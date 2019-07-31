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الرئيسية | مال وأعمال | مكتب السكك يطلق الموقع الإلكتروني لقطار "البراق"

مكتب السكك يطلق الموقع الإلكتروني لقطار "البراق"

مكتب السكك يطلق الموقع الإلكتروني لقطار "البراق"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 31 يوليوز 2019 - 21:12

بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه أنشأ موقعا إلكترونيا جديدا مخصصا لخط القطار فائق السرعة "البراق" الرابط بين طنجة والدار البيضاء.

وأشار المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) إلى أن "هذا المشروع يعتبر واحدا من المشاريع الهيكلية التي ميزت العقدين الماضيين، والتي تعد جزءًا من سياسة البناء الرئيسية المستوحاة من الرؤية المستنيرة والتوجهات المستقبلية للملك محمد السادس".

وأضاف المكتب أن الموقع الإلكتروني الجديد يتوفر على العديد من الأقسام والصفحات؛ وهو ما سيسمح لمستخدمي الإنترنيت والرأي العام المغربي والدولي باكتشاف ما يرتبط بهذا المشروع الضخم.

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