيضاء كانت قد سجلت ارتفاعا بنسبة 5 في المائة سنة 2017، مستفيدة من ارتفاع أسهم الشركات الكبرى المدرجة في السوق.
وساهمت هذه الزيادة في رفع حصة الاستثمارات الأوروبية والخليجية في سوق الأسهم المغربية، إذ ناهزت 32.23 في المائة، وفق ما أشار إليه التقرير السنوي الصادر عن "الهيئة المغربية لسوق الرساميل".
التقرير السنوي الذي أصدرته هذه الهيئة، المعروفة اختصارا بـ"AMMC"، أبان عن سيطرة المستثمرين الأجانب على 7.45 في المائة من الحجم الإجمالي لتداولات السوق المركزي الخاص بالصفقات الصغيرة وسوق الكتل المخصص للصفقات الكبرى.
وسجل تقرير "الهيئة المغربية لسوق الرساميل" سيطرة واضحة للمساهمات الإستراتيجية للأجانب في الشركات المدرجة في البورصة، والتي تمثل 91 في المائة من مجموع استثماراتهم في السوق المغربي للأسهم.
ويسيطر المؤسساتيون الأوربيون والخليجيون، بنسب متساوية، على ما يناهز 94 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في بورصة الدار البيضاء، وما يزيد عن 31 في المائة من رأسملة سوق الأسهم.
ويسيطر المستثمرون الأمريكيون على 2.37 في المائة من مجموع هذه الاستثمارات، يليهم نظراؤهم الأسيويون بنسبة 1.57 في المائة، والأفارقة بنسبة 1.10 في المائة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
الحاصيل ماكاين والو وصافي.